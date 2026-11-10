ผู้ใช้ Across รายงานกระเป๋าถูกดูดเงิน ทีมเร่งสอบสวนสาเหตุ
ผู้ใช้หลายรายบน X รายงานว่ากระเป๋าถูกดูดเงินหลังทำธุรกรรมบนแอป Across ทีมขอหลักฐานจากผู้เสียหายเพื่อสอบสวน และผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ตรวจและเพิกถอนสิทธิ์อนุมัติโทเคนที่ไม่จำเป็น
ผู้ใช้หลายรายบนแพลตฟอร์ม X รายงานตรงกันว่ากระเป๋าคริปโตของตนถูกดูดเงินหลังเข้าไปทำธุรกรรมบนแอปของ Across ผู้เสียหายรายหนึ่งระบุว่าสูญเสีย USDC ราว $9,000 ขณะที่อีกรายเสีย USDT0 รวม 7,053 หน่วยจาก 7 ธุรกรรมบน เชน Plasma ทีม Across ได้ขอให้ผู้ได้รับผลกระทบส่งแฮชธุรกรรมและรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการสอบสวน
ข้อมูลที่รวบรวมได้ในขณะนี้ยังไม่ได้ระบุวันที่เกิดเหตุอย่างชัดเจนในเอกสารต้นทาง เหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการดูดเงินจากกระเป๋าที่เกิดขึ้นหลังการทำธุรกรรมบริดจ์ซ้ำหลายครั้ง โดยผู้ใช้บางรายคาดว่าอาจเกิดจากการเจาะหน้าเว็บหรือโดเมนของแอปพลิเคชันAlso read'นายกเฮง' แจงแล้ว เคลียร์ดราม่า แจก Gemini Enterprise ฟรี 50,000 สิทธิ์
กลไกการโจมตีผ่านโดเมนและหน้าเว็บ
ข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่าโดเมนหรือหน้าเว็บของแอปอาจถูกเจาะ ซึ่งทำให้ผู้ใช้ยังเห็นหน้าเว็บที่คุ้นเคยเหมือนเดิม แต่ถูกขอให้เซ็นคำขออนุมัติที่สามารถนำไปสู่การดูดเงินออกจากกระเป๋าได้
ยังไม่มีการยืนยันว่าสมาร์ตคอนแทรกต์หลักของระบบถูกเจาะ หรือเงินที่อยู่ในกลไกบริดจ์ได้รับผลกระทบโดยตรง การเรียกเหตุการณ์นี้ว่าโปรโตคอลถูกแฮกจึงยังเร็วเกินไป จนกว่าทีมจะเผยแพร่รายงานสรุปอย่างเป็นทางการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของบล็อกเชนมักเตือนว่า ต่อให้โค้ดบนเชนปลอดภัย หากโดเมนหน้าเว็บถูกยึด ผู้ใช้ก็ยังสามารถเสียเงินได้ เพราะการเซ็นอนุมัติเกิดขึ้นผ่านหน้าเว็บที่ผู้ใช้เข้าถึงเป็นประจำ
ท่าทีของทีม Across และข้อสงสัยเรื่องบริดจ์
ทีม Across ยืนยันว่ากำลังรวบรวมข้อมูลจากผู้ได้รับผลกระทบ และยังไม่ได้ชี้แจงว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับสมาร์ตคอนแทรกต์หรือกลไกบริดจ์หรือไม่ ทีมยังไม่ได้ออกคำแนะนำให้ผู้ใช้เพิกถอนสิทธิ์ทั้งหมดอย่างเป็นทางการ
ผู้ใช้หลายรายยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการดูดเงินเกิดขึ้นจากจุดใดในลำดับธุรกรรม เนื่องจากรายงานมาจากผู้ใช้แต่ละคนที่ประสบเหตุในช่วงเวลาและบนเชนที่ต่างกันเล็กน้อย จึงต้องรอการตรวจสอบจากแฮชธุรกรรมที่ทีมขอให้ส่งมา
ในระหว่างนี้ ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบควรเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้ ทั้งแฮชธุรกรรม ภาพหน้าจอ และรายละเอียดการเชื่อมต่อกระเป๋า เพื่อใช้ประกอบการสอบสวนและการติดต่อทีมผู้ให้บริการ
วิธีตรวจและเพิกถอนสิทธิ์อนุมัติโทเคน
ผู้ที่เคยเซ็นอนุมัติการใช้งานช่วงที่เกิดเหตุควรตรวจสอบสิทธิ์อนุมัติโทเคนของตนทันที โดยสามารถใช้เครื่องมืออย่าง Etherscan Token Approval Checker หรือ Revoke.cash เพื่อดูรายการสิทธิ์ที่เคยให้ไว้กับแอปหรือสัญญาต่างๆ
การเพิกถอนสิทธิ์ไม่สามารถทำได้เพียงแค่ปิดหน้าเว็บหรือตัดการเชื่อมต่อกระเป๋าจากเว็บ เพราะสิทธิ์อนุมัติที่เคยให้ไว้ยังคงอยู่บนเชน ผู้ใช้ต้องทำธุรกรรมเพิกถอนบนเชนและจ่ายค่าแก๊สเอง
สุดท้าย ผู้ใช้ไม่ควรเชื่อลิงก์ช่วยเหลือที่มีคนส่งมาทางแชตหรือโซเชียลมีเดีย เพราะมิจฉาชีพมักฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้เสียหายในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ และควรรอประกาศอย่างเป็นทางการจากทีม Across ก่อนดำเนินการใดเพิ่มเติม
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