ฝรั่งเศส-กัมพูชา ลงนาม 29 ข้อตกลง มังคียงความร่วมมือยุทธศาสตร์
ประธานาธิบดีมาครงเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ลงนาม 29 ข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ด้านฮุน มาเนต ย้ำขยายสัมพันธ์เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และรักษาสันติภาพชายแดน
ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง แห่งประเทศ ฝรั่งเศส และนายกรัฐมนตรี กัมพูชา ฮุน มาเนต ได้ร่วมกันลงนามใน ข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 29 ฉบับอย่างเป็นทางการ ระหว่างการเยือนกรุงพนมเปญในวันที่ 15 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและขยายวงกว้างยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศพันธมิตร
สถิติข้อตกลงมากที่สุดนับแต่ก่อตั้งรัฐบาลชุดที่ 7
นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน มาเนต ได้ยืนยันในการแถลงข่าวร่วมว่า การลงนามในเอกสารทั้ง 29 ฉบับนี้ ถือเป็นแพ็กเกจข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลของเขาได้ทำร่วมกับพันธมิตรรายเดียวในคราวเดียวกัน และถือเป็นการสร้างสถิติใหม่สำหรับรัฐบาลชุดที่ 7 นับจากจำนวนข้อตกลงที่ได้ลงนามกับพันธมิตรรายใดรายหนึ่งเพียงคนเดียวAlso readข้อควรระวังในการอ่านคำทำนายตามวันเกิด: ต้องเทียบปฏิทินจันทรคติเวียดนาม ไม่ใช่บัตรประชาชน
ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ร่วมหลังเสร็จสิ้นการเจรจาระดับสูง ซึ่งมีการจัดขึ้นควบคู่ไปกับการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 20 โดยผู้นำทั้งสองประเทศได้กำหนดลำดับความสำคัญในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงร่วมกัน และเพิ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้งสองชาติ
ขอบเขตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และการเกษตร
ในส่วนของรายละเอียดเนื้อหา นายฮุน มาเนต ได้อธิบายขอบเขตของข้อตกลงในหลายมิติที่สำคัญ ได้แก่ ด้านพลังงาน สุขภาพ การขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐาน และการเกษตร โดยระบุว่าข้อตกลงเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนทวิภาคีระหว่างกัมพูชากับฝรั่งเศสให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD) ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาของกัมพูชามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2536 โดยชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในด้านการวิจัย การฝึกอบรม และกำกับดูแลด้านปัญญาประดิษฐ์
ด้านความร่วมมือทางวิชาการและภาษา นายมาครงได้ประกาศว่า จะมีการลงนามข้อตกลงเพื่อขยายการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศกัมพูชา ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางภาษาและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศ
ความมั่นคง อาชญากรรมข้ามชาติ และประเด็นชายแดนกัมพูชา-ไทย
ผู้นำทั้งสองยังได้หารือกันอย่างใกล้ชิดในประเด็นด้านความมั่นคง โดยประธานาธิบดีมาครง ได้เรียกร้องให้มีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากขึ้นในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สำคัญในปัจจุบัน
ในส่วนของประเด็นข้อพิพาทชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย นายฮุน มาเนต ได้ย้ำจุดยืนว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะหาทางออกอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงที่มีอยู่ โดยเขาได้ขอบคุณฝรั่งเศสและประธานาธิบดีมาครงสำหรับความพยายามในการช่วยเหลือสองประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถหาทางแก้ไขปัญหาด้านอาณาเขตได้
ด้านประธานาธิบดีมาครงได้ยืนยันท่านถึงการสนับสนุนของฝรั่งเศสในการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเขายังได้กล่าวถึงสุนทรพจน์ของชารล์ส เดอ โกลล์ เมื่อปี 2509 ที่กรุงพนมเปญ ซึ่งกล่าวถึงเสรีภาพและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา รวมถึงข้อตกลงสันติภาพปารีส ที่ได้เปิดทางนำกัมพูชากลับคืนสู่สันติภาพและการพัฒนา
คดีลิม กิมยา และการบูรณะปราสาทแม่บุญตะวันตก
นอกจากความร่วมมือทั่วไปแล้ว ผู้นำทั้งสองยังได้กล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของนายลิม กิมยา ในกรุงเทพฯ โดยประธานาธิบดีมาครงได้เรียกร้องให้มีการสอบสวนกรณีดังกล่าวให้คลี่คลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางตุลาการระหว่างสองประเทศ
การเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีมาครง ยังกำหนดการเดินทางต่อไปยังเมืองเสียมราฐ เพื่อเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีฉลองความสำเร็จของการบูรณะปราสาทแม่บุญตะวันตก ร่วมกับพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี โดยโครงการบูรณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสและเป็นตัวอย่างของความร่วมมือทางวัฒนธรรมที่มีมานาน
ในขณะเดียวกัน นายฮุน มาเนต ได้กล่าวถึงโครงการบูรณะโบราณสถานดังกล่าวว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความร่วมมือทางวัฒนธรรมที่มีมายาวนาน ระหว่างประเทศทั้งสอง ขณะที่ประธานาธิบดีมาครงได้ระบุเพิ่มเติมว่า กระทรวงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันต่อไปในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคต
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