ผู้นำสหรัฐฯ ระบุยังไม่พอใจข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับอิหร่าน พร้อมเตือนโอมานอย่าแทรกแซงเรื่องช่องแคบฮอร์มุซ
ผู้นำ สหรัฐฯ ระบุยังไม่พอใจข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับ อิหร่าน พร้อมเตือนโอมานอย่าแทรกแซงเรื่อง ช่องแคบฮอร์มุซ ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม อิหร่าน ชี้ความเป็นไปได้ที่จะเกิด สงคราม รอบใหม่กับ สหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำ แต่พร้อมรับมือ เมื่อวันที่ 27 พ.
ค.2569 โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ระบุว่า อิหร่านยังคงมุ่งมั่นและต้องการทำข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งอย่างมาก ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จ และสหรัฐฯ ยังไม่พอใจกับเรื่องนี้ แต่มั่นใจว่าสหรัฐฯ จะบรรลุข้อตกลงได้ในไม่ช้า พร้อมเสริมว่าความพยายามของอิหร่านที่จะยืดเวลาการเจรจาออกไปเรื่อยๆ จะไม่ส่งผลอะไร เพราะเขาไม่ได้สนใจการเลือกตั้งกลางเทอมอยู่แล้ว ทรัมป์กล่าวอีกว่า ประเด็นเรื่องช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการเจรจากับอิหร่าน ซึ่งภายใต้กรอบข้อตกลงที่เป็นไปได้ ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดทันทีและจะไม่ถูกควบคุมโดยชาติใดทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังเตือนไปถึงโอมานว่าไม่ให้เข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้ หลังจากอิหร่านยืนยันว่าการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซไม่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ และอิหร่านจะร่วมมือกับโอมาน พร้อมระบุด้วยว่า สหรัฐฯ ไม่ได้หารือเกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน ความเคลื่อนไหวนี้ของทรัมป์ มีขึ้นหลังจากโทรทัศน์ทางการอิหร่านรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามว่า มีประเด็นทั้งการเรียกร้องให้สหรัฐฯ ถอนกำลังออกจากภูมิภาคและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน เพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะฟื้นฟูการขนส่งสินค้าทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ให้กลับสู่ระดับก่อนสงครามอีกครั้งภายใน 1 เดือน แต่ทำเนียบข่าวออกมาตอบโต้รายงานข่าวดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริง และเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นทั้งหมดนอกจากนี้ สื่ออิหร่านยังได้เผยภาพระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ติดตามการเคลื่อนไหวของเครื่องบินขับไล่ F-35 รวมทั้งภาพขณะยิงสกัดโดรนรุ่นเอ็มคิว-ไนน์ รีปเปอร์ ของสหรัฐฯ ตกในน่านฟ้าอิหร่านเหนืออ่าวเปอร์เซีย เมื่อวันที่ 26 พ.
ค.
ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ โดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตนเอง แม้การโจมตีดังกล่าวจะเรียกเสียงประณามจากทางการอิหร่านว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรง พร้อมทั้งเตือนว่าสหรัฐฯ จะต้องรับผิดชอบกับผลที่จะตามมา แต่รองหัวหน้าฝ่ายการเมืองของกองทัพเรือ IRGC ระบุว่า ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามรอบใหม่กับสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากความอ่อนแอของฝ่ายศัตรู แต่ยืนยันว่าอิหร่านพร้อมรับมือและจะตอบโต้ต่อการโจมตีในทุกรูปแบบ โดยพร้อมเปลี่ยนพื้นที่ชายฝั่งของอิหร่านให้กลายเป็นสุสานของผู้รุกราน ขณะที่อาลี บาเกรี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ยืนยันว่า การเจรจาทางอ้อมระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไป แต่ประเด็นเรื่องคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านไม่ได้อยู่ในวาระการเจรจานี้ ส่วนสำนักข่าว Iran International สื่อภาษาเปอร์เซียที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษ รายงานคำให้สัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำออสเตรเลีย ว่า อิสราเอลยังคงสนับสนุนการเจรจาตราบใดที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งการกำจัดขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านและการหยุดยั้งการสนับสนุนกลุ่มตัวแทนของอิหร่านในภูมิภาคทั้งหมด แต่หากไม่สำเร็จ อิสราเอลก็พร้อมกลับไปใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแท
