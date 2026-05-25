ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียน ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ รับสิทธิเพิ่มจาก 300 บาทเป็น 1,000 บาท

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชารัฐ ว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิอยู่แล้วในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป รัฐบาลจะปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจากเดิมเดือนละ 300 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท โดยสามารถใช้จ่ายได้ในช่วงเวลาเดียวกับโครงการไทยช่วยไทย พลัส และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้ตามปกติ โดยไม่ต้องร่วมจ่ายในสัดส่วนเหมือนประชาชนทั่วไปในโครงการ 60/40 ‘ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องมาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส เพื่อรับสิทธิ 60/40 และไม่จำเป็นต้องร่วมจ่ายเหมือนโครงการอื่น โดยยังสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้ตามเงื่อนไขปกติ จึงขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล เพราะระบบจะโอนวงเงินช่วยเหลือให้โดยอัตโนมัติ’ นายวินิจกล่าว
25 พฤษภาคม 2569 คลัง ย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียน ‘ไทยช่วยไทย พลัส 60/40’ เตรียมเพิ่มวงเงินช่วยเหลือจาก 300 บาทเป็น 1,000 บาท เริ่ม 1 มิ.
ย. นี้ พร้อมเผยระบบลงทะเบียนทำสถิติใหม่ย้ำเป้าหมายหลักช่วยลดค่าครองชีพและพยุงเศรษฐกิจช่วงวิกฤต นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.
) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรประชารัฐ ว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิอยู่แล้วในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ‘ไทยช่วยไทย พลัส 60/40’ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป รัฐบาลจะปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจากเดิมเดือนละ 300 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท โดยสามารถใช้จ่ายได้ในช่วงเวลาเดียวกับโครงการไทยช่วยไทย พลัส และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้ตามปกติ โดยไม่ต้องร่วมจ่ายในสัดส่วนเหมือนประชาชนทั่วไปในโครงการ 60/40 ‘ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องมาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส เพื่อรับสิทธิ 60/40 และไม่จำเป็นต้องร่วมจ่ายเหมือนโครงการอื่น โดยยังสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้ตามเงื่อนไขปกติ จึงขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล เพราะระบบจะโอนวงเงินช่วยเหลือให้โดยอัตโนมัติ’ นายวินิจกล่าว สำหรับประเด็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ มีวัตถุประสงค์แตกต่างจากโครงการ ‘คนละครึ่ง’ ในอดีต โดยคนละครึ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่โครงการปัจจุบันมุ่งช่วยเหลือค่าครองชีพและพยุงกำลังซื้อของประชาชนในภาวะวิกฤตค่าครองชีพและราคาพลังงาน จึงมีการปรับเกณฑ์ร้านค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ร้านค้าบางส่วนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง อาจไม่ได้เข้าร่วมในรอบนี้ แม้จะยังมีร้านธงฟ้าและร้านค้ารายย่อยจำนวนมากเข้าร่วมโครงการก็ตาม พร้อมกันนี้ ยังแนะนำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีกำลังซื้อสมาร์ทโฟน ค่อย ๆ ปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัล เนื่องจากในอนาคตอาจมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการภาครัฐมากขึ้นในระยะต่อไ
Thai Help Thai Plus Thai Help Thai Plus 60/40 Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Thai Help Thai Plus 60/40 Registration Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Increase Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Increase Fr 000 Baht Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Increase Fr 000 Baht Per Month Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Increase Fr 000 Baht Per Month For Eligible Recipients Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Increase Fr 000 Baht Per Month For Eligible Recipients Who Hav Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Increase Fr 000 Baht Per Month For Eligible Recipients Who Hav Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Increase Fr 000 Baht Per Month For Eligible Recipients Who Hav Thai Help Thai Plus 60/40 Benefits Increase Fr 000 Baht Per Month For Eligible Recipients Who Hav
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ไทยช่วยไทยพลัส 2569: รัฐช่วย 60% ประชาชน 40% เงื่อนไขและรายละเอียดอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับโครงการ 'ไทยช่วยไทยพลัส' ปี 2569 โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพที่รัฐบาลปรับปรุงจาก 'คนละครึ่ง' โดยเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนจากรัฐเป็น 60% และประชาชนจ่าย 40% พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติ เงื่อนไขการลงทะเบียน และกำหนดการเปิดรับสมัคร
Read more »
เอกนิติเดินหน้าคนละครึ่งพลัส ลงทะเบียนพ.ค. เริ่มใช้มิ.ย.รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการคนละครึ่งพลัส ช่วยค่าครองชีพประชาชน 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ผ่านแอปเป๋าตัง โดยรัฐช่วย 60% ประชาชน 40% เริ่มลงทะเบียนพฤษภาคม 2569 และใช้สิทธิ์ได้มิถุนายน 2569
Read more »
ไทยช่วยไทยพลัส เตรียมเปิดลงทะเบียนพฤษภาคม 69 ผ่านแอปเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัส หรือ คนละครึ่งพลัส เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเดือนพฤษภาคม 2569 โดยรัฐบาลจะสนับสนุน 60% และประชาชน 40% คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิได้ในเดือนมิถุนายน เน้นช่วยเหลือค่าครองชีพและกลุ่มเปราะบาง
Read more »
ทรู คอร์ปอเรชั่น แสดงความพร้อมโครงข่ายสื่อสาร 5G และ 4G ร่วมลงทะเบียน 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40'ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศความพร้อมด้านโครงข่ายสื่อสาร 5G และ 4G ในการลงทะเบียนโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.00 -22.00 น. โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้จำนวนมากเข้าใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการในแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยงบสนับสนุนครึ่งหนึ่งค่าใช้จ่าย ส่วนเหลือประชาชนจะมาจ่ายร่วมกันสูงสุด 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน
Read more »
ไทยช่วยไทยพลัส แจกเงินช่วย 60/40 รัฐบาลแจ้งพร้อมเปิดลงทะเบียน พรุ่งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส แจกเงินช่วย 60/40 รัฐบาลแจ้งเตือนการเปิดลงทะเบียนประชาชน และร้านค้า เริ่มวันพรุ่งนี้ 25 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่ 6 โมงเช้า ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน เพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชน
Read more »
เตือนอีกครั้ง ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เปิดลงทะเบียนพรุ่งนี้ รัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศรัฐบาลเปิดโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' ลดภาระค่าครองชีพประชาชน รัฐช่วย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% ลงทะเบียน 25 พ.ค. 2569 นี้
Read more »