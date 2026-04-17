ผู้อำนวยการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอโทษประชาชน ย้ำเจตนาเพื่อสันติสุข ขณะเหยื่อคดีบงการเชื่อมั่น ตร. ลุ้นจับผู้บงการ

พล.ท.นรธิป กุลละบุตร ผู้อำนวยการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แสดงความเสียใจและขอโทษประชาชนต่อกรณีการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยเฉพาะต่อโรงเรียนปอเนาะ พร้อมยืนยันเจตนาในการสร้างสันติสุขในชายแดนใต้ ขณะที่นายกมลศักดิ์ เหยื่อคดีบงการ ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่สั่งการคลี่คลายคดี และเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ยังคงกังวลเรื่องความปลอดภัยและรอการจับกุมผู้บงการ
พล.ท.นรธิป กุลละบุตร ผู้อำนวยการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้กล่าวขอโทษพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตนเองยอมรับว่าอาจเกิดจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด จนนำไปสู่ความไม่สบายใจของประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสถาบันการศึกษาปอเนาะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญทางศาสนา พล.ท.นรธิป ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ตนเองในฐานะผู้นำหน่วยงาน กอ.รมน.
ภาค 4 ส่วนหน้า มีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้บังเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพร้อมที่จะเปิดใจรับฟัง สร้างความเข้าใจ และพูดคุยอย่างสร้างสรรค์กับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตลอดจนสถาบันการศึกษาปอเนาะและตาดีกา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ซึ่งการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและลดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน นายกมลศักดิ์ วิมลมาลย์ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังจากการเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่บ้านพักริมทะเลสาบศรียะลา โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ร่วมด้วย นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ตนเองรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความสำคัญและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการคลี่คลายคดีที่เกิดขึ้นกับตนเองอย่างเต็มที่ จนนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาได้ถึง 5 ราย และสามารถจับกุมตัวได้แล้ว 4 ราย ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนที่จะครบกำหนด 1 เดือนตามกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว้เพียง 2 วัน โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถในการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำตัวผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมให้ได้ นายกมลศักดิ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้น ตนเองได้ให้ข้อมูลลับและความลับบางประการแก่นายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยในการสาวไปให้ถึงตัวผู้บงการที่แท้จริง เบื้องหลังของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทางเจ้าหน้าที่เองก็กำลังพยายามสืบค้นข้อเท็จจริงในพื้นที่อย่างละเอียด ข้อมูลที่ตนเองมีนั้นได้มอบให้กับนายกรัฐมนตรีไปทั้งหมดแล้ว ส่วนความคืบหน้าทางคดีว่าจะสามารถสาวไปถึงตัวผู้บงการได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางกฎหมายที่ต้องดำเนินไปตามขั้นตอน ตนเองยังคงมีความเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีไปแล้ว “โล่งใจก็จริงที่เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยอมรับว่ายังคงรู้สึกไม่สบายใจ ตราบใดที่ยังไม่สามารถนำตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังมาลงโทษได้ แต่ก็ยังคงมีความหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมในที่สุด” สำหรับกรณีที่ ร.อ.วิโรจน์ ได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนั้น นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า หากไม่สามารถติดตามตัวกลับมาได้ และเมื่อครบกำหนดการฝากขังผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ก็สามารถดำเนินการสั่งฟ้องคดีต่อไปได้ และในส่วนของตนเองนั้น ยังคงไม่ตัดประเด็นใดๆ ออกจากการพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง หรือด้านการเมือง ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายกมลศักดิ์ ยังยอมรับด้วยว่า ตนเองยังคงมีความกังวลต่อความปลอดภัยของตนเองเป็นอย่างมาก และได้ยื่นเรื่องขอความคุ้มครองพยานจากกระทรวงยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เขากล่าวว่า ชีวิตของตนเองนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และตราบใดที่ยังไม่สามารถจับกุมคนร้ายและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังได้ ชีวิตของตนเองก็ยังคงไม่ปลอดภัย และต้องการให้กระบวนการยุติธรรมสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ตนเองและครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้กระทำผิดทุกคนจะได้รับโทษตามกฎหมายอย่างสาส
