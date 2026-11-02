พบศพหญิงล่องลอยคลองพระยาราชมนตรี บางบอน มีบาดแผลหน้า ตำรวจตรวจค้นหลักฐาน
พบศพหญิงวัย 30-40 ปี ลอยอืดในคลองพระยาราชมนตรี เขตบางบอน พบบาดแผลที่ใบหน้า ยาย 74 ปี เล่าเห็นแรก以为是ตุ๊กตา ขณะตำรวจสอบปากคำและเก็บหลักฐานนำศพส่งชันสูตร
เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตลอยน้ำอยู่ในซอยบางบอน 1 ซอย 20 แขวงคลองบางพาน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จึงได้รุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณริม คลองพระยาราชมนตรี ใน เขตบางบอน โดยพบศพผู้หญิงไม่ทราบชื่อ มีอายุประมาณ 30 ถึง 40 ปี สภาพร่างกายลอยอยู่ในน้ำ
ยาย 74 ปี พบศพแรกคิดว่าเป็นตุ๊กตา
จากการสอบถามประชาชนบริเวณดังกล่าวซึ่งมีอายุ 74 ปี ที่ได้เป็นพยานพบศพเป็นบุคคลแรก เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่า ขณะนั้นกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ริมคลองอย่างปกติ จู่ๆ ก็สังเกตเห็นมีบางสิ่งอย่างลอยน้ำมาหาตนเอง ในระยะแรกเธอคิดเพียงว่าน่าจะเป็นตุ๊กตาเก่าๆ ที่ลอยมาตามกระแสน้ำ แต่พอวัตถุลอยเข้ามาใกล้ตัวและสังเกตเห็นรายละเอียดชัดเจนขึ้น เธอกลับช็อกไปทันทีเพราะรู้ว่านั่นคือศพของผู้เสียชีวิตที่ลอยอืดอยู่ในน้ำAlso readอบต.ไม้ขาว ตรวจสอบเอกสาร 'บุ๋ม' ขออนุญาตสร้างที่พัก 1 หลังเท่านั้น
พบลักษณะบาดแผลบนใบหน้าและร่างกาย
หลังจากเจ้าหน้าที่นำศพขึ้นมาจากน้ำเพื่อส่งให้แพทย์ทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณคางและใบหน้า อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าบาดแผลเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่ผู้เสียชีวิตจะเสียชีวิต ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ต้องนำไปประกอบการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป โดยลักษณะของบาดแผลเป็นประเด็นสำคัญที่เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังในการเก็บรักษาหลักฐาน
พบมือถือกุญแจรถและจักรยานเป็นหลักฐาน
ในการตรวจสอบร่างกายและพื้นที่โดยรอบศพ พบว่ามีโทรศัพท์มือถือและกุญแจรถยนต์ตกอยู่ใกล้บริเวณที่พบศพ รวมถึงยังมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ที่จุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเก็บรวบรวมสิ่งของเหล่านี้ไว้เป็นหลักฐานสำคัญในคดี เพื่อใช้ประกอบในการสอบสวนและติดตามหาตัวผู้เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการทำบันทึกประจำวันและเก็บรักษาหลักฐานให้ครบถ้วนที่สุด
กระบวนการสอบสวนและชันสูตรหาสาเหตุ
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน ณ ที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะนำศพส่งไปยังสถานที่ชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงและตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตให้ถูกต้อง
เมื่อทราบชื่อตัวจริงและสาเหตุการตายชัดเจนแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบสวนติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนหาตัวคนร้ายหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายต่อไป โดยจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนและโปร่งใส
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