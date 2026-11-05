ฝ้าย พีรญา อะตอม ปริยะ เปิดตัวซีรีส์ Yuri 'Love in the Fast Lane' บน iQIYI
ซีรีส์ Yuri เรื่องใหม่ 'Love in the Fast Lane รักนี้ไม่ต้องซ่อม' นำแสดงโดย ฝ้าย พีรญา และ อะตอม ปริยะ จะเผยแพร่ทาง iQIYI พร้อมโปสเตอร์แรกอย่างเป็นทางการในงาน iJOY TH 2027
นักแสดงสาวชื่อดัง ฝ้าย พีรญา และ อะตอม ปริยะ ได้ร่วมเปิดตัวโปรเจกต์ซีรีส์ยูริเรื่องล่าสุดในชื่อ 'Love in the Fast Lane รักนี้ไม่ต้องซ่อม' อย่างเป็นทางการแล้ว โดยงานแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้กิจกรรม iQIYI iJOY TH 2027 ซึ่งทั้งสองนักแสดงได้ปรากฏตัวเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับและเตรียมความพร้อมสำหรับการออกอากาศบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับโลกอย่าง iQIYI
เปิดตัวโปสเตอร์และ VTR ซีรีส์ Love in the Fast Lane
ในช่วงหนึ่งของงาน ฝ้าย พีรญา และ อะตอม ปริยะ ได้ร่วมกันเปิดเผยภาพโปสเตอร์แรกของซีรีส์ 'Love in the Fast Lane รักนี้ไม่ต้องซ่อม' พร้อมกับการฉายวิดีโอเทป (VTR) สั้นๆ ที่ช่วยให้นักดูได้เห็นคาแรคเตอร์ของตัวละครหลักอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น งานนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการประชาสัมพันธ์สำหรับคู่จิ้นสุดฮอตคู่นี้ ซึ่งเป็นซีรีส์ยูริคู่กันเรื่องที่สองของพวกเขาหลังจากความสำเร็จก่อนหน้านี้ ทำให้ความคาดหวังของผู้ชมมีสูงขึ้นอย่างมากAlso readฮวงจุ้ยภาพวาดในบ้าน เสริมสิริมงคลหรือทำลายพลังงานบวก
การนำเสนอเนื้อหาผ่านโปสเตอร์และ VTR ครั้งนี้ ไม่ได้มีเพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นการสื่อถึงโทนเรื่องและบรรยากาศของซีรีส์ที่จะนำผู้ชมเข้าสู่โลกของอู่ซ่อมรถซูเปอร์คาร์ที่มีความวุ่นวายแต่เต็มไปด้วยความโรแมนติก การเลือกเวลาในการปล่อยโปสเตอร์ครั้งแรกในวันดังกล่าว ถือเป็นการสร้างกระแสตอบรับเชิงบวกทันทีจากสังคมออนไลน์และผู้ติดตามทั้งสองคน
ข้อความจาก ฝ้าย พีรญา ถึงแฟนคลับ Fayemily และ Aestiny
หลังจากจบงานแถลงข่าว ฝ้าย พีรญา ได้โพสต์รูปภาพโปสเตอร์ซีรีส์ลงบนโซเชียลมีเดียพร้อมข้อความยาวถึงแฟนคลับกลุ่ม Fayemily และกลุ่ม Aestiny ของอะตอม ปริยะ เธอระบุว่าวันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขและความรู้สึกดีใจกับผลงานที่ทำลงไป พร้อมทั้งขอบคุณทุกคนที่ให้ความรักและการสนับสนุนมาโดยตลอด ข้อความของเธอสะท้อนถึงความตั้งใจของทีมผลิตและนักแสดงที่ต้องการมอบเรื่องราวคุณภาพให้แฟนๆ ได้ติดตาม
ฝ้าย พีรญา ยังระบุด้วยว่าจะเริ่มสนุกไปพร้อมกันได้ตั้งแต่ต้นปีหน้า และเธอจะคอยอัปเดตเรื่องราวต่างๆ ให้แฟนๆ ทราบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เธอยังกล่าวถึงการเติบโตไปด้วยกันและปิดท้ายปีนี้ไปกับความสุข พร้อมขอบคุณทีมงานหน้างานและทีมออนไลน์ รวมถึงระบุแฮชแท็ก #FabelEntertainment เพื่อแสดงถึงสังกัดที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้โดยตรง
บทบาทของอะตอม ปริยะ ในโครงการ Love in the Fast Lane
ด้าน อะตอม ปริยะ ก็ได้แชร์โพสต์ภาพโปสเตอร์ซีรีส์เช่นกัน พร้อมแคปชั่นสั้นๆ ว่า เย้้้ๆๆๆๆๆ #LoveInTheFastLane #iQIYI #iQIYIiJOYTH2027 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตื่นเต้นและยินดีกับโอกาสในการร่วมงานกับ iQIYI และการกลับมาพบเจอกับแฟนๆ อีกครั้ง แม้ข้อความอาจดูสั้น แต่การมีส่วนร่วมของอะตอม ปริยะ ในทุกขั้นตอนของการประชาสัมพันธ์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในผลงานชิ้นนี้เช่นเดียวกับ ฝ้าย พีรญา
ความร่วมมือระหว่าง ฝ้าย พีรญา และ อะตอม ปริยะ ในซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงการมารับบทนักแสดงเท่านั้น แต่ยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับทั้งสองฝั่งให้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านเรื่องราวความรักในซีรีส์ การทำงานร่วมกันครั้งนี้จึงถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในวงการบันเทิงไทยที่กำลังจับตามอง
เนื้อเรื่องพาขวัญและมินทราในอู่ซ่อมรถหรู
ซีรีส์ 'Love in the Fast Lane รักนี้ไม่ต้องซ่อม' เล่าเรื่องราวความรักสุดชุลมุนในอู่ซ่อมรถหรู เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 'พาขวัญ' หญิงสาวสายมูจากภาคเหนือ เดินทางเข้ามากรุงเทพฯ เพื่อเริ่มต้นชีวิตนักศึกษาฝึกงานในอู่ซ่อมรถซูเปอร์คาร์ชื่อดัง แต่โชคชะตากลับเล่นตลกเมื่อเธอทำงานพลาดทำน้ำมันเครื่องหกเลอะเทอะ และเกิดปากเสียงกับ 'พี่แกเอล' ช่างซ่อมรถมาดเซอร์ประจำอู่
ความจริงที่พาขวัญไม่ทราบคือ พี่แกเอล แท้จริงแล้วคือ 'มินทรา' ทายาทสาวผู้เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถแห่งนี้ ซึ่งมีอำนาจชี้เป็นชี้ตายต่อการผ่านการสัมภาษณ์ของพาขวัญ ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่มีทั้งเสียงเครื่องยนต์ การกลั่นแกล้ง และความหยอกเย้า ความใกล้ชิดในอู่ซ่อมรถค่อยๆ พัฒนาเปลี่ยนเป็นความผูกพันและเยียวยาจิตใจ จนเกิดเป็นความรักในเลนความเร็วที่ชวนให้ลุ้นตาม
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