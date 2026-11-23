พบสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำแม่น้ำโขง 69 ชนิด เกินมาตรฐาน 10 ชนิด
กรมประมงเตือนภัยสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หลังตรวจสอบ 69 ชนิด พบเกินมาตรฐาน 10 ชนิด รวมถึงกุ้งและหอยหลายประเภท ขณะที่สัตว์น้ำเลี้ยงยังปลอดภัย
กรมประมง โดยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดี กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหา คุณภาพน้ำ และ สารปนเปื้อน ใน สัตว์น้ำ ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและลดผลกระทบในลุ่มน้ำสำคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ำสาละวิน สาย รวก กก และโขง
ผลการตรวจสัตว์น้ำพบสารปนเปื้อนสูง 10 ชนิด
การตรวจสอบพื้นที่ลุ่มน้ำทั้ง 5 สายพบว่ามีการสะสมของมลพิษในตะกอนดินค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลให้สัตว์น้ำที่อาศัยและหากินบริเวณหน้าดินมีโอกาสสะสมสารปนเปื้อนสูง จากการสุ่มตรวจสัตว์น้ำจำนวน 69 ชนิด พบว่ามีค่ามลพิษเกินมาตรฐานถึง 10 ชนิด ได้แก่ กุ้งน้ำจืด หอยเชอรี่ หอยขม หอยกาบน้ำจืด และหอยกะพงน้ำจืด รวมถึงปลากลุ่มที่กินหอยและกุ้งเป็นอาหารด้วยAlso readเปิดสถิติทองคำย้อนหลัง 10 ปีเทียบ 11 เดือนปี 69 ทองไทยผันผวนหนัก!
กรมประมงเตือนหลีกเลี่ยงสัตว์น้ำแหล่งธรรมชาติ
กรมประมงจึงขอแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำกลุ่มดังกล่าวข้างต้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม กรมประมงยืนยันว่าสัตว์น้ำจากระบบการเพาะเลี้ยงยังคงมีความปลอดภัยและสามารถบริโภคได้ เนื่องจากเลี้ยงในระบบควบคุมคุณภาพและไม่ได้อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสารปนเปื้อน
เตรียมระบบแจ้งเตือนความเสี่ยง 3 สีแก่ประชาชน
กรมประมงเตรียมพัฒนาระบบแจ้งเตือนด้วยธงสัญลักษณ์ 3 สี ได้แก่ เขียว เหลือง และแดง เพื่อแสดงระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ให้ประชาชนรับทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือบริโภควัตถุดิบจากธรรมชาติควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์
แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและขยายการตรวจสอบ
นอกจากนี้ กรมประมงเตรียมขยายการตรวจสอบความปลอดภัยของสัตว์น้ำจากกระชังในแม่น้ำโขงและบ่อเพาะเลี้ยงเพิ่มเติม ขณะเดียวกันกำลังเตรียมแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำปนเปื้อน โดยจะพิจารณาปรับรูปแบบการเพาะเลี้ยงหรือส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป เพื่อลดภาระและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้เลี้ยง
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