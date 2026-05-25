Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียน ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ รับสิทธิเพิ่มจาก 300 บาทเป็น 1,000 บาท

Economy News

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียน ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ รับสิทธิเพิ่มจาก 300 บาทเป็น 1,000 บาท
Thai Help Thai PlusThai Help Thai Plus 60/40Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits
📆5/25/2026 7:04 AM
📰PostToday
82 sec. here / 22 min. at publisher
📊News: 102% · Publisher: 51%

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชารัฐ ว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิอยู่แล้วในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป รัฐบาลจะปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจากเดิมเดือนละ 300 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท โดยสามารถใช้จ่ายได้ในช่วงเวลาเดียวกับโครงการไทยช่วยไทย พลัส และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้ตามปกติ โดยไม่ต้องร่วมจ่ายในสัดส่วนเหมือนประชาชนทั่วไปในโครงการ 60/40 ‘ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องมาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส เพื่อรับสิทธิ 60/40 และไม่จำเป็นต้องร่วมจ่ายเหมือนโครงการอื่น โดยยังสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้ตามเงื่อนไขปกติ จึงขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล เพราะระบบจะโอนวงเงินช่วยเหลือให้โดยอัตโนมัติ’ นายวินิจกล่าว

25 พฤษภาคม 2569 คลัง ย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียน ‘ไทยช่วยไทย พลัส 60/40’ เตรียมเพิ่มวงเงินช่วยเหลือจาก 300 บาทเป็น 1,000 บาท เริ่ม 1 มิ.

ย. นี้ พร้อมเผยระบบลงทะเบียนทำสถิติใหม่ย้ำเป้าหมายหลักช่วยลดค่าครองชีพและพยุงเศรษฐกิจช่วงวิกฤต นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.

) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรประชารัฐ ว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิอยู่แล้วในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ‘ไทยช่วยไทย พลัส 60/40’ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป รัฐบาลจะปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจากเดิมเดือนละ 300 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท โดยสามารถใช้จ่ายได้ในช่วงเวลาเดียวกับโครงการไทยช่วยไทย พลัส และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้ตามปกติ โดยไม่ต้องร่วมจ่ายในสัดส่วนเหมือนประชาชนทั่วไปในโครงการ 60/40 ‘ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องมาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส เพื่อรับสิทธิ 60/40 และไม่จำเป็นต้องร่วมจ่ายเหมือนโครงการอื่น โดยยังสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้ตามเงื่อนไขปกติ จึงขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล เพราะระบบจะโอนวงเงินช่วยเหลือให้โดยอัตโนมัติ’ นายวินิจกล่าว สำหรับประเด็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ มีวัตถุประสงค์แตกต่างจากโครงการ ‘คนละครึ่ง’ ในอดีต โดยคนละครึ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่โครงการปัจจุบันมุ่งช่วยเหลือค่าครองชีพและพยุงกำลังซื้อของประชาชนในภาวะวิกฤตค่าครองชีพและราคาพลังงาน จึงมีการปรับเกณฑ์ร้านค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ร้านค้าบางส่วนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง อาจไม่ได้เข้าร่วมในรอบนี้ แม้จะยังมีร้านธงฟ้าและร้านค้ารายย่อยจำนวนมากเข้าร่วมโครงการก็ตาม พร้อมกันนี้ ยังแนะนำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีกำลังซื้อสมาร์ทโฟน ค่อย ๆ ปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัล เนื่องจากในอนาคตอาจมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการภาครัฐมากขึ้นในระยะต่อไ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PostToday /  🏆 50. in TH

Thai Help Thai Plus Thai Help Thai Plus 60/40 Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Thai Help Thai Plus 60/40 Registration Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Increase Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Increase Fr 000 Baht Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Increase Fr 000 Baht Per Month Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Increase Fr 000 Baht Per Month For Eligible Recipients Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Increase Fr 000 Baht Per Month For Eligible Recipients Who Hav Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Increase Fr 000 Baht Per Month For Eligible Recipients Who Hav Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Increase Fr 000 Baht Per Month For Eligible Recipients Who Hav Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Increase Fr 000 Baht Per Month For Eligible Recipients Who Hav

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ไทยช่วยไทยพลัส 2569: รัฐช่วย 60% ประชาชน 40% เงื่อนไขและรายละเอียดไทยช่วยไทยพลัส 2569: รัฐช่วย 60% ประชาชน 40% เงื่อนไขและรายละเอียดอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับโครงการ 'ไทยช่วยไทยพลัส' ปี 2569 โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพที่รัฐบาลปรับปรุงจาก 'คนละครึ่ง' โดยเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนจากรัฐเป็น 60% และประชาชนจ่าย 40% พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติ เงื่อนไขการลงทะเบียน และกำหนดการเปิดรับสมัคร
Read more »

เอกนิติเดินหน้าคนละครึ่งพลัส ลงทะเบียนพ.ค. เริ่มใช้มิ.ย.เอกนิติเดินหน้าคนละครึ่งพลัส ลงทะเบียนพ.ค. เริ่มใช้มิ.ย.รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการคนละครึ่งพลัส ช่วยค่าครองชีพประชาชน 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ผ่านแอปเป๋าตัง โดยรัฐช่วย 60% ประชาชน 40% เริ่มลงทะเบียนพฤษภาคม 2569 และใช้สิทธิ์ได้มิถุนายน 2569
Read more »

ไทยช่วยไทยพลัส เตรียมเปิดลงทะเบียนพฤษภาคม 69 ผ่านแอปเป๋าตังไทยช่วยไทยพลัส เตรียมเปิดลงทะเบียนพฤษภาคม 69 ผ่านแอปเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัส หรือ คนละครึ่งพลัส เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเดือนพฤษภาคม 2569 โดยรัฐบาลจะสนับสนุน 60% และประชาชน 40% คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิได้ในเดือนมิถุนายน เน้นช่วยเหลือค่าครองชีพและกลุ่มเปราะบาง
Read more »

ทรู คอร์ปอเรชั่น แสดงความพร้อมโครงข่ายสื่อสาร 5G และ 4G ร่วมลงทะเบียน 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40'ทรู คอร์ปอเรชั่น แสดงความพร้อมโครงข่ายสื่อสาร 5G และ 4G ร่วมลงทะเบียน 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40'ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศความพร้อมด้านโครงข่ายสื่อสาร 5G และ 4G ในการลงทะเบียนโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.00 -22.00 น. โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้จำนวนมากเข้าใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการในแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยงบสนับสนุนครึ่งหนึ่งค่าใช้จ่าย ส่วนเหลือประชาชนจะมาจ่ายร่วมกันสูงสุด 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน
Read more »

ไทยช่วยไทยพลัส แจกเงินช่วย 60/40 รัฐบาลแจ้งพร้อมเปิดลงทะเบียน พรุ่งนี้ไทยช่วยไทยพลัส แจกเงินช่วย 60/40 รัฐบาลแจ้งพร้อมเปิดลงทะเบียน พรุ่งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส แจกเงินช่วย 60/40 รัฐบาลแจ้งเตือนการเปิดลงทะเบียนประชาชน และร้านค้า เริ่มวันพรุ่งนี้ 25 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่ 6 โมงเช้า ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน เพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชน
Read more »

เตือนอีกครั้ง ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เปิดลงทะเบียนพรุ่งนี้ รัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศเตือนอีกครั้ง ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เปิดลงทะเบียนพรุ่งนี้ รัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศรัฐบาลเปิดโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' ลดภาระค่าครองชีพประชาชน รัฐช่วย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% ลงทะเบียน 25 พ.ค. 2569 นี้
Read more »



Render Time: 2026-05-25 10:04:41