ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์สอบปมคลิปเสียง "เสี่ยแป้ง นาโหนด" หลังร้องถูกกลั่นแกล้งในเรือนจำกลางบางขวาง

ผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์ เตรียมลงพื้นที่ เรือนจำกลางบางขวาง เพื่อสอบปมคลิปเสียงของนายเชาวลิต ทองด้วง หรือ " เสี่ยแป้ง นาโหนด " หลังจากที่ผู้ต้องขังดังกล่าวร้องขอ ความเป็นธรรม ผ่านคลิปเสียงที่เผยแพร่ทางออนไลน์ โดยอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กลั่นแกล้งในกระบวนการยุติธรรม นายเชาวลิตถูกคุมขังอยู่ใน เรือนจำกลางบางขวาง มานานเกือบ 2 ปี และมีพฤติกรรมที่ชอบก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักโทษ รวมถึงสร้างอิทธิพลภายในเรือนจำ จนล่าสุดเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกับเพื่อนที่แดน 1 จนเพื่อนได้รับบาดเจ็บ ดั้งหัก ทำให้ต้องถูกแยกขังเดี่ยวที่แดน 10 เพื่อคุมประพฤติ วันนี้ (27 เมษายน 2569) ที่หน้า เรือนจำกลางบางขวาง มีสื่อมวลชนมาติดตามทำข่าวจำนวนมาก หลังมีรายงานว่า กรมราชทัณฑ์ เตรียมลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ขึ้น โดยคณะกรรมการจะลงพื้นที่ตรวจสอบ 3 วัน คือตั้งแต่วันนี้ 27 เมษายน จนถึง 29 เมษายน โดยมีผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์ เป็นประธาน เพื่อลงพื้นที่ไปยัง เรือนจำกลางบางขวาง และตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในเรือนจำ พร้อมซักถามตัว "เสี่ยแป้ง" โดยตรงที่แดน 10 เพื่อหาประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัย และเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เบื้องต้นคาดว่าคณะกรรมการจะเดินทางมาถึงในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ สำหรับกระแสข่าวก่อนหน้านี้ ที่นายเชาวลิตอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ เรือนจำกลางบางขวาง กลั่นแกล้ง ไม่ส่งเอกสารเรื่องการต่อสู้คดีที่สามารถให้ผู้ต้องขังยื่นฎีกา แหล่งข่าวระดับสูงของ กรมราชทัณฑ์ ยอมรับว่า "เอกสารของผู้ต้องขังมีจำนวนมากจริง ช่วงนั้นจึงอาจจะทำให้พลัดหลงบ้าง แต่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ยืนยันไม่ใช่การกลั่นแกล้ง พร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ดำเนินการส่งเอกสารการต่อสู้คดีของเสี่ยแป้งในชั้นศาลฎีกาให้ทั้งหมดแล้ว ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างศาลฎีกาพิจารณา" นอกจากนี้แหล่งข่าวยังระบุว่า สาเหตุที่ "เสี่ยแป้ง" พยายามออกมาเรียกร้องขอ ความเป็นธรรม ปล่อยคลิปเสียง เพราะต้องการย้ายจาก เรือนจำกลางบางขวาง ไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม หรือเรือนจำอื่นๆ เนื่องจาก เรือนจำกลางบางขวาง กฎระเบียบคุมเข้ม และเป็นเรือนจำที่มีความปลอดภัยสูงสุด แต่พฤติกรรมกลับสวนทาง เจ้าตัวชอบสร้างตัวเป็นอิทธิพลในแดน มีปากเสียงทะเลาะกับผู้ต้องขังรายอื่น ซึ่งในประเด็นนี้ ก็จะต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ยุติก่อนเช่นกั.
