ผู้ใช้งานไทยมีสถิติโดดเด่นในระดับสากล โดยเฉพาะในด้านการปั่นจักรยานและวิ่ง นักปั่นไทยมีความเร็วเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และนักวิ่งไทยติดท็อป 5 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านเวลาเฉลี่ยต่อการวิ่งหนึ่งครั้ง
เนื่องใน วันวิ่งโลก และ วันจักรยานโลก ชี้ว่าผู้ใช้งานในประเทศไทยมี สถิติโดดเด่น ใน ระดับสากล นักปั่นไทยมีความเร็วเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และนักวิ่งไทยติดท็อป 5 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านเวลาเฉลี่ยต่อการวิ่งหนึ่งครั้งในประเทศไทยพบว่า นักวิ่งไทยออกวิ่งเฉลี่ย 46.
7 นาทีต่อครั้ง ระยะทาง 7.2 กิโลเมตร ตัวเลขนี้ทำให้ไทยอยู่ในกลุ่มท็อป 5 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับจีน อินเดีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ และติดอันดับ 29 ของโลกด้านเวลาเฉลี่ยต่อการวิ่ง ในภาพรวมทั่วโลก ผู้ใช้งานบันทึกการวิ่งในร่มเพิ่มขึ้นเกือบ 13% และการวิ่งกลางแจ้งเพิ่มขึ้น 3% เทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ จำนวนผู้ที่วิ่งควบคู่กับการฝึกเสริมสร้างความแข็งแรง (Strength Training) ภายในสัปดาห์เดียวกันยังเพิ่มขึ้น 23% บ่งชี้ว่าแนวทางการออกกำลังกายแบบผสมผสานกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วโลก สะท้อนว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายเฉพาะและฝึกซ้อมอย่างมีแผน ไม่ใช่แค่บันทึกกิจกรรมสถิติการปั่นจักรยานของไทยโดดเด่นกว่าการวิ่งชัดเจน นักปั่นไทยมีความเร็วเฉลี่ย 16.81 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือประมาณ 27 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดันไทยขึ้นสู่อันดับ 2 ของโลก ขณะที่ระยะทางเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 49.6 กิโลเมตร ติดอันดับ 9 ของโลก ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากนักปั่นระดับนักกีฬาเพียงกลุ่มเล็กๆ แต่มาจากฐานผู้ใช้งานเมื่อแยกตามประเภทกิจกรรม นักปั่นไทยใช้เวลาปั่นกลางแจ้งเฉลี่ย 113.1 นาทีต่อครั้ง ติดอันดับ 32 ของโลก และปั่นในร่มเฉลี่ย 65.3 นาที อันดับ 26 ของโลก เวลารวมเฉลี่ยอยู่ที่ 109.8 นาทีต่อครั้ง ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโลกที่ 115 นาที แต่ด้วยความเร็วที่สูงกว่า ระยะทางต่อครั้งจึงอยู่ในระดับท็อปเท็นของโล
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