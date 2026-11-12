พบศพยายวัย 75 ข้างตลิ่งนา หลังหายตัวไปนานกว่า 8 ชั่วโมง
พบศพนางชม้อย วัย 75 ปี นอนเสียชีวิตริมร่องน้ำกลางทุ่งนา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว หลังหายจากบ้านนานกว่า 8 ชั่วโมง คาดเกิดอาการวูบจากโรคประจำตัวพลัดตก
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางขนาก ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตบริเวณร่องน้ำกลางทุ่งนา หมู่ที่ 5 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15.30 น. โดยเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงพบร่างของ นางชม้อย อายุ 75 ปี นอนคว่ำหน้าอยู่ริมร่องน้ำ สภาพร่างกายมีโคลนติดอยู่ตามตัว ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 6 ถึง 7 ชั่วโมง
รายละเอียดการเสียชีวิตและขั้นตอนการตรวจสอบ
จากการสอบถามญาติของผู้เสียชีวิต ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 07.30 น. นางชม้อย ได้เดินทางหายออกไปจากบ้าน โดยญาติได้พากันออกตามหาแต่ไม่สามารถพบตัวได้ จึงได้ตัดสินใจแจ้งความให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางขนาก ให้เข้ามาช่วยเหลือในการติดตามหาตัว ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมมือกับญาติและชาวบ้านในชุมชน ระดมกำลังค้นหาตามคันนาและร่องน้ำในบริเวณโดยรอบจนกระทั่งพบร่างของผู้เสียชีวิตในจุดดังกล่าวAlso readศึกวอชด็อก! ประธานคนใหม่จี้ตำรวจเร่งคดีอดีตประธานยักยอกเงินบริจาค 13 ล้านใช้จ่ายส่วนตัว
สาเหตุการเสียชีวิตและโรคประจำตัว
เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นว่า ผู้เสียชีวิตอาจเดินมาตามคันนาบริเวณทุ่งนา ก่อนที่จะเกิดอาการวูบขึ้นกะทันหันและพลัดตกลงไปข้างร่องน้ำ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ออกมารับทราบข้อมูลว่า นางชม้อย มีประวัติการรักษาโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการวูบและอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น
บทบาทของเจ้าหน้าที่และตำแหน่งที่เกิดเหตุ
ร.ต.อ.สมยศ จันทเลิศ พนักงานสอบสวน สภ.บางขนาก ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยบริเวณที่เกิดเหตุนั้นเป็นร่องน้ำที่คั่นกลางระหว่างทุ่งนาในเขตตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างห่างไกลจากความเจริญและอาจมีพื้นดินที่ลื่นชื้น ทำให้การช่วยเหลือหรือการป้องกันอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับบุคคลวัยชรา
ความคืบหน้าของครอบครัวและขั้นตอนทางกฎหมาย
ด้านครอบครัวของผู้เสียชีวิต ทางญาติเปิดเผยว่าไม่มีความเคลือบแคลงใจหรือข้อสงสัยใดๆ ต่อสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้ โดยทุกคนยอมรับว่าเกิดจากสาเหตุทางธรรมชาติหรืออุบัติเหตุจากการเจ็บป่วยมากกว่า อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงต้องดำเนินคดีตามกระบวนการเพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ และจะนำส่งร่างกายผู้เสียชีวิตไปยังโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรพลิกศพต่อไป
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