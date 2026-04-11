ผู้ประกอบการธุรกิจไทยรับมือต้นทุนพุ่งสูง เตรียมพร้อมรับมือความผันผวน

ภาคธุรกิจไทยเผชิญความท้าทายจากต้นทุนที่สูงขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2569 ผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการสต็อกอย่างเข้มงวด ขณะที่ซัพพลายเออร์ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาวัตถุดิบ ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปัญหาบรรจุภัณฑ์อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย ได้เปิดเผยกับ ฐาน เศรษฐกิจ ว่า ภาพรวมของภาค ธุรกิจ ในไตรมาสที่ 1/2569 เป็นช่วงที่ค่าครองชีพและ ต้นทุน สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้ประกอบการ ต้องบริหารจัดการสต็อกสินค้าอย่างเข้มงวด ไม่มีการสต็อกสินค้าค้างไว้ในปริมาณมาก ผลิตสินค้าตามความจำเป็น หรือผลิตตามคำสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ ผู้ประกอบการ ต้องเผชิญกับความยากลำบาก เนื่องจากซัพพลายเออร์ วัตถุดิบ ต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
ได้ปรับราคาขึ้น บางรายฉวยโอกาสขึ้นราคาถึง 20-40% โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ในขณะที่ผู้ผลิตยังไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าได้ทันที เมื่อต้องส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องแบกรับภาระต้นทุนไว้เอง หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลายโดยเร็ว จะส่งผลให้ธุรกิจบางส่วนอาจต้องปิดตัวลงหรือหยุดการผลิตในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น แนวโน้มและทิศทางของภาคธุรกิจในไตรมาสที่ 2/2569 จึงยังคงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่มีความแน่นอนที่ชัดเจน ซึ่งส่งสัญญาณว่าวัตถุดิบต้นทางจะยังคงขาดแคลน เนื่องจากความไม่แน่นอนดังกล่าว ทำให้ผู้ผลิตในภาคธุรกิจทั้งต้นน้ำและปลายน้ำไม่กล้าตัดสินใจลงทุนมากนัก อีกทั้งยังไม่สามารถปรับราคาตามต้นทุนที่แท้จริงได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน\เมื่อพิจารณาในมุมมองทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรจะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงที่สุด เนื่องจากสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ต้องขนส่งในช่วงเวลากลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดและความร้อน รักษาคุณภาพของสินค้าให้คงที่ หากปั๊มน้ำมันต้องปิดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว จะทำให้รถขนส่งไม่สามารถเติมน้ำมันระหว่างการเดินทางได้ และอาจส่งผลให้การขนส่งสินค้าไปยังโรงงานหรือจุดกระจายสินค้าเกิดการชะงักงันได้ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่น่ากังวลเพิ่มเติมคือ ปัญหาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในภาคเกษตรและอาหาร หากไม่มีบรรจุภัณฑ์ ก็จะไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายสินค้าได้ ปัญหานี้ถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย รัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนสินค้าในห่วงโซ่อุปทานทางเศรษฐกิจ\“หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายภายใน 3 เดือน ผลกระทบจะรุนแรงต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพคล่องทางการเงินที่จำกัด หมุนเวียนเงินทุนแบบเดือนต่อเดือน หากต้องแบกรับภาระต้นทุนเป็นเวลานานเกิน 2-3 เดือน โดยไม่สามารถขายสินค้าได้ จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่ง” ข้อมูลจาก จันทร์ลดา หารอ่อนตา ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ – การตลาด – Health & Wellness ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ การลงทุน และกลยุทธ์การตลาดสินค้าและบริการ ซึ่งมุ่งมั่นนำเสนอข่าวเชิงวิเคราะห์ เจาะลึก เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวออนไลน์ ประจำปี 2567 จากข่าวเจาะลึกวิกฤตประกันสังคม 'รพ.เอกชนถอนตัว' และยังเป็นผู้เขียนนวนิยายภายใต้นามปากกา ‘วศิธารา’ ทั้งในโลกออนไลน์ ออฟไลน์ และในรูปแบบละครโทรทัศน
ต้นทุน ผู้ประกอบการ ธุรกิจ Smes วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ความผันผวน ภาคเกษตร ราคา
