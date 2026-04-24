ผู้ต้องหาคดีความรุนแรงนราธิวาสปฏิเสธกองทัพเกี่ยวข้อง ยืนยันความบริสุทธิ์ใจ

ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี ผู้ต้องหาหลักในคดีความรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาส ยืนยันกองทัพไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสอบสวน ขณะที่ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลไปยังผู้บงการ
ความคืบหน้าคดี ความรุนแรง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด นราธิวาส ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการควบคุมตัว ร.
อ. วิโรจน์ เกตุมณี ผู้ต้องหาหลักในคดีนี้ เพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียด ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จากการสอบถามผู้สื่อข่าวไปยัง ร. อ.
วิโรจน์ ระหว่างการควบคุมตัว ผู้ต้องหาได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันอย่างหนักแน่นว่ากองทัพบกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพภาคที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ. รมน. จ.
) หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน หรือหน่วยทหารพราน โดย ร. อ. วิโรจน์ ยืนยันว่าตนเองไม่ทราบว่ารถยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นรถของ กอ. รมน.
จ. ซึ่งเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อมูลเบื้องต้นที่ปรากฏ และได้กล่าวปิดท้ายด้วยความรู้สึกที่แสดงออกถึงความรักชาติและความห่วงใยต่อความมั่นคงของชาติว่า แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ อย่าให้มีใครคิดแบ่งแยกดินแดน พล. ต. ต.
ประยงค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีว่า หลังจากที่ได้ทำการส่งตัวผู้ต้องหารายนี้มาดำเนินคดีที่จังหวัดนราธิวาสแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้าน เพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างครอบคลุมทุกมิติ และสามารถขยายผลการสืบสวนไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วที่สุด โดยคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกประมาณ 1 เดือนเศษ ก่อนที่จะสรุปสำนวนและส่งให้พนักงานอัยการพิจารณา ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามกฎหมาย คือ 84 วัน พล.
ต. ต. ประยงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คำให้การของ ร. อ.
วิโรจน์ เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี และมีความสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอยู่ อีกทั้งผู้ต้องหายังเป็นบุคคลที่มีอุดมการณ์และมีประสบการณ์จากการทำงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เขามีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์และสามารถวางแผนการก่อเหตุได้อย่างแยบยล ประเด็นสำคัญที่สังคมให้ความสนใจคือการค้นหา 'ผู้บงการ' ที่อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด หากพบหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงบุคคลใด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่ละเว้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการซัดทอดระหว่าง ร.
อ. วิโรจน์ และนายสมพร ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในประเด็นนี้ ตำรวจยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนที่ต้องรักษาความลับเพื่อประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน นอกจากนี้ พล. ต. ต.
ประยงค์ ยังได้กล่าวถึงสภาพจิตใจของ ร. อ. วิโรจน์ ว่าล่าสุดมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น สีหน้าสดชื่น และกล้าที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริง โดยในวันพรุ่งนี้ (25 เมษายน 2569) พนักงานสอบสวนจะเร่งทำสำนวนเพื่อนำตัว ร.
อ. วิโรจน์ ไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากครบกำหนดการควบคุมตัว 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่รับตัวมา พร้อมทั้งยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปอย่างเป็นกลางและยึดถือพยานหลักฐานเป็นสำคัญ โดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายใดทั้งสิ้น พลตำรวจตรี ประยงค์ กล่าวทิ้งท้ายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาช
