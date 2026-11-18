ฝ้าถล่มโรงพยาบาลชุมพวงใส่ผู้ป่วย 71 ปี โชคดีปลอดภัย ขอโทษประชาชนแล้ว
เหตุฝ้าเพดานถล่มกลางดึกที่โรงพยาบาลชุมพวง นครราชสีมา ถล่มใส่ผู้ป่วยหญิงวัย 71 ปี และญาติ โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บ ทีมแพทย์รีบอพยพและปิดไฟ ขอโทษสังคมผ่านเพจอย่างเป็นทางการ
เหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นเมื่อเวลา 03.00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ที่ โรงพยาบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา โดยฝ้าเพดานภายในหอผู้ป่วยในฝั่งผู้หญิงได้พังถล่มลงมาอย่างกะทันหัน สร้างความตกใจและหวาดผวากันอย่างหนักแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในบริเวณดังกล่าว
ผู้ป่วยหญิง 71 ปี รับเต็มๆ
ในขณะเกิดเหตุมีผู้ป่วยหญิงอายุ 71 ปี กำลังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่เตียงซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดที่ฝ้าเพดานถล่มลงมาพอดี โดยด้านใต้เตียงผู้ป่วยรายดังกล่าวมีญาติผู้ป่วยอีก 1 คน กำลังนอนพักอยู่บนพื้น แต่เคราะห์ดีที่ทั้งผู้ป่วยหญิงวัย 71 ปี และญาติผู้ป่วยทั้งสองรายไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ จากแรงกระแทกหรือเศษซากที่ร่วงหล่นลงมาแต่อย่างใดAlso readบอร์ดรฟท.สั่งตีกลับแผนจัดซื้อรถใหม่ 343 คัน 3.5 หมื่นล้าน
ทีมช่างเข้าตรวจสอบทันที
หลังเกิดเหตุเพียงไม่นาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโรงพยาบาลชุมพวงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และพบว่าโครงสร้างฝ้าเพดานรวมทั้งโครงเหล็กและสายไฟได้ร่วงหล่นลงมาสะสมอยู่บริเวณเตียงผู้ป่วยอย่างชัดเจน ทางโรงพยาบาลจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งหมดออกจากจุดเกิดเหตุเพื่ออพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนจะทำการปิดกั้นบริเวณที่เกิดเหตุและตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสายไฟที่ขาดหรือช็อต
ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจอาการ
นายแพทย์และคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลชุมพวงได้เร่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างอาคาร พร้อมเข้าเยี่ยมและประเมินอาการของผู้ป่วยหญิงวัย 71 ปี ที่นอนพักอยู่ในขณะเกิดเหตุโดยพบว่าผู้ป่วยมีอาการตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่พบรอยบาดแผลหรืออาการเจ็บปวดทางร่างกายใดๆ และพร้อมที่จะดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
แถลงขอโทษผ่านสื่อออนไลน์
ต่อมาโรงพยาบาลชุมพวงได้เผยแพร่ภาพและข้อความชี้แจงเหตุการณ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กทางการของโรงพยาบาล พร้อมทั้งกล่าวขออภัยผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วประเทศอย่างจริงใจต่อความไม่สะดวกและความตกใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมที่หน่วยงานรัฐควรปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจในความปลอดภัยของสถานพยาบาล
บทเรียนด้านความปลอดภัย
เหตุการณ์นี้ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในอาคารเก่าหรืออาคารที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน เนื่องจากความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์คือสิ่งสำคัญสูงสุดที่โรงพยาบาลทุกแห่งต้องให้ความสำคัญและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีก
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