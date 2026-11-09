ผู้ว่าฯ โอกินาว่าเสนอทบทวน SOFA หลังทหารเรือสหรัฐฯ ต้องสงสัยฆาตกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาว่า ประกาศเรียกร้องทบทวนสนธิสัญญา SOFA ใหม่ทั้งหมด หลังทหารเรือสหรัฐฯ ถูกฟ้องข้อหาร้ายแรง ส่งผลให้กระแสต่อต้านฐานทัพในญี่ปุ่นกลับมาเดือดอีกครั้ง
ผู้ว่าราชการ จังหวัด โอกินาว่า นายเคนตะ โคจิ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายนว่าจะเรียกร้องให้มีการทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยสถานะของกำลังทหาร ( SOFA) อย่างขนานใหญ่ โดยเหตุกระตุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากคดีฆาตกรรมที่นำ นาวี เรือ สหรัฐ ฯ รายหนึ่งเข้ามาเป็นต้องสงสัยหลักในคดีนี้
คดีฆาตกรรมจุดชนวนวิกฤตความเชื่อมั่น
อัยการญี่ปุ่นได้ยื่นฟ้องต่อศาลในคดีนี้เมื่อเดือนที่แล้ว โดยกล่าวหาว่าทหารเรือสหรัฐฯ รายดังกล่าวเป็นผู้กระทำผิดต่อร่างหญิงชาวญี่ปุ่นอายุ 39 ปี ซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาว่า เหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวได้จุดประกายความโกรธแค้นและความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนท้องถิ่น รวมถึงเป็นการนำประเด็นเรื่องการประจำการของกองกำลังสหรัฐฯ กลับมาพูดถึงอีกครั้งอย่างหนักหนาสาหัสAlso read“อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” เปิดแคมเปญ “SOFA & LIVING Up to 50%” บุกครึ่งปีหลัง เจาะ Insight นักช้อปติดโปรฯ เน้นคุ้มค่า คุ้มราคา พร้อมตั้งรับกับความไม่แน่นอน
ในขณะนี้ สหรัฐอเมริกาได้ประจำการทหารไว้ประมาณ 54,000 นายในญี่ปุ่น ซึ่งมีจำนวนมากรวมศูนย์อยู่ที่เกาะโอกินาว่า อาชญากรรมต่างๆ ที่เกิดจากกำลังพลในฐานทัพเหล่านี้ถือเป็นประเด็นอ่อนไหวที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงอันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศพันธมิตร
ข้อกล่าวหาสนธิสัญญา SOFA ที่เอื้ออาชญากร
นายเคนตะ โคจิ ได้ระบุอย่างชัดเจนในงานแถลงข่าวที่กรุงโตเกียวในวันจันทร์ว่า เขาจะเรียกร้องให้มีการทบทวนสนธิสัญญา SOFA ปี 1960 อย่างรากฐาน ผู้วิจารณ์ในประเด็นนี้มักชี้ให้เห็นว่าสนธิสัญญาดังกล่าวทำให้ฐานทัพของสหรัฐฯ มีสถานะเทียบเท่าภายนอกอำนาจศาลของญี่ปุ่น และผู้กระทำผิดอาจหลีกเลี่ยงการลงโทษตามกฎหมายภายในประเทศ
ภายใต้ข้อบังคับของสนธิสัญญา เจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐฯ มีสิทธิพิเศษในการดำเนินการสอบสวนและตัดสินโทษทหารในญี่ปุ่นเป็นลำดับแรก เมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สมาชิกสภานิติบัญญัติในโอกินาว่าก็ได้ผ่านมติเมื่อเดือนก่อนเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขสนธิสัญญาฉบับนี้ และเตรียมจะยื่นเรื่องต่อสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในเร็วๆ นี้
ผู้ว่าการโคจิ ได้ย้ำว่าโอกินาว่าได้ยื่นประท้วงอย่างรุนแรงต่อกองทัพสหรัฐฯ รวมถึงรัฐบาลกลางของญี่ปุ่นและรัฐบาลสหรัฐฯ มาโดยตลอดในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับทหารหรือลูกจ้างพลเรือนของกองทัพ
แผนการย้ายฐานทัพและความต้องการคืนพื้นที
คดีฆาตกรรมครั้งนี้ถูกผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าเป็นอาชญากรรมที่โหดเหี้ยมและทารุณอย่างมาก ซึ่งสร้างความกังวลใจอย่างรุนแรงต่อประชาชนในโอกินาว่า นายโคจิ ซึ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ถือเป็นผู้ว่าการคนแรกในรอบ 12 ปีที่อนุมัติแผนการย้ายฐานทัพของสหรัฐฯ บนเกาะดังกล่าว
แผนของรัฐบาลกลางญี่ปุ่นกำหนดให้คงฐานทัพเรือเมร่าฟุเทนมะของสหรัฐฯ ไว้บนเกาะหลักของโอกินาว่า แต่จะย้ายส่วนที่เกินจำเป็นไปยังพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางกว่าในบริเวณใกล้เคียง
ในขณะเดียวกัน ผู้ว่าการโคจิ ได้กล่าวว่าเขาจะผลักดันให้มีการคืนพื้นที่โดยเร็วที่สุดของดินแดนที่กองทัพสหรัฐฯ ใช้ประโยชน์ในย่านการค้าของโอกินาว่า ตามข้อตกลงเมื่อปี 2013 ซึ่งเขาเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการป้องกันและขั้นตอนทางกฎหมายในอนาคต
การทบทวนสนธิสัญญาที่เสนอโดยผู้ว่าราชการจังหวัดควรครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติตามคำร้องขอของญี่ปุ่นในการส่งตัวผู้ต้องสงสัยที่ถูกคุมขังก่อนการฟ้องร้องโดยเร็ว และการบังคับใช้กฎหมายญี่ปุ่น เช่น พระราชบัญญัติการบิน กับกองทัพสหรัฐฯ ด้วย
ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาได้บรรลุความพ้องต้องกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับมาตรการที่มุ่งป้องกันอาชญากรรมโดยกำลังพลสหรัฐฯ ในโอกินาว่า ซึ่งรวมถึงการจัดประชุมเจรจาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นและระบบกฎหมายของญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า พวกเขาจะขยายเวลาเคอร์ฟิว 30 วัน ซึ่งประกาศใช้หลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมหญิงรายดังกล่าว ออกไปจนกระทั่งถึงวันที่ 7 ธันวาคม สำหรับกำลังพลบางนาย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุซ้ำอีก
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