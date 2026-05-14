Head Topics

พงศ์ ศกุนตนาค: ผู้บริโภคยุคใหม่เน้นความรวดเร็วและร้านค้าเล็กๆ ที่มีเอกลักษณ์

Retail News

พงศ์ ศกุนตนาค: ผู้บริโภคยุคใหม่เน้นความรวดเร็วและร้านค้าเล็กๆ ที่มีเอกลักษณ์
Retail TrendsFuture RetailSmall Mall
📆5/14/2026 10:57 PM
📰PostToday
43 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 51%

พงศ์ ศกุนตนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ เซ็นทรัล แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ กลุ่มเซ็นทรัล ได้เปิดเผยถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันว่า ผู้บริโภคยุคใหม่มีพฤติกรรมที่เรียกว่าคือเน้นความรวดเร็วในการเข้า-ออก และนิยมร้านค้าที่มีขนาดเล็กลงแต่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว (Identity) มากขึ้น โดยพฤติกรรมนี้ส่งผลให้ร้านค้าขนาดใหญ่เริ่มลดความนิยมลง และเปลี่ยนมาเป็นร้านขนาดเล็กที่ทันสมัยแทนในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา

พงศ์ ศกุนตนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ เซ็นทรัล แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ กลุ่มเซ็นทรัล ฉายภาพพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันให้ฟังว่า ผู้บริโภคยุคใหม่มีพฤติกรรมที่เรียกว่าคือเน้นความรวดเร็วในการเข้า-ออก และนิยมร้านค้าที่มีขนาดเล็กลงแต่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว (Identity) มากขึ้น โดยพฤติกรรมนี้ส่งผลให้ร้านค้าขนาดใหญ่เริ่มลดความนิยมลง และเปลี่ยนมาเป็นร้านขนาดเล็กที่ทันสมัยแทนในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคเปลี่ยนจากการซื้อสินค้าหรือบริการแบบพื้นฐาน (Utility) ไปสู่การแสวงหา "ประสบการณ์ที่ดี" (Experience) ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือธุรกิจร้านอาหาร ที่เปลี่ยนจากร้านที่เน้นแค่การรับประทานได้ง่าย มาเป็นร้านที่ให้ความสำคัญกับความสวยงามของสินค้าและการบริการที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงแนวโน้มการยอมรับสินค้าลักชัวรี่ ( Luxury Growth ) ความต้องการสินค้าลักชัวรี่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของ "Future Retail .

พงศ์ ศกุนตนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ เซ็นทรัล แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ กลุ่มเซ็นทรัล ฉายภาพพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันให้ฟังว่า ผู้บริโภคยุคใหม่มีพฤติกรรมที่เรียกว่าคือเน้นความรวดเร็วในการเข้า-ออก และนิยมร้านค้าที่มีขนาดเล็กลงแต่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว (Identity) มากขึ้น โดยพฤติกรรมนี้ส่งผลให้ร้านค้าขนาดใหญ่เริ่มลดความนิยมลง และเปลี่ยนมาเป็นร้านขนาดเล็กที่ทันสมัยแทนในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคเปลี่ยนจากการซื้อสินค้าหรือบริการแบบพื้นฐาน (Utility) ไปสู่การแสวงหา "ประสบการณ์ที่ดี" (Experience) ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือธุรกิจร้านอาหาร ที่เปลี่ยนจากร้านที่เน้นแค่การรับประทานได้ง่าย มาเป็นร้านที่ให้ความสำคัญกับความสวยงามของสินค้าและการบริการที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงแนวโน้มการยอมรับสินค้าลักชัวรี่ (Luxury Growth) ความต้องการสินค้าลักชัวรี่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของ "Future Retail

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PostToday /  🏆 50. in TH

Retail Trends Future Retail Small Mall Convenience Store Luxury Growth

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

เตือนเกษตรกรงดปลูกพืช เก็บน้ำ รับฝนทิ้งช่วงเตือนเกษตรกรงดปลูกพืช เก็บน้ำ รับฝนทิ้งช่วงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตือนเกษตรกร ชะลอการปลูกพืช และกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำของตัวเอง รองรับฝนทิ้งช่วง ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน หลังแนวโน้มปริมาณน้ำฝน น้อยกว่าปกติ 5-10%
Read more »

อุตุฯ เตือนภาคเหนือ-อีสาน อุณหภูมิลดลง 5-10 องศาฯ ยอดดอย 'หนาว' จัดมากอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-อีสาน อุณหภูมิลดลง 5-10 องศาฯ ยอดดอย 'หนาว' จัดมากลมหนาวที่รอคอย อุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 1 เตือนภาคเหนือ-อีสาน อุณหภูมิจะลดลง 5-10 องศาเซลเซียส ยอดดอยหนาวจัดมากอุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียส
Read more »

อั้นไม่อยู่ รถสิบล้ออีสานปรับขึ้นค่าขนส่ง 5-10 % วอนรบ.ตรึงราคา 5-10 เดือนอั้นไม่อยู่ รถสิบล้ออีสานปรับขึ้นค่าขนส่ง 5-10 % วอนรบ.ตรึงราคา 5-10 เดือนอั้นไม่อยู่ รถสิบล้ออีสานปรับขึ้นค่าขนส่ง 5-10 % วอนรบ.ตรึงราคา 5-10 เดือน via MatichonOnline
Read more »

คดีหุ้นไอทีวีนักร้องเจอคุก 7-10 ปีก้าวไกลเตรียมแถลงคดีหุ้นไอทีวีนักร้องเจอคุก 7-10 ปีก้าวไกลเตรียมแถลงคดีหุ้นไอทีวีนักร้องเจอคุก 7-10 ปีก้าวไกลเตรียมแถลง อ่านต่อ : iNNNews หุ้นITV ข่าว3มิติ ITV ข่าววันนี้ ไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์
Read more »

10 เทคโนโลยีน่าจับตามองปี 67 สวทช. ชี้ชัด ‘ยุค AI’ มาถึงแล้ว10 เทคโนโลยีน่าจับตามองปี 67 สวทช. ชี้ชัด ‘ยุค AI’ มาถึงแล้วสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำเสนอ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง” (10 Technologies to Watch 2024) ซึ่งเป็นการคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจโลกในอีก 5-10 ปีข้างหน้า
Read more »

SISB วางเป้าโต 10% จากปีก่อน รับนักเรียนไทย-จีน ขยายตัว จ่อปรับแผน 5 ปีใหม่SISB วางเป้าโต 10% จากปีก่อน รับนักเรียนไทย-จีน ขยายตัว จ่อปรับแผน 5 ปีใหม่SISB แนวโน้มนักเรียนจีนไหลเข้าไทยยังมีต่อเนื่อง วางเป้ารักษาสัดส่วนนักเรียนจีนไว้ที่ 23-25% จากจำนวนนักเรียนเป้าหมายปีนี้ที่วางไว้ 5 พันคน ชี้จำนวนนักเรียนในระยะ 5-10 ปี จากนี้ยังเติบโตได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี
Read more »



Render Time: 2026-05-15 01:57:06