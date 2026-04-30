ฝ่ายค้านเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ให้ไปต่อภายใน 5 พฤษภาคม 2569

ฝ่ายค้านในรัฐสภาเร่งผลักดันให้คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวไปต่อและบังคับใช้ได้ในประเทศไทย โดยหวังว่ารัฐบาลจะนึกถึงสุขภาพและปอดของประชาชนคนไทยทุกคน และไม่ปล่อยให้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ลุกลามต่อไป
ในวันที่ 30 เมษายน 2569 ที่ รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะตัวแทนพรรคร่วม ฝ่ายค้าน ได้กล่าวภายหลังรับหนังสือจากเครือข่ายภาคประชาชนด้านอากาศสะอาด ว่า ฝ่ายค้าน พร้อมที่จะทำงานเต็มที่เพื่อให้ร่าง พ.
ร. บ. อากาศสะอาดที่ค้างอยู่ในสภาฯชุดที่แล้วได้ไปต่อและบังคับใช้ในประเทศไทยได้ โดยมีขั้นตอนสำคัญ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก ครม. จะต้องมีมติยืนยันให้ร่าง พ.
ร. บ. อากาศสะอาดไปต่อก่อนวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 หรือภายใน 60 วันหลังจากมีการประชุมสภาฯนัดแรก ซึ่งฝ่ายค้านจะติดตามตรวจสอบมติ ครม. อย่างใกล้ชิด และเข้าใจว่า ครม.
จะมีมติในการประชุมวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 นี้ นอกจากนี้ ฝ่ายค้านได้เซ็นหนังสือเชิญตัวแทนสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมคู่ขนานกับวิปฝ่ายค้านในเช้าวันดังกล่าว หากร่างฉบับใดที่ ครม.
มีมติ เราเห็นด้วยก็พร้อมสนับสนุน แต่หากไม่มีมติยืนยันออกมาในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 นี้ เราจะได้ซักถามเหตุผลในที่ประชุม เสนอแนะกลับไปให้ทบทวน และมีมติก่อนวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า หาก ครม.
มีมติยืนยันก็จะเข้าสู่ที่ประชุมร่วมของรัฐสภา เราต้องการ 350 เสียง หากพรรคร่วมรัฐบาลมีมติเห็นชอบให้กฎหมายดังกล่าวไปต่อได้ อย่างไรก็มีเสียงเพียงพอแน่นอน หวังว่าการตัดสินใจของรัฐบาลจะนึกถึงสุขภาพและปอดของประชาชนคนไทยทุกคน เพราะการไม่ได้ไปต่อจะไม่เป็นผลดีเหมือนทิ้งงานที่หลายฝ่ายผลักดันร่วมมาหลายปี โยนทิ้งรายชื่อของประชาชน 26,500 รายชื่อ หวังว่ารัฐบาลจะไม่ตัดสินใจเช่นนั้น อย่างไรก็ตามหากประกาศบังคับใช้ร่าง พ.
ร. บ. อากาศสะอาดแล้ว ภารกิจของเราก็ยังไม่เสร็จสิ้น เราอยากเห็นรัฐบาลใช้เครื่องมือจากร่าง พ. ร.
บ. อากาศสะอาดเพื่อเตรียมการรับมือในฤดูถัดไป อย่าปล่อยให้วัวหายล้อมคอก แต่ต้องใช้เครื่องมือในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้น ทั้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณ และการลดต้นตอของฝุ่น PM 2.5 ทั้งหมดเป็นคำสัญญาของพรรคฝ่ายค้านที่จะร่วมผลักดันให้กับประชาชน ด้าน ดร.
การดี เลียวไพโรจน์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า อากาศสะอาดเป็นเรื่องสำคัญ หากเราอยู่เฉย ๆ คงไม่หายไปแน่นอน การลงมือทำจะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อจำกัดการปล่อยฝุ่นตั้งแต่ต้น ฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะต้องมีการผลักดันให้ร่าง พ.
ร. บ. อากาศสะอาดไปต่อ เพราะปัญหาไม่ใช่แค่ฝุ่นเชิงกายภาพ แต่เป็นอนาคตความมั่นคงของมนุษย์และสุขภาพที่ส่งผลถึงความมั่นคงของเศรษฐกิจด้วย นอกจากนี้ ยังมีการเรียกร้องให้รัฐบาลนำร่าง พ. ร.
บ. อากาศสะอาดไปสู่การพิจารณาในสภาฯอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมา
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
อาหารพื้นถิ่นอีสานรีแบรนด์สู่เวทีโลกที่เซ็นทรัลเวิลด์งานมหกรรมวัฒนธรรมอีสานที่นำเสนออาหารพื้นถิ่นกลิ่นแรงในรูปแบบร่วมสมัย เพื่อสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมกลางเมืองหลวง จัดขึ้นที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2569 เวลา 16.00-23.00 น.
Read more »
เตรียมหารือปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าวง กพช.พรุ่งนี้ แนะกลุ่มใช้ไฟมากกว่า 200 หน่วยติดโซล่าร์รูฟท็อปรัฐบาลเตรียมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานผันผวน โดยเน้นการส่งเสริมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 หน่วยจะได้รับอัตราค่าไฟฟ้าไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย รอบบิลมิถุนายน 2569 ครม.เห็นชอบให้ กพช.ดำเนินการตามวาระแห่งชาติด้านพลังงาน ส่งเสริมการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปและมาตรการลดการใช้พลังงาน
Read more »
เปิดวิสัยทัศน์ ‘ทรงพล’ ผอ. ออมสินคนใหม่ ชู Smart Social Bank ดูแลคนไทยทุกช่วงชีวิต“ออมสิน” ตั้งเป้าปี 2569 ดันสินเชื่อใหม่ช่วยผู้ประกอบการทะลุ 40% ควบคู่อัดโปรดักส์สินเชื่อพลังงานสะอาดและสลากออมสินพิเศษ “ทรงพล” กางวิสัยทัศน์ยกระดับองค์กรสู่ 'Smart Social Bank for All Lives' ดูแลลูกค้าแบบครบวงจรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยส่งมอบมรดก
Read more »
อัปเดตล่าสุด! ราคาน้ำมันวันนี้ 29 เมษายน 2569 เช็กทุกปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ พีที ซัสโก้ คาลเท็กซ์สรุปราคาน้ำมันล่าสุดวันที่ 29 เมษายน 2569 จากปั๊มน้ำมันชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล เพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาและวางแผนการเดินทาง
Read more »
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฤดูร้อนฉบับที่ 3 คาดการณ์ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และลูกเห็บในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569
Read more »
SHR กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เคาะจ่ายปันผล ยกระดับพอร์ตธุรกิจโรงแรมSHR จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เคาะจ่ายปันผลปี 2568 ที่ 0.07 บาท/หุ้น หลังทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ยกระดับพอร์ตสู่การเติบโตยั่งยืน
Read more »