พบตัวเจ้าอาวาสวัดสนามไชย หลังหายตัวไปกว่า 1 เดือน ยืนยันปลอดภัย ลาสิกขาแล้ว

พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางเข้าพบตำรวจ สน.บางรัก ยืนยันปลอดภัยและลาสิกขาแล้ว หลังหายตัวไปจากวัดกว่า 1 เดือน
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 มีรายงานการพบตัว พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ เจ้าอาวาส วัดสนามไชย ตำบลบ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา หลังจาก หายตัว ไปจากวัดเป็นเวลานานกว่าหนึ่งเดือน ซึ่งสร้างความกังวลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่ การ หายตัว ไปของ พระครูปลัดสมบัติ ได้กลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป โดยมีการติดตามข่าวสารและให้ความช่วยเหลือในการค้นหาอย่างต่อเนื่อง แต่จนกระทั่งล่าสุดยังไม่สามารถระบุสาเหตุหรือที่อยู่ของท่านได้ พระครูปลัดสมบัติ ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจนครบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร ในสภาพแต่งกายชุดขาว และได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าท่านปลอดภัยดี และได้ตัดสินใจ ลาสิกขา แล้ว การปรากฏตัวของท่านที่ สน.
บางรัก ได้สร้างความโล่งใจให้กับผู้ที่ติดตามข่าวสาร และนำมาซึ่งคำถามถึงสาเหตุของการหายตัวไปและการตัดสินใจลาสิกขานี้ พันตำรวจเอกธรรมศักดิ์ สารบุญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรัก ได้เปิดเผยว่า พระครูปลัดสมบัติได้ให้ข้อมูลว่าเงินยังคงอยู่กับตัว และได้เข้าไปในป่าซึ่งมีแมลงกัดต่อย จึงได้เดินทางมาพบตำรวจเพื่อแจ้งความดังกล่าว ทางตำรวจได้ทำการตรวจสอบข้อมูลและพบว่าตรงกับบุคคลที่แจ้งหายไว้ จึงได้ประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินทางมารับตัวท่านกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป พระครูปลัดสมบัติได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสนามไชยมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และเป็นที่เคารพรักของชุมชนในพื้นที่ การหายตัวไปของท่านในช่วงเดือนเมษายน 2569 ได้สร้างความตกใจและเสียใจให้กับผู้ที่ใกล้ชิดและศรัทธาในตัวท่าน เบาะแสสุดท้ายที่ปรากฏคือการพบเห็นท่านนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างที่พระครูปลัดสมบัติหายตัวไป พระวสันต์ ฐานุตตโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้ทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสชั่วคราว เพื่อดูแลวัดและกิจการต่างๆ ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น การกลับมาของพระครูปลัดสมบัติ แม้ว่าจะอยู่ในสถานะฆราวาสแล้วก็ตาม ก็ยังคงเป็นที่สนใจของประชาชนและสื่อมวลชน ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ การลาสิกขาของท่านอาจมีเหตุผลส่วนตัวหรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม การที่ท่านได้แจ้งความกับตำรวจและแสดงตัวต่อสาธารณชนแล้ว ถือเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายข้อสงสัยต่างๆ ที่เกิดขึ้
