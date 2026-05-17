พนิดา มองเป็นเรื่องดี-เคารพเสียง ปชช. หลัง ‘ภูมิใจไทย-เพื่อไทย’ เตรียมดันร่างแก้ รธน.

พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ และรองโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเตรียมผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เป็นเรื่องที่ดี และถือเป็นมูฟที่เคารพเสียงของพี่น้องประชาชน แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ได้ดึงร่างเก่ากลับมา แต่สิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นชัดคือร่างของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะเขายื่นกลับมาในฐานะร่างพรรคภูมิใจไทย ซึ่งไม่ได้แสดงเจตจำนงของรัฐบาล ‘สิ่งที่เราอยากเห็นคือรัฐบาลเอาจริงกับการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ฉะนั้น จึงควรมีร่างของ ครม. ที่เป็นรูปธรรม นี่เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นและค่อนข้างผิดหวังกับท่าทีตลอดระยะที่ผ่านมาของพรรคภูมิใจไทยที่ดูไม่ยี่หระกับ 21.6 ล้านเสียง แต่ทั้งนี้เมื่อมีท่าทีว่าจะมีร่างของพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยที่เตรียมจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาฯ พรรคประชาชนจะมีการสื่อสารต่อไปผ่าน ครม.เงา และเราจะมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปอีกครั้ง’ น.ส.พนิดา กล่าว
