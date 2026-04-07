ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะร้องรัฐบาลเยียวยาเร่งด่วน หวั่นกระทบสงกรานต์

ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะเรียกร้องรัฐบาลออกมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วน เพื่อรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้น และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ หากไม่ได้รับการช่วยเหลือ อาจจำเป็นต้องลดเที่ยววิ่ง
ผู้ประกอบการ ขนส่งสาธารณะ ร้องขอมาตรการ เยียวยา จาก รัฐบาล อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ที่กำลังจะมาถึงนี้ พวกเขาเรียกร้องให้ รัฐบาล พิจารณาลดหรือระงับ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ซึ่งเป็นมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลารอคอยใดๆ หากผู้ประกอบการยังไม่ได้รับการตอบสนองจาก รัฐบาล ภายในวันที่ 9 เมษายนนี้ อาจมีความจำเป็นต้องทยอยระงับการให้บริการในบางเส้นทาง
เนื่องจากไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้ไหว สถานการณ์นี้ไม่ได้เป็นการข่มขู่หรือนำผู้โดยสารมาเป็นตัวประกัน แต่เป็นความจำเป็นที่เกิดจากการบริหารต้นทุนที่ไม่สมดุล ผู้ประกอบการทุกคนมีความตั้งใจที่จะให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้โดยสารเป็นสำคัญ แต่สถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันบีบบังคับให้ต้องตัดสินใจที่ยากลำบาก\ผู้ประกอบการขนส่งเน้นย้ำว่า การตัดสินใจใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความต้องการที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เป็นผลพวงมาจากปัญหาที่สั่งสมมานาน และไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายลงได้หากไม่มีการช่วยเหลือจากภาครัฐ พวกเขากล่าวว่า หากไม่มีมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล แม้ว่าจะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงการลดจำนวนเที่ยววิ่งลง ผู้ประกอบการบางรายก็เริ่มถอดใจแล้ว เนื่องจากไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ไหว และไม่พอใจกับการจัดการของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการหลายรายได้แบกรับภาระทางการเงินอย่างหนัก เพื่อพยายามคงไว้ซึ่งการให้บริการแก่ประชาชน แต่ด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤติ และจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อความอยู่รอด\สำหรับผู้โดยสารที่ได้ทำการจองตั๋วโดยสารไว้แล้ว ยืนยันว่าจะยังคงสามารถเดินทางได้ตามปกติ แต่ผู้ที่ยังไม่ได้ทำการจองตั๋วล่วงหน้า อาจประสบปัญหาในการเดินทาง เนื่องจากอาจไม่มีรถโดยสารให้บริการอย่างเพียงพอ และผู้ประกอบการคงไม่สามารถรับผิดชอบค่าชดเชยใดๆ ได้ในสถานการณ์เช่นนี้ จำเป็นต้องให้รัฐบาลเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังมากกว่านี้ ผู้ประกอบการจึงตัดสินใจนำปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นมามอบให้กับรัฐบาลในวันนี้ โดยในวันที่ 9 เมษายนนี้ ผู้ประกอบการจะนำรถตู้และรถบัสจำนวนกว่า 100 คัน ไปรวมตัวกันที่รัฐสภา เพื่อรอฟังคำตอบจากรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาผู้ประกอบการ นอกจากนี้ วันดังกล่าวยังเป็นวันที่รัฐมนตรีชุดใหม่จะแถลงนโยบายด้วย ซึ่งผู้ประกอบการหวังว่าการเรียกร้องของพวกเขาจะได้รับการพิจารณาและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม เพื่อให้ระบบขนส่งสาธารณะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และประชาชนยังคงได้รับบริการที่ดีที่สุ
