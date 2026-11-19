พนักงานสอบสวนเรียกพยานบริจาคเงินมูลนิธิกันจอมพลัง เหตุการณ์สตง.ถล่ม
พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์เช่น บุ้ง ใบหยก และบิ๋ม ฑาทิพย์ ให้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพังถล่ม เพื่อตรวจสอบการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์
พนักงานสอบสวน ดำเนินการออกหมายเรียกกลุ่มบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงและเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ให้เข้าให้ปากคำในฐานะพยานในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อาคาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. แห่งใหม่พังถล่มขณะอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยเป้าหมายหลักคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินและวัตถุประสงค์ของการ บริจาคเงิน เข้าสู่บัญชีมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ของนาย กัน จอมพลัง ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมีเจตนาเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว
วัตถุประสงค์การบริจาคและขั้นตอนการโอนเงิน
นายกัน จอมพลัง เปิดเผยวัตถุประสงค์ของการดำเนินการว่าเงินบริจาคที่ได้รับมีเป้าหมายโดยตรงเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่พังถล่ม โดยกระบวนการรับเงินบริจาคมีการโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีมูลนิธิอย่างเป็นทางการของนายกัน จอมพลัง ซึ่งการกระจายความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้กลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงและคณะกรรมการมูลนิธิ รวมถึงบุคคลใกล้ชิด ถูกเรียกตัวมาให้ข้อมูลเพื่อชี้แจงกระบวนการรับรู้และวัตถุประสงค์ในการบริจาคAlso readสส.รสรินทร์ จี้รัฐไฟเขียวสร้าง 'อ่างเก็บน้ำปาด' หลังผ่าน EIA ตั้งแต่ปี 65
รายชื่อพยานและบุคคลในวงการบันเทิงที่ถูกเรียก
คณะพนักงานสืบสวนได้ขยายผลออกหมายเรียกบุคคลในวงการบันเทิง ศิลปิน และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่เคยบริจาคเงินเข้าบัญชีมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ เพื่อเข้ามาให้ข้อมูลในฐานะพยาน ซึ่งมีรายชื่อที่น่าสนใจและได้รับความสนใจจากสาธารณะคือ น.ส.สะธี ใบหยก หรือ บุ้ง ใบหยก และ น.ส.มณฑาทิพย์ สุวรรณมาโจ หรือ บิ๋ม ฑาทิพย์ โดยรายชื่อเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบุคคลที่ถูกตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อสร้างความชัดเจนในการสืบสวนคดีนี้ให้ครอบคลุมทุกมิติ
ประเด็นคำถามและแรงจูงใจในการบริจาค
ประเด็นคำถามที่พนักงานสอบสวนเตรียมสอบถามกลุ่มผู้บริจาคจะมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ของการบริจาคเงินรวมถึงการติดตามตรวจสอบว่าเงินที่บริจาคไปถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่และนำไปใช้ในกิจกรรมใดบ้าง นอกจากนี้ ยังจะสอบถามถึงแรงจูงใจในการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิ จำนวนครั้งที่บริจาคยอดเงินรวมทั้งหมด ตลอดจนการระบุวัตถุประสงค์เฉพาะในการบริจาคแต่ละครั้ง ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้มีความสำคัญต่อการพิสูจน์เจตนาและความโปร่งใสของการระดมทุนในกรณีภัยพิบัติ
การตรวจสอบความโปร่งใสหลังการบริจาค
นอกจากการตรวจสอบที่มาของเงินแล้ว พนักงานสอบสวนยังสนใจว่าผู้บริจาคได้ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิภายหลังการบริจาคหรือไม่ ซึ่งเป็นการประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือขององค์กรรับบริจาค โดยประเด็นเรื่องความโปร่งใสและการรายงานผลการใช้เงินเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของกระบวนการยุติธรรมในคดีนี้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากที่ควรค่าแก่การตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของสาธารณะ
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