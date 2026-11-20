พบศพหญิงสาวปริศนาถนนสาย 24 บุรีรัมย์ นุ่งขาวห่มชมพูสวมถุงพลาสติก
พบศพหญิงสาวอายุราว 20 ปี นอนเสียชีวิตริมถนนหมายเลข 24 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สวมถุงพลาสติกคลุมศีรษะ มีบาดแผลหน้าผากและรอยรัดคอ ตำรวจเร่งชันสูตรและล่าคนร้าย
พ.ต.ท.กรณ์พงษ์ มงคลธนสุพัฒน์ สารวัตร (สอบสวน) สภ.นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ รับแจ้งเหตุพบศพหญิงสาวเสียชีวิตปริศนา บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหัวถนน อำเภอเมือง บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 โดยศพถูกพบในสภาพน่าสยดสยองและมีการอำพรางร่างกายอย่างชัดเจน
เหตุเกิด ณ พื้นที่พงหญ้าริมถนนฝั่งตรงข้ามซอยทางเข้าหมู่บ้านหนองถั่วแปบ ซึ่งอยู่ก่อนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ประมาณ 500 เมตร ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลนางรอง หน่วยพิสูจน์หลักฐาน และหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินทร์ เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุในเวลาต่อมาAlso readพอล โคนิงแฮม ความสำเร็จวัคซีน mRNA รักษาโรคมะเร็งสุนัขโรซีด้วย AI
รายละเอียดศพและสิ่งผิดปกติที่พบบนร่าง
ภายในพงหญ้า พบศพหญิงสาวอายุประมาณ 20 ปีเศษ นอนหงายในท่าทางไม่ธรรมชาติ ผมถักเปียติดกับผ้ารัดผมสีขาว สวมเสื้อยืดสีชมพูคาดขาวที่ถูกถลกขึ้นจนเห็นเสื้อชั้นในสีขาว และกางเกงผ้ายืดสีน้ำเงิน ลักษณะภายนอกบ่งชี้ว่าผู้เสียชีวิตอาจเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง เนื่องจากสภาพศพเริ่มแข็งตัว
สิ่งที่น่าสังเกตอย่างมากคือการพบถุงพลาสติกสีขาวขนาดใหญ่ 2 ใบ ถูกนำมาสวมคลุมบริเวณศีรษะและปลายเท้าของผู้เสียชีวิต ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นการอำพรางคดี โดยผู้ร้ายอาจทำร้ายจนเสียชีวิตจากสถานที่อื่น แล้วนำศพใส่รถเก๋งมาทิ้งไว้ในจุดเปลี่ยวและมืดแห่งนี้เพื่อปกปิดร่องรอยการเกิดเหตุ
การตรวจสอบบาดแผลและร่องรอยการกระทำผิด
จากการตรวจสอบร่างกายเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจพบบาดแผลฉกรรจ์บริเวณใบหน้าและหน้าผาก ซึ่งมีลักษณะคล้ายถูกของแข็งกระแทกหรือทำร้าย นอกจากนี้ยังพบร่องรอยผิดปกติคล้ายถูกรัดบริเวณลำคอ ซึ่งสอดคล้องกับถุงพลาสติกที่คลุมศีรษะ อาจเป็นการบีบอัดอากาศเพื่อทำให้ขาดอากาศหายใจ
บนข้อมือซ้ายของผู้เสียชีวิตยังพบสายสิญจน์สีแดงที่ร้อยลูกประคำสีขาวจำนวนประมาณ 5 ถึง 6 เม็ด ถูกผูกไว้ ซึ่งอาจเป็นเครื่องรางของขลังหรือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้เสียชีวิต ที่อาจใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการยืนยันตัวตนและสืบสาวราวเรื่องต่อไป
การสืบสวนและแนวทางการระบุตัวตน
ด้านชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง พบว่าไม่มีใครรู้จักหรือเคยเห็นผู้เสียชีวิตมาก่อน ทำให้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตอาจไม่ใช่คนในพื้นที่บุรีรัมย์ และอาจถูกนำศพมาจากพื้นที่ใกล้เคียงก่อนจะตัดสินใจนำมาทิ้งในที่เปลี่ยว
ขณะที่กู้ภัยสยามรวมใจนางรอง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีพลเมืองดีขี่รถจักรยานยนต์มาแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ประจำจุดอยู่บริเวณปั๊มน้ำมันว่าพบร่างคนนอนอยู่ริมถนน ซึ่งการแจ้งเหตุนี้เองที่ทำให้การเข้าตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม้ผู้เสียชีวิตจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม
ขั้นตอนนิติวิทยาศาสตร์และแผนการจับกุม
เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด โดยเก็บตัวอย่างเลือดและสิ่งของในที่เกิดเหตุ ก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อทำการผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอย่างละเอียดและแม่นยำ
ในเวลาเดียวกัน ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางใกล้เคียง และตรวจสอบข้อมูลการแจ้งบุคคลสูญหายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตให้ชัดเจน พร้อมระดมกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน
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