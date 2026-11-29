ผู้ว่าฯ นครปฐม ยับยั้งคดีทิ้งกากอุตสาหกรรมอลูมิเนียมดรอส 3,000 ถุง ที่กำแพงแสน
นายยงยุทธ สวนทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สั่งอายัดกากอุตสาหกรรมอลูมิเนียมดรอสจำนวนกว่า 3,000 ถุงที่พบทิ้งร้างในฟาร์มสุกร อ.กำแพงแสน พร้อมตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยด่วน
นายยงยุทธ สวนทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกตรวจสอบพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงสุกรร้าง ในอำเภอเมือง กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หลังจากได้รับรายงานจากพลเมืองดีว่ามีการลักลอบนำ กากอุตสาหกรรม มาทิ้งไว้ในพื้นที่ป่าโปร่ง โดยเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงที่เกิดเหตุในวันนี้ (29 พฤศจิกายน) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายทันที
รายละเอียดการพบสารอันตรายอลูมิเนียมดรอส
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าที่พบว่ามีการกองทิ้งวัสดุอุตสาหกรรมจำนวนมากในพื้นที่โล่งแจ้งโดยไม่มีการดูแลหรือติดป้ายเตือนแต่อย่างใด โดยสิ่งที่ตรวจพบเป็นซากอุตสาหกรรมประเภทอลูมิเนียมดรอสที่บรรจุอยู่ในถุงบิ๊กแบ็กขนาดใหญ่วางซ้อนกันเป็นจำนวนมากAlso readบุรีรัมย์รวบหนุ่มวัย 45 รับจ้างแก๊งยาฝั่งลาว ซุกยาบ้า 1.6 หมื่นเม็ดข้างโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ประเมินเบื้องต้นพบถุงบิ๊กแบ็กที่บรรจุอลูมิเนียมดรอสจำนวนกว่า 3,000 ถุง รวมถึงเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนที่ถูกทิ้งเรี่ยราดอยู่ข้างเคียง สภาพพื้นที่ดูรกรุงรังและไม่มีการจัดการสารอันตรายที่ถูกกฎหมาย ทำให้ต้องมีการระดมสรรพกำลังในการป้องกันและอายัดของกลางในทันที
มาตรการควบคุมพื้นที่และอายัดของกลาง
ทันทีที่พบหลักฐานการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม นายยงยุทธ สวนทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ออกคำสั่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเข้าดำเนินการอายัดกากอุตสาหกรรมทั้งหมดภายในพื้นที่ทันที เพื่อป้องกันไม่ให้นักโทษหรือบุคคลที่สามเข้าทำการขนย้ายหรือทำลายหลักฐานใด ๆ further
นอกจากการอายัดของกลางแล้ว ทางจังหวัดยังได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกออกคำสั่งปิดกั้นพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเข้าประจำการเฝ้าระวังบริเวณทางเข้าออก เพื่อป้องกันการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมเข้ามาทิ้งเพิ่มเติมในขณะที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบ
กระบวนการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์
เพื่อประเมินระดับความรุนแรงและอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศรอบข้าง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5 ได้รับมอบหมายให้เข้าไปเก็บตัวอย่างดิน น้ำ และอากาศในบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ
ผลการตรวจพิสูจน์นี้จะช่วยระบุชนิดและปริมาณของสารพิษที่ปนเปื้อน ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบระยะยาวต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยจังหวัดนครปฐมระบุว่าจะติดตามผลการตรวจสอบและความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
แนวโน้มการดำเนินคดีและมาตรการป้องกัน
ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและบันทึกประจำวัน เพื่อนำส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยจะตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของอลูมิเนียมดรอสจำนวนมหาศาลกว่า 3,000 ถุงนี้
เหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนพื้นที่ห่างไกลและฟาร์มร้างในเขตอำเภอเมืองกำแพงแสน และจังหวัดนครปฐมจะประกาศเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมให้เป็นผลสำเร็จโดยเร็ว
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