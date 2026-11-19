พบดาบทองสัมฤทธิ์ 3,300 ปี สมบูรณ์ประหลาดจมก้นทะเลสาบอิตาลี
เจ้าหน้าที่โบราณคดีอิตาลีพบดาบทองสัมฤทธิ์อายุ 3,300 ปี ในทะเลสาบเมซซาโน สภาพสมบูรณ์ใบมีดคมกริบ เป็นหลักฐานสำคัญศึกษาวัฒนธรรมยุคสำริดตอนปลาย
เจ้าหน้าที่ด้านโบราณคดีของประเทศอิตาลีได้เปิดเผยภาพของ ดาบทองสัมฤทธิ์ โบราณที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 3,300 ปี ซึ่งถูกค้นพบในสภาพที่สมบูรณ์อย่างยิ่งยวดบนพื้นหินก้น ทะเลสาบเมซซาโน การค้นพบดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี 2569 โดยดาบโบราณชิ้นนี้มีลักษณะเป็นใบมีดสีเข้มทรงตรง และยังคงความคมกริบไว้ได้อย่างน่าตกใจ แม้ว่าจะจมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า 3,000 ปีก็ตาม
รายละเอียดการค้นพบและสภาพทางกายภาพ
ดาบทองสัมฤทธิ์โบราณอายุราว 3,300 ปี ถูกค้นพบอยู่บริเวณพื้นหินก้นทะเลสาบเมซซาโน ประเทศอิตาลี ตัวดาบมีลักษณะเป็นใบมีดสีเข้ม ทรงตรง และอยู่ในสภาพสมบูรณ์อย่างน่าทึ่ง เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าใบดาบยังคงมีความคมอยู่ แม้จะจมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า 3,000 ปีแล้วก็ตาม หน่วยงานด้านโบราณคดี ระบุว่า การค้นพบครั้งนี้มีความสำคัญต่อการศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่รอบทะเลสาบในยุคสำริดตอนปลายAlso readสหรัฐอนุมัติบริการปรับปรุงระบบขีปนาวุธให้ไต้หวัน
ดาบเล่มดังกล่าว นับเป็นดาบเล่มที่ 3 ที่ค้นพบในบริเวณทะเลสาบเมซซาโน นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 ภาพประกอบ นอกจากนี้ นักโบราณคดียังพบโบราณวัตถุประเภทอาวุธและเครื่องมือทองสัมฤทธิ์อีกหลายชิ้น ทั้งขวาน หัวลูกศร เข็ม หัวหอก และมีดโกน ซึ่งคาดว่าอาจถูกนำมาทิ้งลงในทะเลสาบโดยเจตนา เพื่อประกอบพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา
หลักฐานเชื่อมโยงชนชั้นสูงและนักรบ
สิ่งที่น่าสนใจคือ การค้นพบดาบทองสัมฤทธิ์อยู่ใกล้กับมีดโกนโบราณ ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับหลักฐานจากแหล่งโบราณคดีในยุคเดียวกัน ที่เชื่อมโยงกับบุคคลผู้มีสถานะทางสังคมสูง โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นนักรบ นักโบราณคดียังพบว่า วัตถุโลหะเหล่านี้กระจายตัวอยู่ในระดับความลึกใกล้เคียงกันบนพื้นทะเลสาบ จึงเตรียมใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการขุดค้นใต้น้ำเพิ่มเติม
ผลกระทบและแผนงานศึกษาในอนาคต
เพื่อศึกษาการกระจายตัวของวัตถุและหาคำตอบว่าเหตุใดสิ่งของเหล่านี้จึงมาอยู่ใต้น้ำ พร้อมเตรียมจัดนิทรรศการนำโบราณวัตถุที่ค้นพบออกจัดแสดงต่อสาธารณชน ทั้งนี้ การค้นพบดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของอาวุธโบราณในยุโรป ก่อนหน้านี้นักโบราณคดีในสาธารณรัฐเช็กเพิ่งค้นพบแหล่งสะสมเครื่องมือและอาวุธยุคสำริดที่ถูกทำลายโดยเจตนา
ขณะที่นักตรวจจับโลหะในภาคเหนือของโปแลนด์ก็ค้นพบดาบทองสัมฤทธิ์อายุประมาณ 2,700 ปี ซึ่งยังคงสภาพดีและปักตั้งอยู่ในพื้นดินอีกด้วย ขอบคุณที่มา newyork post เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์
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