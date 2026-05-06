ผู้แทนชาวคลองเตยสะท้อนปัญหายาเสพติด ยืนยันไม่มีเจตนาด้อยค่าชุมชน

ผู้แทนประชาชนในพื้นที่คลองเตยได้สะท้อนปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะด้อยค่าชุมชน แต่ต้องการให้ปัญหาดีขึ้นและพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในการสื่อสารเกี่ยวกับปัญหา ยาเสพติด ในพื้นที่ คลองเตย นั้น มีความเป็นจริงที่ว่า ยาเสพติด สามารถหาได้ง่ายและมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก โดยมีการร้องเรียนและผู้เดือดร้อนจริง ๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการเหมารวมปัญหาให้กับพื้นที่ คลองเตย โดยรวม ซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจจากประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ หากจะให้หลีกเลี่ยงการพูดถึงปัญหาใน คลองเตย โดยสิ้นเชิง เพื่อไม่ให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ก็คงเป็นไปได้ แต่ก็จะทำให้ไม่สามารถสะท้อนปัญหาและหาทางออกได้อย่างจริงจัง ในฐานะผู้แทนของประชาชนในพื้นที่ คลองเตย ผู้พูดได้กล่าวว่า หากตนเองกลัวการถูกวิจารณ์หรือทำให้ใครไม่พอใจ ก็ไม่ควรอาสามาเป็นผู้แทน แต่เมื่อได้รับตำแหน่งนี้แล้ว ก็ควรจะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ โดยไม่ควรกลัวที่จะสะท้อนปัญหา ผู้พูดได้กล่าวถึงปัญหา ยาเสพติด ในพื้นที่อื่น ๆ เช่น เขตวัฒนา ผับในเอกมัยที่ถูกจับแล้วกลับมาเปิดใหม่ หรือปัญหา ยาเสพติด ในทองหล่อ แต่เนื่องจากข้อจำกัดในการตัดคลิปวิดีโอเพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ ทำให้ต้องเลือกเฉพาะส่วนที่มีน้ำหนักและสำคัญที่สุดเท่านั้น ผู้พูดยืนยันว่า ในเนื้อหาที่อภิปรายนั้นไม่มีเจตนาที่จะด้อยค่าประชาชนในพื้นที่ คลองเตย เลยแม้แต่นิดเดียว เนื่องจากตนเองเป็นผู้แทนชาว คลองเตย มากว่า 3 ปี และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในหลาย ๆ ชุมชน รวมถึงอาสาสมัครที่มาช่วยงานก็เป็นคนในพื้นที่ คลองเตย ทั้งนั้น จุดประสงค์หลักในการอภิปรายคือต้องการให้ปัญหา ยาเสพติด ในพื้นที่ดีขึ้น และต้องการให้ คลองเตย เป็นพื้นที่ที่ดีขึ้น โดยลดปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ยาเสพติด หรือปัญหาอื่น ๆ จนไม่มีปัญหาเหล่านั้นอีกต่อไ.
ในการสื่อสารเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่คลองเตยนั้น มีความเป็นจริงที่ว่ายาเสพติดสามารถหาได้ง่ายและมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก โดยมีการร้องเรียนและผู้เดือดร้อนจริง ๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการเหมารวมปัญหาให้กับพื้นที่คลองเตยโดยรวม ซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจจากประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ หากจะให้หลีกเลี่ยงการพูดถึงปัญหาในคลองเตยโดยสิ้นเชิง เพื่อไม่ให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ก็คงเป็นไปได้ แต่ก็จะทำให้ไม่สามารถสะท้อนปัญหาและหาทางออกได้อย่างจริงจัง ในฐานะผู้แทนของประชาชนในพื้นที่คลองเตย ผู้พูดได้กล่าวว่า หากตนเองกลัวการถูกวิจารณ์หรือทำให้ใครไม่พอใจ ก็ไม่ควรอาสามาเป็นผู้แทน แต่เมื่อได้รับตำแหน่งนี้แล้ว ก็ควรจะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ โดยไม่ควรกลัวที่จะสะท้อนปัญหา ผู้พูดได้กล่าวถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่อื่น ๆ เช่น เขตวัฒนา ผับในเอกมัยที่ถูกจับแล้วกลับมาเปิดใหม่ หรือปัญหายาเสพติดในทองหล่อ แต่เนื่องจากข้อจำกัดในการตัดคลิปวิดีโอเพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ ทำให้ต้องเลือกเฉพาะส่วนที่มีน้ำหนักและสำคัญที่สุดเท่านั้น ผู้พูดยืนยันว่า ในเนื้อหาที่อภิปรายนั้นไม่มีเจตนาที่จะด้อยค่าประชาชนในพื้นที่คลองเตยเลยแม้แต่นิดเดียว เนื่องจากตนเองเป็นผู้แทนชาวคลองเตยมากว่า 3 ปี และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในหลาย ๆ ชุมชน รวมถึงอาสาสมัครที่มาช่วยงานก็เป็นคนในพื้นที่คลองเตยทั้งนั้น จุดประสงค์หลักในการอภิปรายคือต้องการให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ดีขึ้น และต้องการให้คลองเตยเป็นพื้นที่ที่ดีขึ้น โดยลดปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือปัญหาอื่น ๆ จนไม่มีปัญหาเหล่านั้นอีกต่อไ
ยาเสพติด คลองเตย ผู้แทนประชาชน ปัญหาสังคม ชุมชน