ฝรั่งเศสเผชิญวิกฤต 'Wrench Attack' อาชญากรรมคริปโตพุ่งกระฉูด!

สถิติอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ โดยเฉพาะรูปแบบ 'wrench attack' ที่ใช้กำลังข่มขู่เหยื่อเพื่อบังคับให้โอนสินทรัพย์ดิจิทัล
สถานการณ์ อาชญากรรม ที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโตเคอร์เรนซี ใน ฝรั่งเศส กำลังน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง สถิติที่เปิดเผยออกมาแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของคดี อาชญากรรม รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “ wrench attack ” หรือการโจมตีด้วยประแจ ซึ่งเป็นการใช้กำลังหรือข่มขู่ทางกายภาพเพื่อบังคับให้เหยื่อโอน คริปโตเคอร์เรนซี ให้แก่คนร้าย นับตั้งแต่ปี 2566 ฝรั่งเศส ได้บันทึกคดีลักษณะนี้ไปแล้วกว่า 135 คดี โดยในปี 2567 มีจำนวน 18 คดี จากนั้นในปี 2568 ตัวเลขพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจถึง 67 คดี และในปี 2569 นี้ เพียงแค่ช่วงปลายเดือนเมษายนก็มีรายงานคดีเกิดขึ้นแล้วถึง 47 คดี ซึ่งคิดเป็นอัตราเฉลี่ยเกือบ 1 คดีต่อทุก 2-3 วัน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนคดีนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึง อาชญากรรม ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นระบบของขบวนการ อาชญากรรม ที่มีการวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน รูปแบบของการโจมตี “ wrench attack ” มักเริ่มต้นด้วยการใช้กำลังหรือข่มขู่ทางกายภาพต่อเหยื่อ ซึ่งอาจรวมถึงการบุกรุกเข้าไปในบ้านพักอาศัย หรือการลักพาตัวเหยื่อเพื่อใช้เป็นตัวประกัน จากนั้นคนร้ายจะเรียกร้องให้เหยื่อโอน คริปโตเคอร์เรนซี จำนวนหนึ่งให้แก่พวกเขาเพื่อแลกกับการปล่อยตัวหรือยุติการทำร้ายร่างกาย ตัวอย่างคดีที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ ในเดือนมกราคมและพฤษภาคมของปี 2568 มีชายสองคนตกเป็นเหยื่อของการลักพาตัวและถูกตัดนิ้วเพื่อเรียกค่าไถ่เป็น คริปโตเคอร์เรนซี นอกจากนี้ ในเดือนมกราคมของปีเดียวกัน David Balland ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทกระเป๋าฮาร์ดแวร์ คริปโตเคอร์เรนซี ก็ถูกลักพาตัวพร้อมกับคู่ชีวิตของเขา และในเดือนธันวาคม 2568 คู่สามีภรรยาในแคว้น Charente ถูกบังคับให้โอน คริปโตเคอร์เรนซี มูลค่าประมาณ 8 ล้านยูโร สิ่งที่น่าตกใจและน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งในคดีเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่จำนวนเงินที่ถูกขโมยไป แต่คือการค้นพบว่าในกลุ่มผู้ต้องสงสัยและผู้ถูกแจ้งข้อหามีผู้เยาว์รวมอยู่ด้วยกว่า 10 ราย ซึ่งบ่งชี้ว่าเครือข่าย อาชญากรรม เหล่านี้อาจมีการรับสมัครหรือใช้เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ การสืบสวนคดีทั้งหมด 12 คดีที่เกี่ยวข้องกับ “ wrench attack ” อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้พิพากษาเฉพาะทางที่ศาลยุติธรรมกรุงปารีส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและความสำคัญทางกฎหมายของคดีเหล่านี้ การเพิ่มขึ้นของ อาชญากรรม รูปแบบนี้ในอัตราที่สูงทำให้ชุมชน คริปโตเคอร์เรนซี ทั่วทั้งยุโรปต้องหันมาทบทวนและปรับปรุงมาตรการป้องกันตัวเองอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการเปิดเผยความมั่งคั่งด้าน คริปโตเคอร์เรนซี ต่อสาธารณชน การใช้กระเป๋าเย็น (cold wallet) ที่มีความปลอดภัยสูงและเข้าถึงได้ยาก หรือแม้แต่การกระจายความเสี่ยงโดยการแบ่งสินทรัพย์ คริปโตเคอร์เรนซี ไปเก็บไว้ในหลายๆ ที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกบังคับโอนสินทรัพย์ทั้งหมดในครั้งเดียว ผู้เขียนมองว่าสถานการณ์นี้มีความน่ากังวลมากกว่าที่หลายคนตระหนัก เนื่องจากตัวเลขคดีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 18 คดีในปี 2567 เป็น 67 คดีในปี 2568 และ 47 คดีในช่วงไตรมาสแรกของปี 2569 ไม่ได้เป็นเพียงความบังเอิญ แต่บ่งชี้ว่าขบวนการ อาชญากรรม เหล่านี้กำลังขยายตัวและมีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น สำหรับผู้ที่ถือครอง คริปโตเคอร์เรนซี จำนวนมาก การระมัดระวังตัวในโลกออฟไลน์มีความสำคัญไม่แพ้การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจ และเป็นที่น่าจับตามองว่าประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเผชิญกับรูปแบบ อาชญากรรม ลักษณะเดียวกันนี้เพิ่มขึ้นหรือไม.
สถานการณ์อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอร์เรนซีในฝรั่งเศสกำลังน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง สถิติที่เปิดเผยออกมาแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของคดีอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “wrench attack” หรือการโจมตีด้วยประแจ ซึ่งเป็นการใช้กำลังหรือข่มขู่ทางกายภาพเพื่อบังคับให้เหยื่อโอนคริปโตเคอร์เรนซีให้แก่คนร้าย นับตั้งแต่ปี 2566 ฝรั่งเศสได้บันทึกคดีลักษณะนี้ไปแล้วกว่า 135 คดี โดยในปี 2567 มีจำนวน 18 คดี จากนั้นในปี 2568 ตัวเลขพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจถึง 67 คดี และในปี 2569 นี้ เพียงแค่ช่วงปลายเดือนเมษายนก็มีรายงานคดีเกิดขึ้นแล้วถึง 47 คดี ซึ่งคิดเป็นอัตราเฉลี่ยเกือบ 1 คดีต่อทุก 2-3 วัน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนคดีนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นระบบของขบวนการอาชญากรรมที่มีการวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน รูปแบบของการโจมตี “wrench attack” มักเริ่มต้นด้วยการใช้กำลังหรือข่มขู่ทางกายภาพต่อเหยื่อ ซึ่งอาจรวมถึงการบุกรุกเข้าไปในบ้านพักอาศัย หรือการลักพาตัวเหยื่อเพื่อใช้เป็นตัวประกัน จากนั้นคนร้ายจะเรียกร้องให้เหยื่อโอนคริปโตเคอร์เรนซีจำนวนหนึ่งให้แก่พวกเขาเพื่อแลกกับการปล่อยตัวหรือยุติการทำร้ายร่างกาย ตัวอย่างคดีที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ ในเดือนมกราคมและพฤษภาคมของปี 2568 มีชายสองคนตกเป็นเหยื่อของการลักพาตัวและถูกตัดนิ้วเพื่อเรียกค่าไถ่เป็นคริปโตเคอร์เรนซี นอกจากนี้ ในเดือนมกราคมของปีเดียวกัน David Balland ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทกระเป๋าฮาร์ดแวร์คริปโตเคอร์เรนซี ก็ถูกลักพาตัวพร้อมกับคู่ชีวิตของเขา และในเดือนธันวาคม 2568 คู่สามีภรรยาในแคว้น Charente ถูกบังคับให้โอนคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 8 ล้านยูโร สิ่งที่น่าตกใจและน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งในคดีเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่จำนวนเงินที่ถูกขโมยไป แต่คือการค้นพบว่าในกลุ่มผู้ต้องสงสัยและผู้ถูกแจ้งข้อหามีผู้เยาว์รวมอยู่ด้วยกว่า 10 ราย ซึ่งบ่งชี้ว่าเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้อาจมีการรับสมัครหรือใช้เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ การสืบสวนคดีทั้งหมด 12 คดีที่เกี่ยวข้องกับ “wrench attack” อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้พิพากษาเฉพาะทางที่ศาลยุติธรรมกรุงปารีส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและความสำคัญทางกฎหมายของคดีเหล่านี้ การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมรูปแบบนี้ในอัตราที่สูงทำให้ชุมชนคริปโตเคอร์เรนซีทั่วทั้งยุโรปต้องหันมาทบทวนและปรับปรุงมาตรการป้องกันตัวเองอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการเปิดเผยความมั่งคั่งด้านคริปโตเคอร์เรนซีต่อสาธารณชน การใช้กระเป๋าเย็น (cold wallet) ที่มีความปลอดภัยสูงและเข้าถึงได้ยาก หรือแม้แต่การกระจายความเสี่ยงโดยการแบ่งสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีไปเก็บไว้ในหลายๆ ที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกบังคับโอนสินทรัพย์ทั้งหมดในครั้งเดียว ผู้เขียนมองว่าสถานการณ์นี้มีความน่ากังวลมากกว่าที่หลายคนตระหนัก เนื่องจากตัวเลขคดีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 18 คดีในปี 2567 เป็น 67 คดีในปี 2568 และ 47 คดีในช่วงไตรมาสแรกของปี 2569 ไม่ได้เป็นเพียงความบังเอิญ แต่บ่งชี้ว่าขบวนการอาชญากรรมเหล่านี้กำลังขยายตัวและมีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น สำหรับผู้ที่ถือครองคริปโตเคอร์เรนซีจำนวนมาก การระมัดระวังตัวในโลกออฟไลน์มีความสำคัญไม่แพ้การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจ และเป็นที่น่าจับตามองว่าประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเผชิญกับรูปแบบอาชญากรรมลักษณะเดียวกันนี้เพิ่มขึ้นหรือไม
เทคโนโลยี การเงิน คริปโตเคอร์เรนซี Wrench Attack อาชญากรรมไซเบอร์ ฝรั่งเศส สินทรัพย์ดิจิทัล
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'ทยา' เผยทริปสุดตื่นเต้น ซานฟรานฯมีความไม่ปลอดภัยสูง homeless เยอะขึ้น เดินถนนก็ผวาโดน attack'ทยา'เผยทริปไป อเมริกา ซานฟรานฯเปลี่ยนไปเยอะ มีความไม่ปลอดภัยสูง homeless เยอะขึ้นมาก เดินถนนมีแต่กลิ่นปัสสาวะ ต้องวิ่งเร็วมาก ไม่งั้นอาจโดน attack ค่าครองชีพแพงมาก ศก.ก็แย่ สรุปคิดถึงเมืองไทยมาก
Read more »
10 พฤติกรรมเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันรู้ทันพฤติกรรมเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน ภาวะหัวใจวาย หัวใจขาดเลือด (Heart Attack) เช็กอาการและการป้องกันก่อนสายเกินไป?
Read more »
'Attack วิญญาณเลขที่ 13' ปล่อยตัวอย่างเต็ม13 สตูดิโอ (เธอทีน สตูดิโอ) นับถอยหลังเปิดฉากการไล่ล่าสุดคลั่งของ “ผีบุษบา” ในภาพยนตร์สยองขวัญ “Attack วิญญาณเลขที่ 13” ผลงานการกำกับของ คุ้ย-ทวีวัฒน์ วันทา การันตีโดยผลงานภาพยนตร์ ธี่หยด และ ธี่หยด2 ที่กวาดรายได้ไปกว่า 1000 ล้านบาท ล่าสุดได้ปล่อยตัวอย่างเต็มของ “Attack วิญญาณเลขที่ 13”...
Read more »
สลด! ลูกรองนายกฯ ยูเครน ถูกอุ้มฆ่าเผาทั้งเป็นที่เวียนนา หลังคนร้ายบีบ 'คายรหัสคริปโทฯ'คดีสะเทือนขวัญวงการคริปโทฯ นักเรียนวัย 21 ปี ลูกชายรองนายกฯ เมืองคาร์คิฟ ถูกอุ้มทรมานและเผาทั้งเป็นในออสเตรีย คนร้ายบังคับขอรหัส Wallet ก่อนโอนเงินหนี พบสถิติ 'Wrench Attack' พุ่งสูงขึ้นทั่วโลก
Read more »
ฝรั่งเศสเผชิญภัย "Wrench Attack" คริปโตพุ่ง 41 ครั้ง ต้นปี 2026ฝรั่งเศสกลายเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีด้วยความรุนแรงแบบ "Wrench Attack" ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ถือครองสกุลเงินดิจิทัล โดยตั้งแต่ต้นปี 2026 มีรายงานเหตุการณ์กว่า 41 ครั้ง ซึ่งทางการฝรั่งเศสเตรียมออกมาตรการรักษาความปลอดภัยชุดใหม่เพื่อรับมือกับภัยคุกคามนี้
Read more »
แก๊งปลอมเป็นตำรวจบุกบ้านใกล้แวร์ซายส์ บังคับโอน Bitcoin $1 ล้านแก๊ง 3 คนปลอมตัวเป็นตำรวจบุกบ้านคู่สามีภรรยาใกล้แวร์ซายส์ ฝรั่งเศส บังคับโอน Bitcoin มูลค่าราว 1 ล้านดอลลาร์ สะท้อนการเพิ่มขึ้นของ wrench attack ที่ใช้ความรุนแรงแทนการแฮกระบบ
Read more »