ฝ่ายค้านและสว. อิสระร่วมร้องสอบ ป.ป.ช. กรณีศักดิ์สยาม ชี้กระบวนการไม่โปร่งใส

ฝ่ายค้านและกลุ่ม สว. อิสระยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาให้ตรวจสอบการทำงานของ ป.ป.ช. ในคดีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ หลังมีข้อสงสัยว่าการยกคำร้องไม่ตรงไปตรงมา และขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเรียกร้องให้ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อไต่สวนอิสระ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป. ป. ช.
ถูกตั้งข้อสงสัยจากการดำเนินการในคดีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีการร้องเรียนจากฝ่ายค้านและกลุ่มสมาชิกวุฒิสภา ว่ากระบวนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและการพิจารณาคดีอาญาไม่โปร่งใสและไม่ตรงไปตรงมา จากการตรวจสอบพบว่า ป. ป. ช.
ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินในเชิงลึกตามระเบียบก่อนมีมติยกคำร้อง และไม่แสวงหาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนในกรณีความผิดอาญา โดยไม่เรียกนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้ร้องมาให้ถ้อยคำ นอกจากนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบการทำนิติกรรมอำพรางหรือเส้นทางการเงินตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยไต่สวนไว้ การใช้ดุลพินิจของ ป.
ป. ช.
ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ตรงไปตรงมาและผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง เช่น การวินิจฉัยว่านายศักดิ์สยามไม่มีเจตนาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ ซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ไต่สวนและวินิจฉัยไว้ รวมถึงการละเว้นไม่วินิจฉัยประเด็นสำคัญว่านายศักดิ์สยามยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการปกปิดพฤติการณ์ตรวจสอบและความไม่โปร่งใส โดย ป.
ป. ช.
เพิกเฉยต่อคำขอของผู้ร้องในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบ และมีความล่าช้าในการเปิดเผยผลการพิจารณา โดยมีมติยกคำร้องเรื่องบัญชีทรัพย์สินตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 และมติยกคำร้องคดีอาญาในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 แต่เพิ่งออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะในเดือนเมษายน 2569 โดยไม่ได้แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบโดยตรง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.
พรรคประชาชน กล่าวว่า หลังจากรวบรวมรายชื่อสมาชิกรัฐสภาตามมาตรา 236 แล้ว ประธานรัฐสภาจะมีหน้าที่ใช้ดุลพินิจตรวจสอบคำร้องและหลักฐานว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ โดยไม่ได้มีอำนาจชี้ขาดว่า ป. ป. ช.
ผิดหรือไม่ผิด แต่หากพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอ ประธานรัฐสภาจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระโดยเร็ว ด้านนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย จากพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวสนับสนุนการตรวจสอบดังกล่าว โดยระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในการเมืองสุจริต การพิจารณาคดีของ ป. ป.
ช. มีหลายประเด็นที่ชวนสงสัย โดยเฉพาะการจงใจละเว้นไม่พิจารณาบางประเด็น ทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอันเป็นข้อยุติทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว นายสาทิตย์ยังเปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นคำร้องเพิ่มเติมไปยัง ป. ป. ช.
เพื่อให้ไต่สวนนายศักดิ์สยามในประเด็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เนื่องจากบริษัทที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเป็นของนายศักดิ์สยามได้เข้าไปรับงานจากกระทรวงคมนาคมซึ่งอยู่ในความดูแลของนายศักดิ์สยามในขณะนั้น ซึ่งถือเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์อย่างชัดเจน แต่ ป. ป. ช.
ละเลยไม่วินิจฉัย นางนันทนา นันทวโรภาส ในฐานะตัวแทนกลุ่ม สว.
อิสระที่ร่วมลงชื่อ ระบุว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่สังคมเคลือบแคลงสงสัยอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการยกคำร้องขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ การลงชื่อร่วมกันครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ประธานรัฐสภาใช้ดุลพินิจพิจารณาส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา หากประธานรัฐสภาใช้เวลาตรวจสอบยาวนาน หรือตัดสินใจระงับคำร้องโดยไม่ส่งเรื่องต่อ จะต้องตอบคำถามต่อประชาชนทั้งประเทศว่าการกระทำดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับข้อครหาเรื่องระบอบสีน้ำเงินหรือไม่ พร้อมหวังว่าประธานรัฐสภาจะเร่งรัดดำเนินการเพื่อพิสูจน์ความจริงและลบข้อครหาดังกล่าว เมื่อถูกตั้งคำถามถึงกระบวนการพิจารณาของประธานรัฐสภา นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าฝ่ายค้านจะไม่ใช้วิธีล็อบบี้หรือเจรจานอกรอบ แต่เชื่อมั่นว่าพยานหลักฐานที่นำเสนอมีความชัดเจนจนไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัย หากประธานรัฐสภาปัดตกคำร้อง นอกจากจะคัดค้านต่อสายตาของสังคมแล้ว อาจถือเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งฝ่ายค้านอาจพิจารณาใช้ช่องทางกฎหมายอื่นเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจของประธานรัฐสภาต่อไป นายณัฐพงษ์ยังกล่าวอธิบายถึง 'ระบอบสีน้ำเงิน' ว่าหมายถึงเครือข่ายทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนต่อกัน จึงขอให้สังคมช่วยกันวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องระหว่างประธานรัฐสภา นายศักดิ์สยาม และ ป.
ป. ช. ในกรณีนี้ หากคำร้องถูกปัดตก สังคมจะเป็นผู้ตัดสินว่าเกี่ยวข้องกับระบอบดังกล่าวหรือไม่ พร้อมทิ้งท้ายว่าสังคมคาดหวังให้ผู้ใช้อำนาจรัฐและตัวแทนประชาชนทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช้อำนาจเพื่อปกป้องพวกพ้องหรือทำลายล้างฝ่ายตรงข้า
ป.ป.ช. ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ระบอบสีน้ำเงิน ฝ่ายค้าน สว. อิสระ