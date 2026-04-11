ผู้สื่อข่าวทั่วโลกบ่นอุบ! การเจรจาสหรัฐ-อิหร่าน อำนวยความสะดวกแค่กาแฟ แต่ไร้ข้อมูล

ผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกเดินทางมาทำข่าวการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในกรุงอิสลามาบัด แต่กลับพบกับปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลและบรรยากาศการทำงานที่ไม่เอื้ออำนวย แม้จะได้รับบริการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น อาหารและกาแฟ แต่กลับขาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเจรจา
สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า ผู้สื่อข่าวหลายร้อยคนที่เดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อทำข่าว การเจรจา ระหว่างสหรัฐและ อิหร่าน ต่างได้รับบริการอำนวยความสะดวกอย่างดี ทั้งอาหารบุฟเฟต์และกาแฟจากบาริสต้า แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นที่ควรได้รับการอำนวยความสะดวกคือข้อมูลสรุป หรือรายละเอียดความคืบหน้าของ การเจรจา เลยกลับไม่ได้รับ พวกเขาทำได้แค่เพียงเฝ้ารอ และจิบกาแฟที่ชงอย่างพิถีพิถันพร้อมทั้งฟังดนตรีพื้นบ้านตะวันออกสดๆ แม้แต่ลาเต้ยังมีสโลแกน 'ชงเพื่อสันติภาพ' การสร้างแบรนด์เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของงานนี้
โดยปากีสถานเรียกกระบวนการนี้ว่า 'การเจรจาอิสลามาบัด' และมีการแปะโลโก้ที่รวมเอาธงปากีสถาน สหรัฐ และอิหร่านไว้ด้วยกันทั่วทั้งกรุงอิสลามาบัด แต่ในภาพรวม บรรยากาศการทำข่าวกลับเป็นไปอย่างน่าเบื่อหน่ายและขาดประสิทธิภาพ\บรรยากาศในกรุงอิสลามาบัดเงียบสงัดราวกับเมืองร้าง ถนนหนทางแทบไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลสัญจรไปมา หลังจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยอย่างสูงสุด สื่อมวลชนบางส่วนถูกกักตัวที่ด่านตรวจเป็นเวลานานหนึ่งชั่วโมง เมื่อขบวนรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงแล่นผ่านไป เหตุการณ์เหล่านี้สร้างความอึดอัดใจให้กับผู้สื่อข่าวอย่างมาก ผู้สื่อข่าวคนหนึ่งที่ขอสงวนนามกล่าวกับเอเอฟพีว่า 'ผมรู้สึกเบื่อสุดๆ เพราะไม่มีอะไรให้ทำมากนัก' การอัปเดตข่าวสารล่าช้ามาก โดยเริ่มขึ้นหลังเวลา 20.00 น. เมื่อรองประธานาธิบดี เจ.ดี. แวนซ์ เดินทางมาถึงกรุงอิสลามาบัด และเมื่อมีการอัปเดตข่าว ข้อมูลก็ไม่ได้มาจากแถลงการณ์หรือการให้รายละเอียดต่อสื่อโดยตรง แต่กลับเป็นการส่งข่าวแจกผ่านทาง WhatsApp\กระทรวงต่างประเทศปากีสถานระบุว่า ผู้แทนระดับสูงจากสหรัฐ นำโดยรองประธานาธิบดีแวนซ์ และสตีฟ วิทคอฟฟ์ ทูตพิเศษ พร้อมด้วยจาเร็ด คุชเนอร์ ได้รับการต้อนรับจากอิสฮัก ดาร์ รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถาน ซึ่งยกย่องความมุ่งมั่นของสหรัฐในการบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลก ไม่กี่ชั่วโมงต่อมารัฐบาลปากีสถานแจ้งว่า เชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถานได้พบปะกับรองประธานาธิบดีแวนซ์ พร้อมแสดงความหวังว่าการเจรจาครั้งนี้จะเป็นรากฐานไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค คำกล่าวเหล่านี้ดูเหมือนเป็นเพียงถ้อยคำทางการทูตทั่วไป ซึ่งไม่ได้สร้างความน่าสนใจให้กับผู้สื่อข่าวที่เดินทางมาไกลเพื่อทำข่าวนี้เท่าที่ควร นาเดียร์ กูรามานิ ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า 'พวกเขาบอกว่าอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนอย่างเต็มที่ แน่นอนว่าพวกเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ 5G ให้เรา แต่ทีมสื่อที่ประจำอยู่ในศูนย์ประชุมจินนาห์กลับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นภายนอกเลย' ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลและการทำงานของสื่อมวลชนในการรายงานข่า
สหรัฐอเมริกา อิหร่าน ปากีสถาน การเจรจา สื่อมวลชน