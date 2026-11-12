พบศพครูน้อย ลี้ ลำพูน เสียชีวิตในรถเก๋งกลางป่า 5 วัน
พบศพครูวิริยา หรือครูหนึ่ง วัย 54 ปี เสียชีวิตในรถเก๋งนิสสัน อัลเมรา ป่าชุมชนบ้านปู อ.ลี้ จ.ลำพูน หลังหายตัวจากบ้านที่ลำปาง 5 วัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลี้ จังหวัด ลำพูน ตรวจสอบพบร่างเสียชีวิตของ น.ส.วิริยา พยอม หรือที่รู้จักในชื่อ ครูหนึ่ง อายุ 54 ปี ครูสอนอนุบาล โรงเรียนสบปราบ ภายในรถยนต์เก๋งที่จอดซุกอยู่ในป่าชุมชนบ้านปู อำเภอลี้ จังหวัด ลำพูน โดยร่างกายผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพขุ่นอืดและพบซากศพดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 หลังผู้เกี่ยวข้องสามารถติดต่อผู้สูญหายได้เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อ 5 วันก่อนหน้า
รายละเอียดการพบศพและร่องรอยก่อนเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับหน่วยกู้ภัยอำเภอลี้ ได้เข้าตรวจสอบจุดที่พบเหตุดังกล่าวหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบรถยนต์นิสสัน อัลเมรา สีบรอนซ์ จอดอยู่ในป่าตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมาก่อนจะพบผู้เสียชีวิตภายในรถ จากการสืบสวนข้อมูลย้อนหลังพบภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 08.05 น. ซึ่งบันทึกภาพครูหนึ่งเข้าซื้อของชำที่ร้านในเขตบ้านสันติสุข ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ก่อนขับรถมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่อำเภอลี้Also readนายกฯ ย้ำ กต.-อิสราเอลยืนยันคนไทยเป็นตัวประกัน 18 คน
ประวัติการหายตัวและกระบวนการแจ้งความ
ครูหนึ่งได้ออกจากบ้านพักซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 06.47 น. โดยหลังออกจากบ้านทางครอบครัวไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สูญหายได้อีกเลย จนกระทั่งต่อมาทางญาติได้เดินทางเข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเกาะคา ในเวลา 17.15 น. ของวันดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือในการติดตามตัว
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นและขั้นตอนทางกฎหมาย
ผู้เสียหายเป็นครูสอนอนุบาลที่มีถิ่นฐานอาศัยและปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูน การเสียชีวิตครั้งนี้ถือเป็นคดีที่ต้องอาศัยการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากสภาพศพและสถานที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ โรคประจำตัว หรือมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเบาะแสในพื้นที่อย่างละเอียด
คำเรียกร้องข้อมูลและความร่วมมือจากประชาชน
เจ้าหน้าที่ตำรวจและญาติของผู้เสียชีวิต ได้ขอความร่วมมือนานาญาติและประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง และบริเวณใกล้เคียง หากพบเห็นผู้ต้องสงสัย หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับรถยนต์นิสสัน อัลเมรา สีบรอนซ์ หรือตัวครูหนึ่่ง กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทราบโดยด่วนเพื่อสนับสนุนการทำงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีให้มีความสมบูรณ์และรวดเร็วที่สุด
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