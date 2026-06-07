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ผู้สูงอายุเชื่อคำพูดของอินฟลูเอนเซอร์ มากกว่าคำเตือนของแพทย์: ผลกระทบต่อการรักษามะเร็งในครอบครัวไทย

Health News

ผู้สูงอายุเชื่อคำพูดของอินฟลูเอนเซอร์ มากกว่าคำเตือนของแพทย์: ผลกระทบต่อการรักษามะเร็งในครอบครัวไทย
ผู้สูงอายุอาหารเสริมมะเร็ง
📆6/7/2026 6:08 AM
📰Thairath_News
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📊News: 36% · Publisher: 63%

เรื่องราวของครอบครัวที่พ่อผู้ป่วยมะเร็งเชื่อคำแนะนำอาหารเสริมจากโซเชียลทำให้การรักษาถูกระงับและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น พร้อมการวิเคราะห์สาเหตุทางจิตวิทยาและวิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างลูกหลานกับผู้สูงอายุ

ในยุคดิจิทัลวันนี้ การรับข้อมูลสุขภาพจากแหล่งออนไลน์กลายเป็นปัญหาใหม่สำหรับหลายครอบครัวไทย เมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์ของครอบครัวที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างการรักษาทางการแพทย์และการเชื่อมั่นต่อคำแนะนำของ 'ผู้ให้คำปรึกษา' บน โซเชียลมีเดีย พ่อของผู้โพสต์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น มะเร็ง ต่อมน้ำเหลืองในกระเพาะอาหารและกำลังรับการรักษาเคมีบำบัด 5 ครั้งจาก 8 ครั้งที่กำหนด แพทย์ยืนยันว่าร่างกายตอบสนองต่อยาดี แต่ CT scan ล่าสุดเผยก้อนเนื้อ มะเร็ง ที่ใหญ่ที่สุดได้โตขึ้นและมีอาการตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน ทำให้ต้องหยุดยาชั่วคราว ระหว่างนี้พ่อได้แอบซื้อ อาหารเสริม สามชนิดตามคำแนะนำของผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้หวังดีโดยไม่แจ้งลูกหลานหรือปรึกษาแพทย์ ผลลัพธ์คืออาการแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สูงขึ้นในขณะที่ผู้แนะนำไม่ต้องรับผิดชอบใด.

ในยุคดิจิทัลวันนี้ การรับข้อมูลสุขภาพจากแหล่งออนไลน์กลายเป็นปัญหาใหม่สำหรับหลายครอบครัวไทย เมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์ของครอบครัวที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างการรักษาทางการแพทย์และการเชื่อมั่นต่อคำแนะนำของ 'ผู้ให้คำปรึกษา' บนโซเชียลมีเดีย พ่อของผู้โพสต์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในกระเพาะอาหารและกำลังรับการรักษาเคมีบำบัด 5 ครั้งจาก 8 ครั้งที่กำหนด แพทย์ยืนยันว่าร่างกายตอบสนองต่อยาดี แต่ CT scan ล่าสุดเผยก้อนเนื้อมะเร็งที่ใหญ่ที่สุดได้โตขึ้นและมีอาการตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน ทำให้ต้องหยุดยาชั่วคราว ระหว่างนี้พ่อได้แอบซื้ออาหารเสริมสามชนิดตามคำแนะนำของผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้หวังดีโดยไม่แจ้งลูกหลานหรือปรึกษาแพทย์ ผลลัพธ์คืออาการแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สูงขึ้นในขณะที่ผู้แนะนำไม่ต้องรับผิดชอบใด

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Thairath_News /  🏆 8. in TH

ผู้สูงอายุ อาหารเสริม มะเร็ง โซเชียลมีเดีย การสื่อสารครอบครัว

 

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