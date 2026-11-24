ผู้ว่าฯ เชียงใหม่รับเรื่องร้องเรียน ปกป้องสิทธิบัตรสารชีวภาพการเกษตร
เครือข่ายธรรมาภิบาลไทยพร้อมนักวิจัยยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้สืบสวนคดีละเมิดสิทธิบัตรสารชีวภาพที่ถูกลักลอบผลิตและจำหน่ายตัดราคา
นายพชร พูลเจริญภักดี ประธาน เครือข่ายธรรมาภิบาลไทย พร้อม ดร.ภาคภูมิ วัชรขจร นักวิจัยและผู้บริหารบริษัท เกษตรอัจฉริยะ จำกัด ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน ที่บริเวณ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่เร่งทำการสืบสวนและตรวจสอบกรณีมีบุคคลลักลอบแอบอ้างผลงานวิจัยเพื่อนำไปผลิตสินค้าเลียนแบบออกจำหน่าย
การยื่นหนังสือร้องเรียนกรณีละเมิดสิทธิบัตร
การยื่นหนังสือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการอย่างจริงจังกับกรณีที่มีผู้แอบอ้างนำผลงานวิจัยและสูตรการผลิตสารชีวภาพไปผลิตเป็นสินค้าปลอมออกจำหน่ายในท้องตลาด เพื่อตัดราคาสินค้าของจริง ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อผู้คิดค้นและเกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างร้ายแรงAlso readตำรวจ ปอศ. ออกหมายเรียกพยาน 6 ราย คนใกล้ชิด 'บุ๋ม ปนัดดา' 25 พ.ย. นี้
ก่อนหน้านี้ สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการรับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และเตรียมประสานงานส่งต่อข้อมูลไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
รายละเอียดนวัตกรรมและปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
ดร.ภาคภูมิ วัชรขจร หรือที่เกษตรกรในวงการรู้จักกันในชื่อ ลุงโก๋ ปากน้ำ ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนวัตกรรมสารชีวภาพเพื่อใช้ในการบำรุงพืชและรักษาโรคพืชโดยเฉพาะปัญหาเชื้อราในพันธุ์พืชต่างๆ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ตนได้ทำการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมดังกล่าวขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไว้เรียบร้อยแล้ว
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการผลิตออกจำหน่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ในการดูแลผลผลิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกข้าวและกาแฟ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้จริง แต่กลับพบว่า มีบุคคลรายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการลักลอบนำผลงานวิจัยและสูตรการผลิตไปแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง พร้อมผลิตสินค้าเลียนแบบออกมาจำหน่าย
การกระทำดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในวงกว้าง เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิบัตรและผิดจริยธรรมทางวิชาการอย่างรุนแรง สร้างความไม่公平竞争ให้กับตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรชีวภาพที่ถูกต้องตามกฎหมาย และอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงสารเคมีป้องกันโรคพืชที่มีคุณภาพของเกษตรกรในระยะยาว
ประวัติความเป็นมาและรางวัลของนวัตกรรม
ดร.ภาคภูมิ วัชรขจร เป็นนักวิจัยและผู้บริหารที่มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ในภาคการเกษตรเพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายและแก้ปัญหาโรคพืชอย่างยั่งยืน มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการเกษตรสมัยใหม่ โดยเฉพาะสารโอลิโกเมอร์ (Oligomer) ที่ช่วยในการบำรุงดินและพืช
นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัย PGO ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำคัญในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อพืชและป้องกันโรคพืชที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ ดร.ภาคภูมิ วัชรขจร หรือ ลุงโก๋ ปากน้ำ ได้รับการยอมรับจากชุมชนเกษตรกรทั่วประเทศว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ได้มาตรฐาน
ความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกยืนยันผ่านการได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมเพื่อการเกษตร (Best of the Best) ซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพและความสำคัญของผลงานวิจัยดังกล่าว จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ประสงค์ร้ายจะพยายามลักลอบผลิตสินค้าเลียนแบบเพื่อหวังผลกำไรโดยง่าย
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