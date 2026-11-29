ฝรั่งเศสเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค GDP หดตัว 0.2% ในไตรมาส 3
สำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศส(INSEE) ยืนยันเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคเมื่อจีดีพีหดตัว 0.2% ในไตรมาส 3 ส่งผลให้รัฐบาลฝรั่งเศสเผชิญแรงกดดันสูงสุดในการผ่านงบประมาณปี 2027 ภายใต้เป้าหมายลดขาดดุลที่ 5%
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ฝรั่งเศส หรือ INSEE ได้ออกมาประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ของ ฝรั่งเศส สำหรับไตรมาสที่ 3 ว่าหดตัวลงถึง 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยตัวเลขการหดตัวนี้เป็นไปในทิศทางที่รุนแรงกว่าการประมาณการเบื้องต้นก่อนหน้านี้ ซึ่งเคยประเมินว่าเศรษฐกิจจะหดตัวเพียง 0.1% เท่านั้น
นอกจากการปรับปรุงตัวเลขไตรมาสที่ 3 แล้ว INSEE ยังได้ทบทวนตัวเลขของไตรมาสที่ 2 เล็กน้อย โดยปรับจากเดิมที่รายงานไว้เป็น 0.0% ให้เป็น 0.02% แม้ว่าการรายงานข้อมูลทางสถิติหลักมักจะทำการปัดเศษให้เหลือศูนย์ก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลล่าสุดนี้ยืนยันชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ของฝรั่งเศสหดตัวติดต่อกันทุกไตรมาส นับตั้งแต่สิ้นปีที่แล้ว ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ทำให้ฝรั่งเศสเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้Also readพลพีร์ ฮึ่มเปลี่ยนคน ถ้ากลาง ธ.ค. 'ตรวจสอบมูลนิธิทั่วประเทศ' ไม่เสร็จ
กลไกการหดตัวจากอุปสงค์และการค้าระหว่างประเทศ
รายละเอียดจากข้อมูลจีดีพีไตรมาสที่ 3 ของ INSEE เผยให้เห็นโครงสร้างความอ่อนแอของเศรษฐกิจฝรั่งเศสอย่างชัดเจน โดยปัจจัยหลักมาจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ทรงตัวและขาดแรงผลักดันที่สำคัญ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคและการลงทุนของภาคธุรกิจที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกัน
จากการวิเคราะห์เชิงลึกพบว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.3% กลับไม่เพียงพอที่จะชดเชยกับการหดตัวอย่างรุนแรงของการลงทุนของภาคธุรกิจ ที่ปรับตัวลดลงถึง 0.8% ในช่วงเวลาเดียวกัน ปัจจัยด้านสต็อกสินค้ามีบทบาทในการพยุงตัวเลขเพียงบางส่วน โดยภาคธุรกิจมีการเติมสต็อกสินค้าช่วยเพิ่มจีดีพีขึ้น 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์ หลังจากก่อนหน้านี้ได้ทำการลดสต็อกสินค้าลง 0.7 จุดเปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่ 2
ส่วนปัจจัยฉุดรั้งสำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจคือสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจลดลงถึง 0.6 จุดเปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักเกิดจากการส่งออกที่ปรับตัวลดลงอย่างน่ากังวลถึง 1.6% ในขณะที่การนำเข้ากลับมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นเล็กน้อยที่ 0.1% สัดส่วนความแตกต่างนี้สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการสินค้าจากต่างประเทศต่อสินค้าฝรั่งเศสนั้นลดลงอย่างมาก
ความท้าทายทางการเมืองและเป้าหมายงบประมาณปี 2027
การ公布ตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 ที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาดไว้ สร้างความซับซ้อนอย่างยิ่งใหญ่ให้กับภารกิจของรัฐบาลฝรั่งเศสในการควบคุมการขาดดุลงบประมาณ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจประจำปีนี้ ที่ตั้งไว้ที่ 0.5% อย่างรุนแรง ทำให้โอกาสในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแทบจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
รัฐบาลที่มีฐานเสียงเสียงข้างน้อยกำลังพยายามผลักดันงบประมาณปี 2027 ซึ่งภายในแผนงบประมาณดังกล่าวกำหนดเป้าหมายสำคัญในการลดการขาดดุลงบประมาณจาก 5.4% ของผลผลิตในปีก่อนหน้า เหลือเพียง 5.0% ในปีหน้า ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่แตกแยกอย่างหนักในรัฐสภาฝรั่งเศส
ความกดดันนี้ทวีคูณขึ้นเมื่อประเทศกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญทางการเมือง อีก 5 เดือนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งทำให้กระบวนการทางการเมืองมีความละเอียดอ่อนและต้องการความรวดเร็วในการตัดสินใจเป็นพิเศษ สถานการณ์นี้สร้างแรงกดดันมหาศาลต่อคณะรัฐมนตรีในการหาทางออกสำหรับปัญหาทางเศรษฐกิจที่สะสมมานาน
คำแถลงของรัฐมนตรีคลังและความชัดเจนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รัฐมนตรีคลังฝรั่งเศสได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการอนุมัติงบประมาณให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดและภาคธุรกิจ โดยได้กำหนดเป้าหมายการขาดดุลงบประมาณไว้ที่ 5% เป็นตัวเลขที่ไม่อาจต่อรองได้ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ
ทั้งนี้ รัฐมนตรีคลังยังได้กล่าวเสริมว่า การฟื้นฟูความชัดเจนให้กับบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางเศรษฐกิจถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความล่าช้าในการตัดสินใจทางการเมืองส่งผลกระทบ更深ซึ้งต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในอนาคตอันใกล้
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