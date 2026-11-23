ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอนยันไม่พบสารหนูในพื้นที่ท่องเที่ยว ชี้แหล่งน้ำปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันความสะอาดของแหล่งน้ำท่องเที่ยว หลังมีนักท่องเที่ยวยกเลิกจองที่พัก อ้างไม่พบสารหนูเกินมาตรฐานในแม่น้ำสาขา ยกเว้นบางจุดของแม่น้ำสาละวิน
นาย วิบูรณ์ แววบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ฮ่องสอน ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าจังหวัด แม่ฮ่องสอน ปลอดจาก สารหนู ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก หลังจากที่มีสถานการณ์ความกังวลของผู้เดินทาง致使ให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากตัดสินใจยกเลิกการเดินทางและจองที่พักในจังหวัด เนื่องจากข่าวลือเรื่องปัญหามลพิษทางน้ำ
ยืนยันความสะอาดน้ำประปาภูเขาในแหล่งท่องเที่ยว
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าการยืนยันเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นใจของสาธารณชน โดยชี้แจงว่าแม่น้ำสายต่างๆ ที่ไหลผ่านพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น บ้านรักไทย และอำเภอปาย ไม่ได้ใช้น้ำจากแม่น้ำสาละวินแต่อย่างใดAlso readผู้บริหารช่อง 8 ร่วมเป็นวิทยากร ซีพี ออลล์ เชิดชู 37 พนักงานต้นแบบ 'DNA ความดี 24 ชั่วโมง'
แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนดังกล่าวต่างใช้น้ำสะอาดจากระบบประปาภูเขา ซึ่งผ่านกระบวนการจัดการที่มั่นคงและปลอดภัย จึงไม่มีทางที่จะปนเปื้อนสารพิษหรือสารหนูเกินมาตรฐานที่อาจมาจากแม่น้ำสายอื่นที่อยู่ห่างออกไป
ชี้จุดพบสารหนูเกินมาตรฐานเฉพาะแม่น้ำสาละวิน
ปัญหาการพบสารโลหะหนักหรือสารหนูเกินค่ามาตรฐานนั้น เกิดขึ้นเฉพาะในจุดวัดคุณภาพน้ำของแม่น้ำสาละวิน ซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาเพียงช่วงเวลาและพื้นที่หนึ่งเท่านั้น
สถานการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบครอบคลุมไปทั่วทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่อย่างใด จึงไม่มีความเสี่ยงใดๆ ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน หรือต่อความเชื่อมั่นของภาคการท่องเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่
มาตรการเปลี่ยนไปใช้น้ำประปาภูเขาแทน
ทางจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร่งด่วน ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนถึงโรงแรมที่พักและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำจากระบบประปาภูเขาในการอุปโภคและบริโภคแทนแหล่งน้ำเดิม
แม้แต่ชาวบ้านและกลุ่มผู้ประกอบการแพท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ริมน้ำสาละวินเอง ก็ได้รับการประสานงานให้เปลี่ยนมาใช้น้ำประปาภูเขาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยยืนยันว่ามาตรการนี้ดำเนินไปแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจากการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโดยผู้เชี่ยวชาญ
นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 เชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลการตรวจสอบพบว่าน้ำจากแม่น้ำสาละวินที่ไหลมาจากประเทศเมียนมามีค่าสารหนูเกินมาตรฐานในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์
เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจหาสารพิษในแม่น้ำสาละวินเป็นจำนวน 7 ครั้งแล้ว เพื่อเก็บข้อมูลยืนยันความชัดเจนทางวิทยาศาสตร์ว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้บริโภคจริง
ตรวจสอบแม่น้ำสาขาอื่น未发现สารหนูเกินมาตรฐาน
ในส่วนของการตรวจสอบแหล่งน้ำอื่นๆ ในจังหวัดพบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี โดยแม่น้ำปิงในพื้นที่อำเภอปาย รวมถึงแม่น้ำสาขาอื่นๆ อย่างแม่น้ำสะเกิบ แม่น้ำเมย และแม่น้ำแม่สามแลบ ไม่พบการปนเปื้อนของสารหนูเกินค่ามาตรฐานแต่อย่างใด
แหล่งน้ำอื่นๆ ที่ผ่านการตรวจสอบและพบความปลอดภัย ได้แก่ แม่น้ำแม่ปอ แม่น้ำแม่กองคา แม่น้ำโพซอ และแม่น้ำยวม ซึ่งยืนยันได้ว่าแหล่งน้ำเหล่านี้ปลอดภัยสำหรับการเดินทางและการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่
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