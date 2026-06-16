ผู้ว่าราชการฉะเชิงเทราต้อนรับคณะตรวจสอบ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

ในงานรับรองคณะอนุกรรมการตรวจสอบโครงการ TO BE NUMBER ONE ผู้ว่าราชการฉะเชิงเทรามอบหมายภารกิจสำคัญ พร้อมประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนและชุมชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัด ฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานระดับพื้นที่ ประจำปี 2569 ทั้งในระดับเพชรและระดับยอดเพชร คณะผู้ตรวจสอบนำโดยนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนายนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้มาถึงเพื่อทำการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด การพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญให้นางสาวฉัตรประอร นิยม ได้มอบหมายภารกิจให้นายพีรพล ลือล่า ปลัดจังหวัด และนายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน ผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัด พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย การบริหารจัดการ แผนงาน การสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงผลการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งในด้านการบูรณาการงานและการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและชัดเจนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน การลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการครั้งนี้มีความสำคัญต่อการประเมินผลระดับประเทศ เนื่องจากคะแนนจากการตรวจเยี่ยมจะถูกรวบรวมเพื่อใช้ประกอบการตัดสินในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 กรกฎาคม 2569 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ผลการประเมินนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดอันดับระดับจังหวัดเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส อีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งพัฒนากลยุทธ์และแผนงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังได้ทำการสำรวจและประเมินผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา และชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบุสตา บ้านคลองหกวา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของเครือข่ายที่ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ปลูกฝังค่านิยมเชิงบวก และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีชีวิตที่ปราศจากสารเสพติดอย่างยั่งยืน จังหวัด ฉะเชิงเทรา ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างคนคุณภาพ สร้างชุมชนเข้มแข็ง และก้าวสู่ความสำเร็จในระดับประเทศอย่างภาคภูมิใ.
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานระดับพื้นที่ ประจำปี 2569 ทั้งในระดับเพชรและระดับยอดเพชร คณะผู้ตรวจสอบนำโดยนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนายนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้มาถึงเพื่อทำการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด การพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญให้นางสาวฉัตรประอร นิยม ได้มอบหมายภารกิจให้นายพีรพล ลือล่า ปลัดจังหวัด และนายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน ผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัด พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย การบริหารจัดการ แผนงาน การสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงผลการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งในด้านการบูรณาการงานและการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและชัดเจนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน การลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการครั้งนี้มีความสำคัญต่อการประเมินผลระดับประเทศ เนื่องจากคะแนนจากการตรวจเยี่ยมจะถูกรวบรวมเพื่อใช้ประกอบการตัดสินในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 กรกฎาคม 2569 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ผลการประเมินนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดอันดับระดับจังหวัดเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส อีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งพัฒนากลยุทธ์และแผนงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังได้ทำการสำรวจและประเมินผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบุสตา บ้านคลองหกวา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของเครือข่ายที่ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ปลูกฝังค่านิยมเชิงบวก และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีชีวิตที่ปราศจากสารเสพติดอย่างยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างคนคุณภาพ สร้างชุมชนเข้มแข็ง และก้าวสู่ความสำเร็จในระดับประเทศอย่างภาคภูมิใ
TO BE NUMBER ONE ฉะเชิงเทรา การตรวจสอบโครงการ ภูมิคุ้มกันสังคม การพัฒนาชุมชน
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