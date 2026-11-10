ผู้นำการเมืองเชียงใหม่ลาออกยืนยันหลักการพรรคมวลชนให้เกียรติคนทำงาน
แถลงจุดยืนลาออกหลังระบบคัดเลือกบุคลากรไม่สอดคล้องหลักการพรรคมวลชน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารคนและให้เกียรติผู้ลงพื้นที่ทำงานจริงในเชียงใหม่นานาชาติ
การตัดสินใจหยุดบทบาทการทำงานกับพรรคการเมืองนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งส่วนตัว หรือความไม่พอใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการยืนยันจุดยืนในหลักการสำคัญที่ผู้แถลงยอมรับไม่ได้ว่าจะประนีประนอมยอมตามทิศทางบริหารที่เปลี่ยนแปลงไป โดยชี้ว่าองค์กรทางการเมืองที่ประกาศตนว่าเป็น ' พรรคมวลชน' อย่างแท้จริง จะต้องให้ความสำคัญสูงสุดกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และให้เกียรติแก่ผู้ทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่นำมาสู่การแถลงจุดยืนในวันนี้
ระบบพัฒนาคนเปิดโอกาสผู้มีความสามารถเติบโต
ระบบพัฒนาบุคลากรของพรรคควรเปิดทางให้ผู้ที่มีประสบการณ์สามารถเติบโตต่อยอดไปข้างหน้าได้ ไม่ใช่การหยุดการพัฒนาไว้เพียงแค่การผ่านหลักสูตรพื้นฐานเท่านั้น สำหรับบุคคลที่ลงพื้นที่ทำงานจริงมาอย่างโชกโชน การมีเส้นทางการพัฒนาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ถือว่าสำคัญกว่าการทำบังคับให้ทุกคนต้องเริ่มต้นนับหนึ่งจากจุดเดียวกันโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลายของแต่ละบุคคลเลยAlso readหาคำตอบ? “กลิ่นดอกตีนเป็ด” กับเบื้องหลังความหอมที่หลายคนเวียนหัว
เมื่อหลักสูตรปฐมนิเทศถูกยกระดับสถานะขึ้นมาเป็นเงื่อนไขสำคัญในการก้าวไปข้างหน้า แต่เกณฑ์มาตรฐานในขั้นตอนถัดไปกลับยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ทำให้ผู้ที่มีเจตจำนงแน่วแน่ในการทำงานอย่างแท้จริง รู้สึกว่าตนเองกำลังถูกคัดกรองออกมากกว่าที่จะได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง ตามเจตนารมณ์ขององค์กร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจของทีมงานในพื้นที่
คุณค่าของประสบการณ์ทำงานในพื้นที่ยังถูกมองข้าม
พรรคมวลชนควรให้ความสำคัญและให้คุณค่ากับคนทำงานในพื้นที่ เพราะพวกเขาคือกระดูกสันหลังที่สำคัญที่สุดของพรรค ประสบการณ์จากการลงไปคลุกคลีและช่วยเหลือประชาชนโดยตรงคือต้นทุนที่มีคุณค่าประเมินค่ามิได้เลย หากระบบที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พรรค กลับทำให้คนในท้องถิ่นรู้สึกว่าการปฏิบัติงานของตนกำลังถูกทดสอบหรือถูกตัดสินโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน ก็ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อขวัญกำลังใจและบั่นทอนจิตวิญญาณขององค์กรในระยะยาว
อุดมการณ์ทางการเมืองไม่ควรถูกตัดสินจากความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการผ่านหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน ความมุ่งมั่นและวุฒิภาวะทางการเมืองควรได้รับการพิสูจน์และยอมรับอย่างชัดเจนที่สุดผ่านผลงานการทำงานในระยะยาว โดยเฉพาะความแน่วแน่ในการแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืนในช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
การใช้มาตรฐานเดียวสร้างผลเสียต่อการทำงานจริง
การใช้คอร์สอบรมเป็นเครื่องมือหลักในการคัดกรอง แม้ว่าจะมีเหตุผลอ้างอิงจากบทเรียนในอดีต แต่หากขาดความโปร่งใสและการสื่อสารที่ชัดเจน ก็ย่อมสร้างความอึดอัดและอุปสรรคต่อผู้ที่มีความตั้งใจทำงานอย่างแท้จริง การบริหารจัดการบุคคลที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานที่ผู้แถลงยึดถือ ทำให้จำเป็นต้องถอยออกมาเพื่อรักษามาตรฐานการทำงานที่มอบเกียรติแก่พี่น้องประชาชน เพื่อนร่วมงาน และทีมปฏิบัติการ
ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของการได้ร่วมงานกับพี่น้องสมาชิกสภาเทศบาล ส.จ. ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายสำคัญต่อการสร้างรูปแบบการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่ที่ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้แถลงจึงขอเป็นกำลังสนับสนุนให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง และจะยังคงทำหน้าที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยหลักการเดิมที่ยึดถือมาโดยตลอด
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