ผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งรุดนิสัยมาตรฐานและควบคุมทุนต่างชาติ ปรับโครงสร้างราคาน้ำมะพร้าวน้ำหอมไทย

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดประชุมกับ 16 หน่วยงานเพื่อแก้วิกฤตการปลอมแปลงน้ำมะพร้าวน้ำหอมไทย ปรับมาตรฐานมอก. ให้เป็นบังคับ เพิ่มการตรวจจับโรงงานเถื่อน และกำหนดกฎเกณฑ์จำกัดการถือหุ้นของทุนต่างชาติในอุตสาหกรรม
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดการประชุมเชิงบูรณาการกับหน่วยงานระดับรัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่น ทั้ง 16 แห่ง เพื่อกำหนดมาตรการรบกวนวิกฤตการตลาดมะพร้าวน้ำหอมไทย ที่กำลังเผชิญกับปัญหาการปลอมแปลงและการแทรกซึมของ ทุนต่างชาติ ที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ตั้งแต่ขั้นตอนรับซื้อจนถึงการก่อตั้งโรงงานแปรรูปและการควบคุมที่ดินเกษตรกรรม ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการ แถลงว่าการสำรวจพื้นที่สมุทรสงครามและราชบุรีในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเผยให้เห็นราคา น้ำมะพร้าว ที่ตกต่ำถึง 3‑5 บาทต่อผล และการผลิต น้ำมะพร้าว ปลอมที่ผสมสารเคมีหรือใช้น้ำเปล่าแทน น้ำมะพร้าว แท้ 100% ทำให้ภาพลักษณ์ของสินค้าชาวไทยเสื่อมถอยอย่างรุนแรง เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมปรับมาตรฐานมอก.
จากระดับสมัครใจเป็นมาตรฐานบังคับใช้ชั่วคราว เพื่อกำหนดเกณฑ์สัดส่วนส่วนผสมของน้ำมะพร้าวแท้และน้ำมะพร้าวผสมอย่างชัดเจน พร้อมกำหนดบทลงโทษต่อผู้ผลิตน้ำมะพร้าวปลอมในระยะสั้น ส่วนระยะยาวจะส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษที่รับผิดชอบกำหนดมาตรฐานถาวร พัฒนา Flowchart การทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และจัดทำระบบตรวจสอบคุณภาพแบบสหวิชาชีพ โดยเพิ่มความถี่การสุ่มตรวจทุก 3‑4 เดือน รวมถึงการตรวจในช่วงกลางคืนเพื่อขจัดโรงงานเถื่อนที่หลบทำการเมื่อตรวจสอบในเวลากลางวัน นอกจากนี้ การประชุมยังมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างราคาน้ำมะพร้าวและการตัดทอนนอมินีจากทุนต่างชาติ โดยให้กระทรวงพาณิชย์ทบทวน พ.
ร. บ. ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.
ศ. 2542 เพื่อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติในธุรกิจมะพร้าวไม่เกิน 49% หรือจัดให้อยู่ในบัญชีที่ 1‑3 ของกฎระเบียบ การเสริมอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสิทธิสั่งระงับหรือปิดโรงงานเถื่อนโดยเด็ดขาด ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการป้องกันการหลบเลี่ยงกฎหมายของผู้ลงทุนต่างชาติ อีกทั้งกรมการค้าภายในจะจัดทำแผนพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตไทย โดยมุ่งพัฒนาโรงงานแปรรูปให้เกินกว่า 200 แห่งที่ปัจจุบันยังทำงานเป็น OEM ภายใต้ทุนต่างชาติ พร้อมเสริมศักยภาพให้เกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนเข้าควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูกจนถึงการจัดจำหน่าย เพื่อให้ตลาดมะพร้าวน้ำหอมไทยมีความยั่งยืน ราคาอุตสาหกรรมที่คาดว่าควรอยู่ที่ 17 บาทต่อผล จะกลับมามีเสถียรภาพเมื่อการปลอมแปลงถูกกำจัดและกลไกการกำหนดราคาใหม่ทำงานอย่างเข้มงว
น้ำมะพร้าว มาตรฐานอาหาร ทุนต่างชาติ ราคาเกษตร การตรวจสอบ
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