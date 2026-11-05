ฝรั่งเศสยืนยันปลอดภัย! ฮากระบบไซเบอร์บุกธนาคารเลือดล้มเหลว
ฝรั่งเศสประกาศเหตุโจมตีไซเบอร์ต่อธนาคารเลือดล้มเหลว อุณหภูมิไม่เสียหายต่อผลิตภัณฑ์เลือด หลังซุปเปอร์มาร์เก็ตยุโรปโดนโจมตีก่อนหน้า
สถาบันโลหิตแห่งชาติฝรั่งเศส หรือ EFS ออกมาประกาศยืนยันว่า การโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลือดและ พลาสมา ที่ถูกเก็บรักษาไว้แต่อย่างใด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่า ซุปเปอร์มาร์เก็ตในหลายประเทศยุโรปได้รับผลกระทบจากระบบตู้เย็นและตู้แช่แข็งถูกแฮกให้ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและทำลายอาหารเป็นมูลค่าหลายล้านยูโรAlso read“เคน ภูภูมิ” เปิดใจไม่นอยด์ดราม่า ”นาคี 3” ลั่นตัดฉาก “แต้ว ณฐพร” ออกก็ไม่เสียอรรถรส
รายละเอียดเหตุโจมตีและระบบป้องกัน
สถาบันโลหิตแห่งชาติฝรั่งเศส ระบุว่า ระบบตรวจสอบภายในสามารถตรวจจับความผิดปกติได้ทันทีเมื่ออุณหภูมิและการตั้งค่าระบบละลายน้ำแข็งที่ศูนย์เก็บรักษาพลาสมาเย็นจัดแห่งหนึ่ง มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ จนใกล้ถึงระดับวิกฤต
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่สถานที่เก็บรักษา 3 แห่งของสถาบัน แต่เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและกู้คืนระบบกลับสู่สภาวะปกติได้ทันท่วงทีก่อนที่อุณหภูมิจะส่งผลกระทบใดๆ ต่อสินค้า
เป้าหมายผู้โจมตีและจุดเชื่อมโยงยุโรป
สื่อชั้นนำอย่าง Le Canard Enchaîné รายงานว่า ผู้โจมตีพยายามปรับอุณหภูมิปกติที่อยู่ที่ลบ 30 องศาเซลเซียส ให้พุ่งสูงขึ้นไปถึง 110 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นตัวเลขที่อันตรายต่อความคงตัวของพลาสมาอย่างมาก
การโจมตีนี้เกิดขึ้นเพียงสัปดาห์เดียวหลังจากที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตใน 7 ประเทศของยุโรป遭遇ปัญหาคล้ายกัน โดยผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าถึงระบบควบคุมระยะไกล และบังคับให้อุปกรณ์ทำงานในโหมดละลายน้ำแข็ง ทำให้อุณหภูมิภายในตู้สูงถึง 50 องศาเซลเซียส
ปฏิกิริยาผู้เกี่ยวข้องและผลกระทบในอนาคต
คูลเวิลด์ หรือ Coolworld บริษัทผู้จัดหาอุปกรณ์ทำความเย็นรายใหญ่ ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพื่อรับทราบถึงเหตุการณ์ความมั่นคงทางไซเบอร์ครั้งนี้ และแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในศูนย์ดังกล่าว รวมถึงถุงพลาสมาสำหรับใช้ถ่ายเลือด และพลาสมาที่ใช้ในการผลิตยา ถูกเคลื่อนย้ายและจัดเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันทีหลังจากการแจ้งเตือน
ทั้งนี้ ไม่พบรายงานว่ามีการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แต่อย่างใด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของระบบเตือนภัยในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านสุขภาพของประเทศฝรั่งเศส
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