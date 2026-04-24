ฝรั่งเศสเผชิญวิกฤต! ลักพาตัวเรียกค่าไถ่คริปโตพุ่ง 41 รายใน 3 เดือนครึ่ง

Pavel Durov ผู้ก่อตั้ง Telegram เตือนว่าการลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในช่วงต้นปี 2569 เนื่องจากข้อมูลผู้ใช้งานรั่วไหล
สถานการณ์ความปลอดภัยใน ฝรั่งเศส กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ลักพาตัว เรียกค่าไถ่ที่เชื่อมโยงกับสกุลเงิน คริปโต เคอร์เรนซี ปรากฏการณ์นี้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าตกใจในช่วงต้นปี 2569 โดย Pavel Durov ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มส่งข้อความ Telegram ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลว่าในช่วง 3 เดือนครึ่งแรกของปีดังกล่าว มีรายงานคดี ลักพาตัว ที่เกี่ยวข้องกับ คริปโต ถึง 41 กรณี ซึ่งคิดเป็นอัตราเฉลี่ยที่น่าตกใจคือเกือบทุกๆ 2.
5 วัน ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2568 ซึ่งมีคดีลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นเพียงประมาณ 30 กรณีตลอดทั้งปี รูปแบบการก่ออาชญากรรมเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงโดยตรง คนร้ายมักจะทำการโจมตีเหยื่อด้วยกำลัง และข่มขู่บังคับให้โอนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังบัญชีของตน การระบุตัวเหยื่อมักเกิดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย ข้อมูลที่รั่วไหลจากหน่วยงานราชการ หรือจากกิจกรรมที่สามารถตรวจสอบได้บนบล็อกเชนสาธารณะ คดีที่โดดเด่นและสะท้อนถึงความรุนแรงของสถานการณ์คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ในเมือง Ploudalmézeau แคว้น Brittany ที่ครอบครัวหนึ่งถูกกลุ่มมือปืนจับเป็นตัวประกันเป็นเวลานานกว่า 3 ชั่วโมง และถูกบังคับให้โอนสกุลเงินคริปโตมูลค่าประมาณ 820,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้อมูลจาก Sirasco ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองด้านอาชญากรรมองค์กรของฝรั่งเศส ยังระบุอีกว่า คดีลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าครึ่งหนึ่งของคดีลักพาตัวทั้งหมดที่เครือข่ายอาชญากรรมกำลังติดตามอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของอาชญากรรมรูปแบบนี้ ท่าทีของ Pavel Durov ในประเด็นนี้มีความชัดเจนและแข็งกร้าวอย่างต่อเนื่อง เขาได้ย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับการบังคับให้ Telegram เปิดเผยข้อมูลการสื่อสารที่เข้ารหัสของผู้ใช้งาน โดยระบุว่าหากถูกบังคับให้ทำเช่นนั้น Telegram จะเลือกที่จะถอนตัวออกจากตลาดฝรั่งเศส Durov เชื่อว่าการที่รัฐบาลฝรั่งเศสเข้าถึงแชทที่เข้ารหัสและข้อมูลประจำตัวดิจิทัลของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย จะนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมในอนาคต คำเตือนนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ Durov เคยแสดงความกังวลในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2568 เมื่อสภานิติบัญญัติฝรั่งเศสเกือบผ่านกฎหมายที่บังคับให้แอปพลิเคชันส่งข้อความต้องเปิดช่องลับให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การยืนยันของ Durov และข้อมูลจากหน่วยงานข่าวกรองของฝรั่งเศส ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างการรั่วไหลของข้อมูลผู้ใช้งานและการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบของการออกกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งา
