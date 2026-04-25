พบตัวนิ่มบาดเจ็บสาหัสกลางไฟป่า ทีมดับไฟป่าเร่งช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อพบตัวนิ่มเพศเมียบาดเจ็บสาหัสถูกไฟป่าล้อมรอบ เร่งนำส่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตองเพื่อรักษาอาการ
เมื่อเวลา 09.15 น.
ของวันนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเพื่อควบคุมและดับไฟป่าที่กำลังลุกลามอย่างรวดเร็วในทิศตะวันตกของวัดป่าถ้ำวัว ได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจ เมื่อเจ้าหน้าที่พบตัวนิ่มเพศเมียตัวหนึ่งอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาอย่างยิ่ง สัตว์ตัวนี้อยู่ในอาการอ่อนแรง หอบหายใจถี่ และพยายามซุกตัวหลบภัยอยู่ในซอกต้นไม้เพื่อหนีความร้อนจากเปลวเพลิงที่ล้อมรอบตัวมันไว้ การค้นพบนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก เนื่องจากไฟป่าได้แผ่ขยายเป็นวงกว้าง ทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายอย่างมาก จากการตรวจสอบเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่พบว่าตัวนิ่มตัวนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายแห่ง เกล็ดบริเวณกลางหลังแตกผิดรูปอย่างเห็นได้ชัด บ่งบอกถึงการถูกกระแทกอย่างรุนแรง และหางของมันถูกตัดขาดไปบางส่วน ลักษณะบาดแผลบ่งชี้ว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์ร่วมกับผลกระทบจากไฟป่าที่ลุกลาม การบาดเจ็บเหล่านี้ทำให้ตัวนิ่มไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือหาอาหารได้ตามปกติ ทำให้มันตกอยู่ในสภาพที่อ่อนแอและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่จึงเร่งให้ความช่วยเหลือโดยการเคลื่อนย้ายตัวนิ่มไปยังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการดูแลและรักษาอาการบาดเจ็บของมัน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตองเปรียบเสมือนโรงพยาบาลและพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือพลัดหลงจากธรรมชาติ ทีมสัตวแพทย์ประจำสถานีได้ดำเนินการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ล้างทำความสะอาดบาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และเฝ้าระวังอาการช็อก รวมถึงความเครียดสะสมที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายนี้ นอกจากนี้ ทีมงานยังได้จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานีให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด เพื่อให้ตัวนิ่มรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลาย นายชัยชาญ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการดับไฟป่า ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความเศร้าใจว่า ไฟป่าไม่ได้ทำลายแค่ผืนป่าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเท่านั้น แต่ยังเป็นการฆาตกรรมสัตว์ป่าทางอ้อมอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่เคลื่อนที่ช้าอย่างตัวนิ่ม มักจะไม่มีโอกาสหลบหนีจากเปลวเพลิงที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว และต้องเผชิญกับความตายอย่างน่าสลดใจ หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือตัวนิ่มตัวนี้ได้ทันเวลา เราคงต้องสูญเสียชีวิตสัตว์ป่าไปอีกหนึ่งชีวิตอย่างน่าเสียดาย นายชัยชาญยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันการเผาป่า โดยขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนให้หยุดการเผาป่าโดยเด็ดขาด เนื่องจากความมักง่ายเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่การพรากชีวิตเพื่อนร่วมโลกของเราไปตลอดกาล นอกจากนี้ นายชัยชาญยังได้แจ้งช่องทางในการติดต่อหากประชาชนพบเห็นสัตว์ป่าบาดเจ็บหรือพบเบาะแสการเผาป่า โดยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1362 ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปกป้องสัตว์ป่าไทยและรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของประเท
