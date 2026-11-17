พบกวางผาหรือม้าเทวดาตัวจริงบนดอยเมี่ยงชม แม่ฮ่องสอน ยืนยันความอุดมสมบูรณ์ของป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เผยแพร่ภาพกวางผาหรือม้าเทวดา บนดอยเมี่ยงชม จ.แม่ฮ่องสอน ยืนยันความสำเร็จการลาดตระเวนและระบบนิเวศที่สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดนปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน ได้เผยแพร่ภาพถ่ายหายากของ กวางผา หรือที่ชาวบ้านเรียกขานว่า ม้าเทวดา สัตว์ป่าสงวนประจำชาติของไทย ขณะยืนตระหง่านอยู่บนหน้าผาสูงบริเวณ ดอยเมี่ยงชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่ป่าไม้Also readโปรโมชัน ทรู ดีแทค จอง iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro และ 16 Pro Max
หลักฐานยืนยันความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
การพบเห็นสัตว์ป่าสงวนชนิดนี้ในธรรมชาติ ถือเป็นการยืนยันชัดเจนว่าระบบนิเวศในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์และพร้อมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ภาพที่ถ่ายได้นี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันรักษาป่าที่เข้มข้น ทำให้สัตว์ป่ามีความรู้สึกปลอดภัยและกล้าออกมาปรากฏตัวในเขตป่าลึก
ลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมกับถิ่นที่อยู่อาศัย
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดนปางมะผ้า มีเนื้อที่ครอบคลุมประมาณ 173,125 ไร่ โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน
พื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยหน้าผาหินปูนสูงชัน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ตรงตามความต้องการของกวางผา สัตว์ป่าสงวน 1 ใน 21 ชนิดของไทย
พื้นที่บ้านปางตอง ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน จึงกลายเป็นแหล่งอาศัยที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตและการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าชนิดนี้
ทิศทางนโยบายการอนุรักษ์ในอนาคต
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้ยืนยันแผนงานที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนป้องกันพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงานนี้จะรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนในทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง
เป้าหมายหลักคือการป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่า และคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์สงวนให้คงอยู่รอดปลอดภัย
มาตรการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าแม่ฮ่องสอน ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป
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