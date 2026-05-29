ฝ่ายจัดการแข่งขันเฟรนช์โอเพนไม่ประกาศใช้นโยบายสภาพอากาศแบบสุดขั้ว แม้จะมีสภาพอากาศร้อนจัดจนที่กรุงปารีสอย่างไรก็ตาม นโยบายของเฟรนช์โอเพนระบุว่าหากค่า WBGT สูงถึง 32.2 องศาเซลเซียส จะต้องมีการระงับการแข่งขันชั่วคราว เพื่อความปลอดภัย
จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หนึ่งในสาเหตุที่ยากจะปฏิเสธเป็นผลมาจากอากาศร้อนในกรุงปารีส ที่นอกจากเล่นงานซินเนอร์แล้ว ยังเล่นงานนักเทนนิสและแฟนๆ ด้วยกรุงปารีสต้องเผชิญกับ สภาพอากาศร้อน จัดจนทางการประกาศเตือนภัยระดับสีส้ม โดยอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า 32 องศาเซลเซียส ติดต่อกันถึง 5 วัน ซึ่งในสนามฟิลิปป์-ชาตริเยร์ ถูกเปรียบเทียบว่ามีสภาพไม่ต่างจาก เตาอบบาแก็ตต์ ขนาดยักษ์นอกจากนี้รายงานการพยากรณ์อากาศยังระบุว่าสภาพอากาศเช่นนี้จะดำเนินต่อไปตลอดสัปดาห์แรก และอุณหภูมิเฉลี่ยจะยังคงอยู่ที่ 29-33 องศาเซลเชียส ตลอดช่วงเวลานี้อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการแข่งขันยังไม่มีการประกาศใช้ นโยบายสภาพอากาศ แบบสุดขั้ว หรือ Extreme Weather Policy ในสัปดาห์นี้แต่อย่างใดโดยในยโยบายดังกล่าวระบุว่า หากค่า WBGT สูงถึง 30.
1 องศาเซลเซียส จะอนุญาตให้มีช่วงพักระบายความร้อน 10 นาที ระหว่างเซตที่ 2 และ 3 สำหรับประเภทหญิง และระหว่างเซตที่ 3 และ 4 สำหรับประเภทชาย(Wet-Bulb Globe Temperature ซึ่งก็คือดัชนีชี้วัดความเครียดจากความร้อนที่ร่างกายได้รับ เป็นมาตรฐานสากลที่การกีฬานิยมใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงต่ออาการฮีตสโตรก โดยคำนวณจากอุณหภูมิอากาศ ความชื้น การแผ่รังสีความร้อน เช่น แสงแดด และการระบายอากาศ)นอกจากนี้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าหากค่า WBGT สูงถึง 32.2 องศาเซลเซียส จะต้องมีการระงับการแข่งขันชั่วคราว เพื่อความปลอดภัย แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการระงับการแข่งขันเกิดขึ้นเลยในปีนี้นอกจากนี้ นโยบายของเฟรนช์โอเพนไม่มีการระบุถึงการปิดหลังคาเพื่อเลี่ยงความร้อน แม้จะมีหลังคาเปิด-ปิดได้ที่ 2 คอร์ตหลักทั้ง ฟิลิปป์ ชาตริเยร์ และ ซูซาน์ ลองก์แล็ง ก็ตามซึ่งการไม่ปิดหลังคานั้นเป็นการตัดสินใจของฝ่ายจัดการแข่งขันที่สอดคล้องกับความเห็นของ โนวัค ยอโควิช แชมป์แกรนด์สแลม 24 สมัย ที่มองว่าการปิดหลังคาเฉพาะคอร์ตหลักนั้นไม่ยุติธรรมต่อผู้เล่นในสนามอื่นที่ยังต้องแข่งกลางแด
