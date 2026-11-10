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Health

ฝุ่น PM2.5 ลาฮอร์ครองอันดับ 1 เมืองมลพิษสูงสุดโลก ค่า AQI 446 ประชาชนควรลดการสัมผัสฝุ่น

siamrath_online#15 in ประเทศไทย
ฝุ่น PM2.5 ลาฮอร์ครองอันดับ 1 เมืองมลพิษสูงสุดโลก ค่า AQI 446 ประชาชนควรลดการสัมผัสฝุ่น
ฝุ่น PM2.5 · ค่า AQI · ลาฮอร์
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ค่า AQI ระดับ 201-300 ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมาก ประชาชนควรสวมหน้ากาก N95 และเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก เมื่อค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในระดับสูง

เมื่อค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในระดับสูง ประชาชนควรเตรียมตัวรับมือเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ข้อมูลที่เผยแพร่ระบุว่า ค่า AQI ในช่วง 201 ถึง 300 หมายถึงคุณภาพอากาศที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมาก โดยทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมาก ทั้งนี้ เกณฑ์ AQI อาจแตกต่างกันไปตามระบบการรายงานของแต่ละประเทศ

ขณะเดียวกัน การจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษสูงสุดในโลกประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 พบว่า ลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ครองอันดับ 1 ด้วยค่า AQI 446 ตามด้วยเดลีและโกลกาตาในประเทศอินเดีย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มลพิษสูงจึงควรเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัด

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วิธีรับมือฝุ่น PM2.5 เมื่อค่า AQI สูง

คำแนะนำแรกคือการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 โดยควรเลือกใช้หน้ากาก N95 หรือ KN95 ที่ได้มาตรฐาน และสวมให้กระชับกับใบหน้าทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกนอกบ้าน การสวมหน้ากากที่ไม่แนบสนิทอาจทำให้ฝุ่นรั่วเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้น

คำแนะนำที่สองคือหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง โดยงดหรือเลื่อนการออกกำลังกาย การวิ่ง และกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากในช่วงที่ค่าฝุ่นสูง เพราะการหายใจแรงและถี่ขึ้นจะทำให้ร่างกายสูดฝุ่นเข้าไปมากกว่าปกติ

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คำแนะนำที่สามคือการใช้เครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน โดยควรเลือกเครื่องที่มีแผ่นกรอง HEPA และมีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ห้อง เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศภายในอาคาร

นอกจากนี้ ประชาชนควรติดตามค่าคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยตรวจสอบค่า AQI และ PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่รายงานคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง เพื่อวางแผนการเดินทางและกิจกรรมประจำวันให้เหมาะสมกับสถานการณ์

กลุ่มเสี่ยงและอาการที่ต้องรีบพบแพทย์

เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษสูง และเตรียมยาประจำตัวให้พร้อมตามคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอยู่

ในด้านการลดแหล่งกำเนิดฝุ่น ประชาชนควรลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น ทั้งการเผาขยะ การเผาใบไม้ และการเผาในที่โล่ง รวมถึงลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเมื่อสามารถเดินทางด้วยวิธีอื่นได้ เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นที่ปล่อยสู่อากาศในชุมชน

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หากมีอาการไอ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หรือระคายเคืองตาอย่างรุนแรง ควรรีบออกจากพื้นที่ที่มีมลพิษทันที และพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้น การสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูง

ผลกระทบระยะยาวจากลาฮอร์และเดลี

การที่ลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ครองอันดับ 1 เมืองมลพิษสูงสุดโลกด้วยค่า AQI 446 สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพอากาศในเมืองดังกล่าวอยู่ในระดับที่น่ากังวล ส่วนเดลีและโกลกาตาในประเทศอินเดียก็ติดอันดับต้นของการจัดอันดับเดียวกันในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569

ฝุ่น PM2.5 ที่มีขนาดเล็กมากสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ลึก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพในระยะยาว ดังนั้น การลดการสัมผัสฝุ่นตั้งแต่วันนี้จึงเป็นมาตรการป้องกันที่ประชาชนสามารถเริ่มทำได้ด้วยตนเองทันที

siamrath_online#15 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

ฝุ่น PM2.5 ค่า AQI ลาฮอร์ เดลี โกลกาตา หน้ากาก N95 เครื่องฟอกอากาศ

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