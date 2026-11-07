ผู้ประท้วงบุกไซต์ก่อสร้าง数据中心ไมโครซอฟต์อัมสเตอร์ดัมเพื่อหยุดโครงการ
ผู้ชุมนุมบุกไซต์ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลไมโครซอฟต์ในอัมสเตอร์ดัมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน เพื่อต้านทานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรมหาศาลของศูนย์ข้อมูลนี้
ผู้ประท้วงได้บุกเข้ามายังพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ล่าสุดของ Microsoft ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน โดยมีรายงานว่าผู้ชุมนุมบางส่วนได้ปีนขึ้นไปบนเครนและจุดพลุไฟระหว่างที่บางกลุ่มปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำการอยู่ในบริเวณดังกล่าว
นาธาน ทิมเมอร์ จากกลุ่มประท้วง Geef Tegengas ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวท้องถิ่น AT5 ว่าผู้ชุมนุมกำลังพยายามยึดพื้นที่ดังกล่าวเพื่อระงับการก่อสร้าง โดยพวกเขามีเป้าหมายหลักคือการหยุดยั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่พวกเขามองว่าสร้างความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมAlso readดวงรายสัปดาห์ราศีเมษ: งานติดขัดการเงินติดลบแต่สังคมเจริญก้าวหน้า
กลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ต่อต้านศูนย์ข้อมูลในยุโรปได้จัดกิจกรรมการประท้วงและดำเนินการอื่นๆ ในหลายประเทศเมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยเรียกร้องให้ระงับโครงการพัฒนาเหล่านี้ชั่วคราว เพื่อจัดการกับข้อกังวลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยักษ์ใหญ่ผู้สูบพลังงานเหล่านี้ได้สร้างขึ้น
ทิมเมอร์ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า "เราไม่ต้องการให้มันถูกสร้างขึ้น ไม่มีใครต้องการมัน" และระบุว่าสิ่งเดียวที่ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้คือขยะ AI หรือที่เรียกว่า AI slop รวมถึงสงคราม AI การสอดแนมข้อมูล และการก่ออาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งพวกเขาไม่ต้องการที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง
จุดประสงค์หลักของการต่อต้านโครงการขนาดใหญ่
เป้าหมายหลักของผู้ชุมนุมคือการหยุดการสร้างศูนย์ข้อมูลโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะมีการอ้างเหตุผลด้านใดก็ตาม โดยคาโร เวเบอร์ โฆษกกลุ่มผู้ประท้วงในเยอรมนี กล่าวว่าพวกเขาต้องการยุติการสร้างศูนย์ข้อมูลอย่างเด็ดขาดโดยไม่คำนึงถึงข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมใดๆ ที่ฝ่ายสนับสนุนอาจยกขึ้นมาอ้าง
โอเว่น สเปลีย์ ผู้ประสานงานของกลุ่ม StopDirtyDataCentres.eu ได้ชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างจุดยืนของผู้ที่มาจากการเลือกตั้งที่เชื่อว่าในกระแสคลั่งไคล้ AI กับจุดยืนของประชาชนทั่วไปที่เห็นผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ
การชุมนุมดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากศึกเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้กลุ่มเดโมแครตที่เคยให้คำมั่นว่าจะปราบปรามศูนย์ข้อมูลเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยศูนย์ข้อมูลเหล่านี้กำลังเผชิญกับการต่อต้านทั่วโลกเนื่องจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำจำนวนมหาศาลที่พวกเขาดึงมาใช้
กลุ่มประชาสังคมและกลุ่มรากหญ้าหลายสิบกลุ่มระบุว่าพวกเขาจะเข้าร่วมกิจกรรม "หยุดศูนย์ข้อมูลสกปรก" หรือ Stop Dirty Data Centres ในวันที่ 6 ถึง 7 พฤศจิกายน ใน 15 ประเทศของยุโรป ได้แก่ ไอร์แลนด์ โปแลนด์ เดนマーク ฟินแลนด์ สเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ตามคำกล่าวของกลุ่มผู้จัด
ปฏิกิริยาของเจ้าหน้าที่และMicrosoftต่อเหตุการณ์
สื่อท้องถิ่นรายงานว่าในช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่ยังคงคุมกันพาตัวนักเคลื่อนไหวออกจากพื้นที่ก่อสร้าง แม้ว่าจะบางส่วนที่ยังคงปักหลักอยู่ในบริเวณดังกล่าวก็ตาม โดยมีการรายงานว่านักเคลื่อนไหวที่สนับสนุนปาเลสไตน์ได้เข้าร่วมการชุมนุมในกรุงอัมสเตอร์ดัมด้วยเช่นเดียวกัน
Microsoft ได้ระบุผ่านโฆษกของบริษัทว่าบริษัทรับทราบเกี่ยวกับการชุมนุมในอัมสเตอร์ดัมแล้ว และเข้าใจดีว่าประชาชนมีความรู้สึกอย่างรุนแรงต่อโครงการนี้ พร้อมทั้งเคารพสิทธิ์ของพวกเขาในการแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นอย่างสันติ
อย่างไรก็ตาม โฆษกของ Microsoft ย้ำชัดเจนว่าบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือทำให้ความปลอดภัยของประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยง โดยบริษัทยังคงดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในการจัดการกับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของไซต์งาน
ผลกระทบในวงกว้างและแผนการเคลื่อนไหวต่อไป
ผู้ชุมนุมให้คำมั่นว่าจะดำเนินปฏิบัติการประท้วงต่อไปจนกว่าการก่อสร้างจะหยุดลงโดยสมบูรณ์ โดยพวกเขามองว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งได้รวมตัวกันหน้าศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งในบริเวณชานเมืองเมื่อวันศุกร์เช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่ากระแสการต่อต้านนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้น แต่ยังขยายวงกว้างไปทั่วยุโรป
การประท้วงครั้งนี้เน้นย้ำถึงความต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต้องรับผิดชอบต่อการบริโภคพลังงานและน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์ข้อมูลเหล่านี้
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