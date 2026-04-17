ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือวิกฤตหลังสงกรานต์ ค่าพุ่งเกินอันตราย เหตุจุดความร้อนและการเผาต่อเนื่อง

ศูนย์วิชาการ มช.รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือหลังเทศกาลสงกรานต์ พบค่าฝุ่นพุ่งสูงเกินระดับอันตราย สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจุดความร้อนจากการเผาในที่โล่ง ทั้งป่าและเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างหนัก.
ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับสถานการณ์ ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM2.
5 ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย หลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่าค่าฝุ่นได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหลายพื้นที่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างหนัก และหลายพื้นที่ได้เข้าสู่ภาวะอันตราย การวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดจากศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างการเพิ่มขึ้นของจุดความร้อน (hotspot) กับมวลควัน PM2.5 ที่สะสมตัวหนาแน่นในชั้นบรรยากาศ การเพิ่มขึ้นของจุดความร้อนซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง ทั้งในเขตป่าไม้และพื้นที่ภาคเกษตรกรรม ได้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบติดตามของ CMU CCDC ได้บันทึกภาพที่แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวอย่างหนาแน่นของจุดแสดงค่าฝุ่นในระดับสีม่วงและสีแดง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าค่า PM2.5 ในหลายจังหวัดพุ่งสูงเกินกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็นระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงเช่นนี้สะท้อนถึงสภาวะการสะสมของมลพิษในชั้นบรรยากาศที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย นอกจากนี้ ภาพถ่ายจากดาวเทียมยังได้เผยให้เห็นถึงชั้นหมอกควันที่ปกคลุมหนาทึบไปทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัดพาและการสะสมของมวลควันข้ามพรมแดนที่อาจส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้สร้างความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เนื่องจากผลกระทบต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาวนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ การเผชิญหน้ากับมลพิษทางอากาศในระดับสูงเช่นนี้ได้กระตุ้นให้เกิดความต้องการในการออกมาตรการแก้ไขปัญหาที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเร่งหาแนวทางในการควบคุมและป้องกันการเผาในที่โล่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหา รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการกับมลพิษข้ามพรมแดน การสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงทีเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของฝุ่น PM2.5 และมาตรการป้องกันตนเองที่ควรปฏิบัติ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น การแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือหลังเทศกาลสงกรานต์นี้ ถือเป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับความร่วมมือและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพสำหรับประชาชนทุกคน การตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์และการร่วมมือกันอย่างจริงจัง จะเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะวิกฤตมลพิษทางอากาศนี้ อนาคตของสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่เด็ดขาดและทันท่วงทีในขณะนี้ การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของสิ่งแวดล้อม แต่เป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยรวม ดังนั้น การให้ความสำคัญและการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่าสถานการณ์กำลังทวีความรุนแรงขึ้น เราทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างอนาคตที่อากาศสะอาดปราศจากมลพิษ
กรมอุตุฯ ประกาศ ฉ.5 'พายุฤดูร้อน' ถล่มไทย 16-20 เม.ย. 'อีสาน-ตะวันออก' โดนก่อนกรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉ.5 'พายุฤดูร้อน' ถล่มไทยตอนบน 16-20 เม.ย. 69 'อีสาน-ตะวันออก' โดนก่อน เตรียมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่
ไขปริศนา PM2.5: ไม่ใช่แค่การเผาไร่นา แต่มาจากไหนกันแน่?บทความนี้เจาะลึกแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย โดยชี้ให้เห็นว่าแม้ภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะการเผาพืชไร่ในภาคเหนือมักถูกกล่าวหา แต่แหล่งกำเนิดหลักในเขตเมืองและอุตสาหกรรมมาจากยานยนต์ดีเซล การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล และฝุ่นทุติยภูมิ พร้อมเสนอแนวทางการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อแก้ปัญหา.
ราคาพลังงานคึกคัก! กองทุนน้ำมันปรับลด-เพิ่ม ส่งผลดีต่อผู้บริโภค ดีเซลลง 1.50 บ./ลิตร เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ปรับลด 0.50 บ./ลิตรสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวน ส่งผลให้กองทุนน้ำมันต้องปรับอัตราเงินกองทุนเข้า-ออก เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกในประเทศ ล่าสุด ดีเซลหมุนเร็วธรรมดาปรับลดราคาลงถึง 1.50 บาทต่อลิตร ขณะที่เบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทปรับลดลง 0.50 บาทต่อลิตร
เชียงใหม่ติดอันดับ 3 เมืองมลพิษโลก วิกฤตฝุ่น PM2.5 กระทบเหนือรายงานล่าสุด 17 เม.ย. 69 เผยเชียงใหม่ติดอันดับ 3 เมืองมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลก ด้วยค่า AQI 178 ท่ามกลางวิกฤตฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพและเศรษฐกิจภาคเหนือ ขณะที่เดลี อินเดีย และไคโร อียิปต์ รั้งอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาวิกฤตดังกล่าว
"อิงฟ้า–ชาล็อต" เข้าโหมดดราม่า "ชลลดา" ต้องเลือก "ภารกิจหรือหัวใจ""นทีร้อยเล่ห์ EP.5" พา "อิงฟ้า–ชาล็อต" เข้าโหมดดราม่า "ชลลดา" ต้องเลือก "ภารกิจหรือหัวใจ" ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป
