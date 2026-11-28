พงศกร จี้รัฐบาลคุ้มครองประชาชนใกล้คลังน้ำมันพระโขนง-บางนา
โฆษก ปชป. เตือนรัฐหยุดปกป้องผู้ประกอบการน้ำมัน จี้เยียวยาชาวบ้านพระโขนง-บางนา หลังเกิดเหตุระเบิดและน้ำมันรั่วไหล โดยชี้ปัญหาความปลอดภัยใกล้ชุมชนยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
นาย พงศกร ขวัญเมือง โฆษก พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาแสดงจุดยืนเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะชุมชนรอบนอก เขตยานนาวา คลองเตย พระโขนง และบางนา ที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากคลังน้ำมันและโรงกลั่นเชื้อเพลิง โดยมีประเด็นสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ความกังวลของประชาชนในเขตพระโขนง
นายพงศกร ระบุว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบคลังน้ำมันและโรงกลั่นเชื้อเพลิงในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ต่างนอนไม่หลับและต้องคอยเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงว่าเหตุระเบิดหรืออุบัติเหตุจะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อใด สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความหวาดผวนให้กับชุมชนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่คลังน้ำมันในบริเวณเขตพระโขนงและบางนา ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่ใกล้กับเขตที่อยู่อาศัยของประชาชนAlso readหน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐฯ สั่งปิด United Fidelity Bank สินทรัพย์ 6 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นการล้มครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เมษายน 2024
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ชี้ให้เห็นว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นวิกฤตที่ยืดเยื้อยาวนาน โดยในอดีตเคยเกิดกรณีน้ำมันรั่วไหลในเขตคลองเตยและเขตยานนาวามาแล้ว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับมุ่งเน้นแก้ไขปัญหากับบริษัทน้ำมันเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงจัง
ความล้มเหลวในการเยียวยาและบังคับใช้กฎหมาย
ประเด็นที่สร้างความไม่พอใจอย่างกว้างขวางคือ absence ของกระบวนการเอาผิดทางกฎหมายต่อผู้ปล่อยน้ำมันรั่วไหล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดล่าสุด ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าภาครัฐได้ดำเนินการลงโทษหรือจัดการกับผู้กระทำผิดอย่างไรบ้าง ในขณะที่ชาวบ้านผู้เสียหายกลับไม่ได้รับเงินเยียวยา whatsoever
นายพงศกร ตั้งคำถามรุนแรงไปยังรัฐบาลว่า ทำไมสังคมจึงไม่เคยได้รับทราบแนวทางการดำเนินการของภาครัฐอย่างเป็นระบบ และทำไมผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานกลับเป็นเพียงเจ้าของโรงกลั่น เจ้าของคลังน้ำมัน และเจ้าของท่อส่งน้ำมัน โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนที่อยู่อาศัยล้อมรอบโรงงานเหล่านี้เลย
คำร้องขอมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่ชัดเจน
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้ตั้งคำถามไปยังรัฐบาลใน 2 ประเด็นหลัก โดยประเด็นแรกเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมความปลอดภัย โดยเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการกับคลังน้ำมันและโรงกลั่นที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนและบ้านเรือนประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
ประเด็นที่สองคือการเยียวยาและดูแลความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ซึ่งนายพงศกร ได้กล่าวย้ำว่า ชาวบ้านนอกจากจะต้องทนภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันในราคาสูงแล้ว ยังต้องทนอยู่ภายใต้ความกดดันว่าโรงงานเหล่านั้นจะระเบิดเมื่อไหร่ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่รัฐต้องเร่งแก้ไข
ความจำเป็นในการปกป้องชีวิตประชาชน
นายพงศกร ได้กล่าวสรุปว่า ขอให้รัฐบาลหันมาคิดถึงชาวบ้านและคุ้มครองชีวิตของประชาชนให้มากขึ้น ไม่ใช่เพียงปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการโรงกลั่นและคลังน้ำมันเท่านั้น การละเลยต่อความปลอดภัยของประชาชนรอบโรงงานอาจนำไปสู่หายนะที่ร้ายแรงกว่านี้ได้อีก ดังนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องมีบทลงโทษและการเยียวยาที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสงบสุขให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อไป
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