ฝ่ายค้านจี้รัฐบาลเร่งผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด แก้วิกฤตฝุ่นพิษ ย้ำ PM2.5 อันตรายถึงชีวิต

พรรคกล้าธรรม ประชาชน และประชาธิปัตย์ ออกแถลงการณ์ร่วมแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเร่งด่วน พร้อมเตือนถึงอันตรายร้ายแรงของฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง
3 พรรค ฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พรรคกล้าธรรม พรรคประชาชน และพรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันเพื่อแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ ของประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยพรรคร่วม ฝ่ายค้าน ได้เน้นย้ำว่าสถานการณ์ดังกล่าวได้ก้าวเข้าสู่ระดับ 'วิกฤต สุขภาพ แห่งชาติ' ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจัง พรรคร่วม ฝ่ายค้าน ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อแนวโน้มที่ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.
) อากาศสะอาด ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ อาจไม่ได้รับการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการยกเหตุผลต่างๆ ขึ้นมาอ้างอิง เช่น ความซ้ำซ้อนของกฎหมาย ภาระของภาคธุรกิจ หรือการเพิ่มอำนาจให้ข้าราชการ อย่างไรก็ตาม พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าเหตุผลดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้เพื่อแลกกับสุขภาพและชีวิตของประชาชน ซึ่งต้องเผชิญกับอันตรายจากฝุ่นพิษอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่า PM2.5 ไม่ใช่เพียงแค่ฝุ่นละอองธรรมดา แต่เป็นอนุภาคขนาดเล็กที่มีสารอันตรายต่างๆ ปนเปื้อนอยู่มากมาย เช่น สารก่อมะเร็ง (PAHs) สารก่อการกลายพันธุ์ และโลหะหนัก ซึ่งสารเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับเซลล์ไปจนถึงการเกิดโรคเรื้อรังร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์และเด็กเล็ก\พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของ PM2.5 ต่อสุขภาพของประชาชน โดยชี้ให้เห็นว่าฝุ่นพิษสามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และมะเร็งปอด ซึ่งล้วนเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาจนำไปสู่ความเจ็บป่วยรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากนี้ PM2.5 ยังส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร นอกจากนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านยังได้เน้นย้ำถึงผลกระทบระยะยาวของ PM2.5 ที่อาจนำไปสู่โรคอัลไซเมอร์ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ให้มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำหรือคลอดก่อนกำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหาฝุ่นพิษไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะต่อผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาพของเด็กเล็กอีกด้วย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงได้เสนอข้อเรียกร้อง 4 ประการต่อรัฐบาล ดังนี้ 1. ทบทวนร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดอย่างโปร่งใส และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 2. เร่งผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาดให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุด 3. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อากาศสะอาด 4. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน\ข้อเรียกร้องเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพรรคร่วมฝ่ายค้านในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างจริงจัง และเพื่อปกป้องสุขภาพและชีวิตของประชาชนไทยทุกคน พรรคร่วมฝ่ายค้านเชื่อมั่นว่าการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม และการมีกฎหมายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาข้อเรียกร้องเหล่านี้อย่างรอบคอบและดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามวิกฤตสุขภาพแห่งชาติที่เกิดจากปัญหามลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากผลกระทบของฝุ่น PM2.5 รวมถึงการส่งเสริมการใช้หน้ากากอนามัยและการติดตามค่าฝุ่นละอองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันว่าจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปัญหามลพิษทางอากาศจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาค
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
สื่อสิงคโปร์ชี้สงกรานต์ไทยทรุด! เซ่นพิษน้ำมันแพง-สงครามยืดเยื้อสเตรท ไทม์ส รายงาน 'สงกรานต์ไทยปี 69' ส่อเค้าเงียบเหงา ผลกระทบจากราคาน้ำมันพุ่งสูงทำคนไม่กล้าเดินทางข้ามจังหวัด ขณะที่เชียงใหม่อ่วมซ้ำซ้อนจากวิกฤตฝุ่น PM2.5
Read more »
ยกระดับแก้วิกฤตไฟป่า-ฝุ่นควันภาคเหนือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน สูงกว่า 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ติดต่อกัน หลายวัน ในพื้นที่ภาคเหนือ
Read more »
พยากรณ์อากาศประเทศไทย: ร้อนจัดหลายพื้นที่ ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง พร้อมเตือนฝุ่น PM2.5สภาพอากาศทั่วไปของประเทศไทย: อากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง โดยเฉพาะภาคใต้ ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีฝุ่นละออง PM2.5 สะสมเกินค่ามาตรฐาน พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
Read more »
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือวิกฤต หลายพื้นที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานต่อเนื่องรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในภาคเหนือล่าสุด พบค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
Read more »
ผลกระทบของ PM2.5 ต่อสุขภาพเด็ก: เลือดกำเดาไหล ปัญหาที่ต้องใส่ใจรายงานผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ต่อสุขภาพเด็ก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีโรคภูมิแพ้และโรคประจำตัว รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการเลือดกำเดาไหล และคำแนะนำในการพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้น
Read more »
ข้อถกเถียงในวงฝุ่นไฟฝุ่นควัน PM2.5 ภาคเหนือ ปีนี้วิกฤติหนัก ทั้งข้อถกเถียงระหว่างกลุ่มต่างๆ ดุเดือดขึ้นกว่าทุกปี ต่างก็หาผู้รับผิดชอบหลักของปัญหา แถมมีผู้โดนผลกระทบหลายกลุ่มยิบย่อย
Read more »