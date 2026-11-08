ผู้เชี่ยวชาวดูกระเป๋าสัญชาติญาณ กระเป๋า Hermès ในคดีมูลนิธิดีถูกสงสัยของปลอม
ผู้เชี่ยวชาญสถาบัน TCF วิเคราะห์ภาพกระเป๋าสัญชาติญาณในคดีมูลนิธิฯ ชี้ลักษณะผิดปกติและเกรดสินค้าไม่ผ่านมาตรฐาน ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์อย่างหนักว่าอาจเป็นของปลอม
กระแสการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ต่อเนื่องมาถึงความน่าเชื่อถือของสินค้าแบรนด์เนมที่ปรากฏในภาพข่าวคดีของ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญาก รรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนมูลนิธิดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีกระเป๋าแบรนด์เนมสีขาวที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชนและสื่อมวลชน
สื่อมวลชนได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังสถาบัน The Catch Fake Brandname School หรือที่รู้จักในชื่อ TCF ตั้งอยู่ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง โดยเข้าพบคุณสุนิสา เอกวิทยาเวชนุกูล หรือคุณครูเจี๊ยบ ผู้บริหารสถาบัน เพื่อขอรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่สร้างความสับสนให้กับสังคมAlso read“กระเป๋าหรู” แฟชั่นที่ให้ผลตอบแทน ทำไมถึงอาจเป็นแค่ 'การซื้อที่ฉลาด' แต่ไม่ใช่ 'การลงทุน'?
คุณครูเจี๊ยบชี้ลักษณะผิดปกติชัดเจน
คุณครูเจี๊ยบเปิดเผยมุมมองว่า ความคิดเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่ในขณะนี้สะท้อนไปในทิศทางเดียวกันว่า กระเป๋าที่ปรากฏในภาพข่าวมีลักษณะน่าสงสัยและอาจเป็นของปลอม ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะส่วนตัวของผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยชี้ให้เห็นว่าหากพิจารณาจากภาพถ่ายเบื้องต้นทั้งเรื่องเงาของกระเป๋า รูปทรง และรายละเอียดความสวยงามโดยรวม ยังไม่สามารถมองเห็นลักษณะของสินค้าแท้ได้ชัดเจนนัก
ประเด็นสำคัญที่ดึงดูดความสนใจและทำให้เกิดข้อสงสัยคือ กระเป๋าหนังจระเข้สีขาว ซึ่งเป็นที่จับของหูกระเป๋ามีลักษณะหักผิดรูปทรงจากรูปลักษณ์ที่ควรจะเป็น ดูไม่สวยงามและไม่สมมาตร ซึ่งเป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายแม้ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และยังเป็นจุดที่ทำให้สินค้าชิ้นนั้นดูด้อยค่าลงทันที
มูลค่ากระเป๋าสัญชาติญาณ Hermès สูงหลายล้านบาท
ผู้เชี่ยวชาญระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของสินค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ว่า หากเป็นกระเป๋าหนังจระเข้รุ่น Himalaya ของแบรนด์ Hermès ที่แท้จริงแล้ว จะมีมูลค่าสูงประมาณ 3-5 ล้านบาท ถือเป็นสินค้าระดับซูเปอร์พรีเมียมที่มีราคาสูงลิ่วในตลาด ในขณะที่สินค้าลอกเลียนแบบที่มีคุณภาพดีนั้น ตนเคยพบเห็นและมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักแสนบาทขึ้นไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม คุณครูเจี๊ยบ ยอมรับว่า การตรวจสอบสินค้าแบรนด์เนมจากภาพถ่ายเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นของแท้หรือของปลอมอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันมีความทันสมัยมากขึ้น แต่จากประสบการณ์ยาวนานในวงการนี้ มองว่าสินค้าบางใบที่ปรากฏในภาพ โดยเฉพาะแบรนด์ Hermès มีลักษณะที่น่าสงสสัยมากกว่าจะเป็นของแท้
เกรดสินค้าปลอมคุณภาพต่ำไม่ผ่านการตรวจสอบ
สิ่งที่ทำให้คุณครูเจี๊ยบ ตัดสินใจแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างตรงไปตรงมาก็คือ เกรดของสินค้าที่ปรากฏในภาพข่าวนั้น ไม่ได้ผ่านมาตรฐานคุณภาพที่แม้แต่จะเป็นของปลอมก็ยังไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน แม้จะเป็นของปลอมที่ผลิตมาเพื่อลอกเลียนแบบ แต่คุณภาพชิ้นงานที่ปรากฏในสื่อมวลชนยังไม่ถึงระดับที่เรียกว่าเกรดดีหรือไม่ต่ำเตี้ยเรี่ยดินจนเกินไป
ผู้เชี่ยวชาญยังกล่าวเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งานสินค้าแบรนด์เนมปลอม โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มแรกคือผู้ที่ไม่ทราบว่าตนเองซื้อสินค้าของปลอมและถูกหลอกลวงขายสินค้าคุณภาพต่ำ และกลุ่มที่สองคือผู้ที่มีความรู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอม แต่เลือกใช้วิธีนำมาใช้งานสลับกับของแท้เพื่อความคุ้มค่า
สำหรับสินค้าที่กำลังเป็นกระแสในขณะนี้ คุณครูเจี๊ยบ มองว่า เป็นสินค้าเกรดที่ไม่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่รู้ทัน เพราะคุณภาพไม่ใกล้เคียงกับของจริง และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานก็สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติได้ทันที ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสินค้าเหล่านั้นในวงกว้างอย่างมาก
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