ผู้สื่อข่าวหลายร้อยคนจากทั่วโลกเดินทางมาทำข่าวการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในอิสลามาบัด แต่กลับพบว่าได้รับบริการอำนวยความสะดวกเพียงเล็กน้อยในด้านข้อมูลข่าวสาร โดยส่วนใหญ่ต้องเสียเวลารอคอยและรับชมการแสดงต่างๆ แทน
สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า ผู้สื่อข่าวหลายร้อยคนที่เดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อทำข่าว การเจรจา ระหว่าง สหรัฐ และ อิหร่าน ต่างได้รับบริการอำนวยความสะดวกอย่างดี ทั้งอาหารบุฟเฟต์และกาแฟจากบาริสต้า แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นที่ควรได้รับการอำนวยความสะดวกคือข้อมูลสรุป หรือรายละเอียดความคืบหน้าของ การเจรจา เลยกลับไม่ได้รับ พวกเขาทำได้แค่เพียงเฝ้ารอ และจิบกาแฟที่ชงอย่างพิถีพิถันพร้อมทั้งฟังดนตรีพื้นบ้านตะวันออกสดๆ แม้แต่ลาเต้ยังมีสโลแกน 'ชงเพื่อสันติภาพ' การสร้างแบรนด์เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของงานนี้
โดยปากีสถานเรียกกระบวนการนี้ว่า 'การเจรจาอิสลามาบัด' และมีการแปะโลโก้ที่รวมเอาธงปากีสถาน สหรัฐ และอิหร่านไว้ด้วยกันทั่วทั้งกรุงอิสลามาบัด บรรยากาศในกรุงอิสลามาบัดเงียบกริบเหมือนเมืองร้าง ตามซอยใหญ่ๆ ทั่วเมืองแทบไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลสัญจรไปมา เนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลาดตระเวนคุมเข้มความปลอดภัย ห้ามรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาวิ่ง\กระทรวงสารสนเทศปากีสถานเปิดเผยว่า ผู้สื่อข่าวบางส่วนถูกกักตัวอยู่ที่ด่านตรวจประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อขบวนรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงขับเคลื่อนผ่าน บรรยากาศเช่นนี้เป็นเรื่องน่าเบื่ออย่างมากในมุมมองของสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าวคนหนึ่ง ซึ่งปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อ กล่าวกับเอเอฟพี ว่า 'ผมรู้สึกเบื่อสุดๆ เพราะไม่มีอะไรให้ทำมากนัก' การอัพเดทข่าวสารยังไม่เริ่มขึ้นจนถึงเวลาหลัง 20.00 น. เมื่อรองประธานาธิบดีเจ.ดี. แวนซ์ เดินทางถึงกรุงอิสลามาบัด และเมื่อมีการอัพเดท การอัพเดทก็ไม่ได้มาจากการให้รายละเอียดต่อสื่อ แต่มาจากข่าวแจกที่ถูกปล่อยออกมาผ่าน WhatsApp\กระทรวงต่างประเทศปากีสถานระบุว่า ผู้แทนระดับสูงจากสหรัฐ นำโดยรองประธานาธิบดีแวนซ์ และสตีฟ วิทคอฟฟ์ ทูตพิเศษ รวมถึงจาเร็ด คุชเนอร์ ได้รับการต้อนรับจากอิสฮัก ดาร์ รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถาน ซึ่งยกย่องความมุ่งมั่นของสหรัฐในการบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลก ไม่กี่ชั่วโมงต่อมารัฐบาลปากีสถานระบุว่า เชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถานได้พบปะกับรองประธานาธิบดีแวนซ์ พร้อมแสดงความหวังว่า การเจรจาครั้งนี้จะเป็นรากฐานสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค คำพูดเด็ดพาดหัวข่าวที่ผู้สื่อข่าวจำนวนมากในห้องประชุมลงทุนบินมาไกลหลายพันไมล์เพื่อฟังสิ่งนี้ ดูเหมือนจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่นัก ผู้สื่อข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า 'พวกเขาบอกว่า อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนเต็มที่ แน่นอนว่าพวกเขาจัดอินเทอร์เน็ตความเร็วระดับ 5G ให้เรา แต่ทีมสื่อมวลชนที่ได้รับมอบหมายให้ประจำอยู่ภายในศูนย์ประชุมจินนาห์ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นภายนอก' นาเดียร์ กูรามานิ ผู้สื่อข่าวกล่า
