ผู้นำอิหร่านประกาศสหรัฐฯ พ่ายแพ้ ชี้ปิดล้อมทางทะเลล้มเหลว

ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน โมจตาบา คาเมเนอี อ้างสหรัฐฯ ประสบความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในสงคราม ขณะที่ประธานาธิบดีเตือนมาตรการปิดล้อมทางทะเลจะจบลงด้วยความล้มเหลว ย้ำอิหร่านเป็นฝ่ายได้เปรียบและควบคุมช่องแคบฮอร์มุซไว้ได้
ผู้นำสูงสุดของ อิหร่าน โมจตาบา คาเมเนอี ได้ออกมาประกาศอย่างแข็งกร้าวว่า สหรัฐอเมริกา ได้ประสบกับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในการเผชิญหน้าครั้งล่าสุดนี้ โดยมองว่าการกระทำของสหรัฐฯ เป็นความล้มเหลวอย่างน่าอัปยศ และเป็นการเปิดฉากหน้าใหม่ในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียและ ช่องแคบฮอร์มุซ คำประกาศนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่สหรัฐฯ ได้เริ่มใช้มาตร การปิดล้อมทางทะเล ต่อ อิหร่าน เพื่อกดดันทางเศรษฐกิจ โมจตาบา คาเมเนอี เน้นย้ำว่า อิหร่าน ในขณะนี้เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในสถานการณ์วิกฤตนี้ และได้แสดงความชื่นชมอย่างสูงต่อกองทัพ อิหร่าน ที่สามารถรักษาการควบคุมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญใน ช่องแคบฮอร์มุซ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุม ช่องแคบฮอร์มุซ นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ อิหร่าน เนื่องจากเป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันและสินค้าอื่นๆ ทั่วโลก การที่ อิหร่าน สามารถรักษาการควบคุมเส้นทางนี้ไว้ได้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางทหารและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี อิหร่าน มาซูด เปเซชเคียน ก็ได้ออกมาเตือนสหรัฐฯ ว่ามาตร การปิดล้อมทางทะเล จะไม่ประสบความสำเร็จ และเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน เขายังระบุอีกว่า การปิดล้อมของสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างร้ายแรงและไม่มีกำหนด การเตือนของประธานาธิบดี อิหร่าน แสดงให้เห็นถึงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก การปิดล้อมทางทะเล ต่อเศรษฐกิจและสังคมของ อิหร่าน รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในภูมิภาค สถานการณ์นี้มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของหลายฝ่าย ทั้งสหรัฐฯ อิหร่าน และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค การเผชิญหน้ากันอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของโลก การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้จำเป็นต้องมีการเจรจาและการทูตอย่างจริงจัง เพื่อหาทางออกที่สันติและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การที่ผู้นำสูงสุดของ อิหร่าน ออกมาประกาศความพ่ายแพ้ของสหรัฐฯ และเตือนถึงความล้มเหลวของมาตร การปิดล้อมทางทะเล เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า อิหร่าน จะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากสหรัฐฯ และจะต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่ การประกาศนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของ อิหร่าน ในความแข็งแกร่งทางทหารและความสามารถในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ โมจตาบา คาเมเนอี ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีในช่วงแรกของความขัดแย้ง ซึ่งส่งผลให้บิดาของเขา อาลี คาเมเนอี เสียชีวิต นับตั้งแต่นั้นมา เขาไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเลยจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดเมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา การที่เขาออกมาแถลงการณ์ในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเขาในฐานะผู้นำสูงสุดของ อิหร่าน และความมุ่งมั่นที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือ.
อิหร่าน สหรัฐอเมริกา ช่องแคบฮอร์มุซ การปิดล้อมทางทะเล โมจตาบา คาเมเนอี มาซูด เปเซชเคียน