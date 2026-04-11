ผู้สื่อข่าวทั่วโลกบ่นอุบ! งานเจรจาสหรัฐ-อิหร่านในอิสลามาบัด เน้นอำนวยความสะดวกแต่ขาดข้อมูล

ผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกเดินทางมาทำข่าวการเจรจาสหรัฐ-อิหร่านที่อิสลามาบัด บ่นอุบเรื่องการอำนวยความสะดวกที่เน้นไปในเรื่องอาหารและบรรยากาศ แต่ขาดข้อมูลความคืบหน้าของการเจรจาที่สำคัญ ทำให้เสียเวลาไปกับการรอคอย
สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า ผู้สื่อข่าวหลายร้อยคนที่เดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อทำข่าว การเจรจา ระหว่างสหรัฐและ อิหร่าน ต่างได้รับบริการอำนวยความสะดวกอย่างดีเยี่ยม ทั้งอาหารบุฟเฟต์นานาชาติและกาแฟจากบาริสต้าฝีมือดี รวมถึงยังมีดนตรีพื้นบ้านตะวันออกบรรเลงสดๆ ให้ฟังคลายเครียด แม้กระทั่งลาเต้ก็ยังมีสโลแกนเก๋ๆ ว่า 'ชงเพื่อสันติภาพ' การสร้างแบรนด์เป็นส่วนสำคัญของงานนี้ ปากีสถาน เรียกกระบวนการนี้ว่า ' การเจรจา อิสลามาบัด' พร้อมทั้งมีการติดโลโก้ที่รวมเอาธงชาติ ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา
และอิหร่านไว้ด้วยกันทั่วกรุงอิสลามาบัด แต่สิ่งที่ผู้สื่อข่าวต้องการและคาดหวังมากกว่าบริการเหล่านี้ คือ ข้อมูลสรุปหรือรายละเอียดความคืบหน้าของการเจรจาที่สำคัญ กลับไม่ได้รับความสะดวกอย่างที่ควรจะเป็น พวกเขาต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการรอคอยข่าวสาร โดยมีเพียงกาแฟรสเลิศและเสียงดนตรีบรรเลงเป็นเพื่อนคลายเหงา\บรรยากาศในกรุงอิสลามาบัดเงียบสงัดราวกับเมืองร้าง ถนนหนทางส่วนใหญ่แทบไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลสัญจรไปมา เนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ทำการควบคุมและห้ามรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาในพื้นที่สำคัญต่างๆ กระทรวงสารสนเทศปากีสถานเปิดเผยว่า ผู้สื่อข่าวบางส่วนถูกกักตัวอยู่ที่ด่านตรวจเป็นเวลานานประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อขบวนรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงแล่นผ่าน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความรู้สึกเบื่อหน่ายให้กับผู้สื่อข่าวเป็นอย่างมาก ผู้สื่อข่าวรายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์ออกนามกล่าวว่า 'ผมรู้สึกเบื่อมากๆ เพราะไม่มีอะไรให้ทำเลย' และการอัปเดตข่าวก็เริ่มขึ้นในเวลาหลัง 20.00 น. เมื่อรองประธานาธิบดี เจ.ดี. แวนซ์ เดินทางมาถึงกรุงอิสลามาบัด และเมื่อมีการอัปเดตข่าวสาร ข้อมูลที่ได้รับก็ไม่ได้มาจากการแถลงข่าวโดยตรง แต่กลับมาจากข่าวแจกที่ถูกส่งผ่านทางแอปพลิเคชัน WhatsApp เท่านั้น\กระทรวงต่างประเทศปากีสถานระบุว่า ผู้แทนระดับสูงจากสหรัฐอเมริกา นำโดยรองประธานาธิบดีแวนซ์ สตีฟ วิทคอฟฟ์ ทูตพิเศษ และจาเร็ด คุชเนอร์ ได้รับการต้อนรับจาก อิสฮัก ดาร์ รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถาน ซึ่งได้กล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการบรรลุสันติภาพอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลก ไม่กี่ชั่วโมงต่อมารัฐบาลปากีสถานระบุว่า เชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถานได้พบปะกับรองประธานาธิบดีแวนซ์ พร้อมทั้งแสดงความหวังว่า การเจรจาครั้งนี้จะเป็นรากฐานไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค คำกล่าวเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับผู้สื่อข่าวจำนวนมากที่เดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อมาทำข่าวนี้ 'พวกเขาบอกว่าอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนอย่างเต็มที่ แน่นอนว่าพวกเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ 5G ให้เราใช้ แต่ทีมงานสื่อมวลชนที่ประจำอยู่ในศูนย์ประชุมจินนาห์กลับไม่ทราบเลยว่าเกิดอะไรขึ้นภายนอก' นาเดียร์ กูรามานิ ผู้สื่อข่าวกล่าวเสริ
